Dezert pro všechny smysly aneb Léto ve skleněné míse

Léto nastoupilo plnou silou, i když nám občas dává najevo, že se suchem to bude asi trochu jinak a tropické teploty, jak se zdá, byly výsadou pouze pár let minulých. Nastal čas prázdnin, výletů a výprav, sportu a i lenošení, nostalgických vzpomínek a s tím i nepochybně spojené letní chutě. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 10:41 4. července 2020

Letní jídelníček má své neodolatelné a zavedené vůně a recepty, které k letnímu času neodmyslitelně patří. V případě, že strávíte léto v našich končinách, chutě se nám ještě více prohloubí a vyvstanou jak Fénix z popela. A tak znovu objevíme typické letní pochoutky české a moravské kuchyně, kterých je nemálo a stále nám mají co nabídnout.

Sběr hub a vášeň zavařování k našemu létu patří, a my zavařujeme proto, že chceme mít ty svoje, domácí, „home made“ pochoutky s naprosto jinými, luxusnějšími chutěmi. Mějme na mysli, že zavařování, marmeládování a jamování má být radost, nikoliv otročina, a když většinou nikam za exotikou letos moc nevyrazíme, je čas užít si všeho, co k létu v Česku patří.

Své nezastupitelné místo má i letní pečení a vaření s mnohými možnostmi ovocných knedlíků a zákusků. V koláčích z ovoce, co nám právě uzrálo na zahrádce anebo dala sama lesní příroda, jsme opravdoví mistři a léto si bez všech těch borůvkových, jahodových, třešňových, malinových, ostružinových a jiných ovocných pochoutek nedokážeme ani představit.

Těším se na ně a nemohu se dočkat, až budu mít ruce černé od pravých lesních borůvek a upeču kynutý borůvkový koláč se žmolenkou.

Britský, tak trochu opilý moučník. To je trifle. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Dagmar Heřtová

Současná situace však zamíchala plány mnohým z nás a já musím bohužel konstatovat, že jsem propásla květen i červen v Anglii, kde začátek léta začíná obrovskou úrodou farmářských jahod.

Letos se však dvorní dodavatelé jahod (převážně z Kentu) na nejznámější a nejstarší tenisové turnaj ve Wimbledonu dívali na jeho zrušení s nemalou obavou. Co udělají s těmi tunami jahod, které během tohoto tenisového klání již od páté hodiny ranní sbírají, aby byly k servírování již po ránu v plné čerstvosti na Wimbledonu?

Zrušený světový turnaj na All England Club, tedy situace, která by je dříve zřejmě ani ve snu nenapadla (v jeho dlouhé historii se tak stalo pouze v období dvou světových válek), se v současné době podobala spíše špatnému snu než realitě.

Plány farem dodávajících na Wimbledon nakonec byly takové, že jahody, které se neprodají jiným obchodníkům, jednoduše zavaří do klasického jahodového džemu, o nějž určitě bude také zájem, když si Angličané nedovedou představit bez jahodové chuti klasické scones anebo legendární dort Victoria sponge.

Nakonec ovšem padlo skvělé řešení: chutné a aromatické jahody budou dováženy do nemocnic provozovaných NHS (Národní zdravotní služba) lékařům a ostatnímu zdravotnímu personálu, a to včetně smetany na jejich polití. To jsou nyní pro Británii ti praví hrdinové.

Trifle a Anglie

Pokud zůstaneme ještě na chvilku v Anglii, kde sice ovocné koláče pečou, nicméně našemu pečení se nevyrovnají (to je třeba zcela otevřeně přiznat), položme si otázku, co je tradičním letním ovocným dezertem.

Tvrdím, že ovocný trifle, kterému se v létě otvírají nečekané možnosti a variace, zvláště podle druhů právě zrajícího ovoce. Trifle je ovocný nepečený dezert a jeho předností je efektní vrstvení ovoce a krému, proto se zásadně servíruje ve skleněných mísách.

Trifle patří k tradičním britským moučníkům. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Dagmar Heřtová

Trifle je pro Angličany něčím mimořádným a zcela s přiznáním sentimentu vám prozradí, že trifle je prostě radost pro všechny smysly.

Spojuje v sobě nadýchaný lehký smetanový krém, chladně hladivý sametový pudink, pikantní ovoce smíchané s vláčně nasáklými cukrářskými piškoty dezertním vínem. Angličané si cení především velké variability tohoto dezertu. A pustili se do zkoumání, jak si trifle vedl za minulých 500 let. To už je tedy tradice!

Ukázalo se, že se objevují různé kreativní výtvory - místo piškotů se dává Madeira cake, což je vlastně ochucené piškotové nebo třené těsto jako naše bábovka, některé recepty nabízejí italské sušenky amaretti, čímž trifle dosáhne skvělé mandlové chutě.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Angličané se často sami sebe ptají, kdo první přišel s nápadem přidat do triflu ovocné želé. V tomto případě je Británie dost rozpolcená - někteří tvrdí, že triflu nepatří, jeho zastánci o něj naopak usilovně bojují.

Jako letní vzpomínku na Anglii proto přináším svůj recept na trifle. Podle mě má mít měkký piškotový základ, našlehanou smetanu, pudink, alkohol a ovoce. Trifle by měl být krémový, osvěžující a s přidáním vína či likéru dostanete pochoutku sahající až k letnímu nebi. Doporučuji po anglicku cherry nebo portské, čímž vykouzlíte dokonalý britský a tak trochu opilý dezert (pro děti bez alkoholu!).

Výhodou je, že se nepeče, je za chvilku hotový a pak už jen odpočívá v lednici a čeká, až se bude servírovat. Koupené hotové ingredience jsou dobrou rychlou zkratkou, ale pokud máte čas a tíhnete k luxusnějšímu provedení trifle, můžete si piškot upéct svůj a pudink si připravit ze smetany a žloutků místo toho z prášku.

Ovoce zvolte podle toho, jaké právě dozrává, ovšem kombinace malin, jahod a borůvek je ideální chuťově i strukturou. Právě dozrávající červený rybíz příjemně pikantně překvapí. Se servírováním si nedělejte starosti, trifle má být především vláčný a nadýchaný, takže jen zabořte velkou lžíci do mísy a servírujte.

Přeji vám krásné a šťavnaté léto.

Anglický letní trifle s ovocem

Ingredience:

200 g piškotového nebo třeného těsta ( madeira cake, marmorkuchen, cukrářské piškoty)

sklenka ovocného dezertního vína nebo ovocný likér

400 ml smetany ke šlehání (33 až 40%tuku)

250 ml hotového vanilkového pudinku

čerstvé letní ovoce (jahody, maliny, borůvky, rybíz, ostružiny atd.)

Postup:

Nejdříve na větší kousky natrháme piškotové nebo třené těsto a položíme na dno velké skleněné mísy, aby vyniklo vrstvení. Pokapeme vínem, aby nasáklo. Připravíme si pudink podle návodu a dáme stranou úplně vychladnout za občasného zamíchání, aby se nevytvořil škraloup. Do vychlazené mísy dáme studenou smetanu ke šlehání a začneme ji pomalu šlehat do požadované hustoty.

Konzistence musí být dostatečně pevná, aby měla měkké špičky, přesto by měla mít hustotu, aby téměř mohla sklouznout ze lžíce. Pomůže vám vychlazená mísa i smetana a také pomalejší šlehání a sledování hustoty. Polovinu vyšlehané smetany vmícháme lehce do vychladlého pudinku. Část ovoce dáme do misky, a buď ho rozmačkáme vidličkou anebo mixérem lehce rozmixujeme na pyré.

Pyré ze 3/4 nalijeme na namočené piškotové těsto. Poté velkou lžící přidáme pudink (s vyšlehanou smetanou) a necháme stékat po těstě. Přidáme ještě zbytek pyré a část nerozmixovaného ovoce. Ještě než rozprostřeme zbytek šlehačky a dozdobíme ovocem, nakrájíme jahody na půlky na výšku a přidáme ke stěnám mísy, tím vytvoříme báječný efekt. Můžete na závěrečné zdobení přidat i lístky máty.

Uchováváme v ledničce a servírujeme třeba polité ještě rozmačkaným ovocem. Fantazii se meze nekladou.

Výběr ovoce je jen na vás. Ovoce by mělo být měkké a v létě je výběr snadný. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Dagmar Heřtová