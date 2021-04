Necháme si do vaření mluvit umělou inteligencí?

Vše začalo tím, že jsem dostala nabídku lednice, která bude komunikovat s mým chytrým telefonem. Stačí si stáhnout aplikaci a hurá do supermarketu. Díky tomu si mohu na obrazovku na dveřích napsat poznámky, co potřebuji nakoupit a v telefonu budu mít obratem nákupní seznam. To není všechno, pokud budu třeba chtít dokoupit jogurty, mohu se přímo z obchodu podívat do lednice a díky kameře zjistit, jaký druh mám koupit. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 10:23 24. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud netušíte, kde vám hlava, pardon asistentka stoji | Zdroj: Shutterstock

Už slyším logický hlas kritiků, jak se do mě tvrdě pouštějí: „K čemu že to je?!“ I já mám někdy pocit, že těch vychytávek a technologií je v současnosti až nad hlavu.

Seznam si zapamatujete sami, případně napíšete na papírek, a co je v lednici, víte nejlíp. Máte pravdu, přesně toto jsem si v duchu říkala, ale na druhou stranu, proč ne, když nám to ulehčí život.

A v ten moment mě napadla otázka: co mi dnes v kuchyni ještě ulehčí a nezkomplikuje život?

Tablet a virtuální asistentka

Chytrý telefon nebo tablet mám, přiznám se, při větším vaření pravidelně na pracovní desce. Nekrájím na něm maso, nepletu si ho s prkýnkem, ale někdy se při převodu britských nebo amerických měrných jednotek dostanu do úzkých a převodní tabulkou nikdy nepohrdnu.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Jindy zkouším něco nového a recept sleduji na displeji. Dokonce pokud mi je nějaká technologie při vaření nejasná, kouknu na YouTube, kde bývají skvělé návody, třeba jak rozbít vajíčko. Zlehčuji, vím, ale kdyby to někdo nevěděl, zaručeně tam najde desítky způsobů jak na věc.

Nepoužívám virtuální asistentku Amazonu Alexu nebo Siri společnosti Apple. Připadala bych si dost nesvá, ale využít se při vaření dají. Existují kávovary a varné konvice, které stačí naplnit potřebným a jen tak prohlásit: „Ráno v sedm chci kávu!“ Asistentka virtuálně „promluví“ s kávovarem a vy se uložíte do postele s jistotou, že budete probuzeni vůní čerstvé kávy.

Dají se též využít v případě, kdy po otevření ledničky zjistíte, že tam zase tolik ingrediencí není. Stačí si postěžovat elektronické sekretářce a ona ve spolupráci například se všestrannou mikrovlnkou navrhne několik receptů, co se dá z vaší poloprázdné lednice skvělého uvařit.

Nastupující „kuchyňská inteligence“ dokáže i zázraky, třeba ze snímku salátu, který jste nafotili v restauraci, zanalyzuje, o co jde a dodá potřebné ingredience i s receptem, abyste si stejnou pochoutku připravili sami. Teď si nevymýšlím, tohle opravdu zkouší společnost Facebook.

Jak jsem se dočetla, za vším stojí senzory, koneckonců ty máme také, vůně, chuť, hlad, to jsou vlastně naše senzory. Ty elektronické vyrobené pro vaření s umělou inteligencí také umí detekovat vůni, chuť, konzistenci… Ale jaké chutě a vůně mají nastavené? Vždyť chutě jsou výsostně individuální a hodně osobní záležitost. Umí snad umělá inteligence vídeňské koblihy, které uměla jen moje babička?

Jako vždy je můj přístup opatrný – chceme, aby o našem vaření rozhodoval naučený stroj? Já moc ne. Vždyť vaření je zábava, radost a kreativita; algoritmus, jak usmažit voňavou cibulku, prostě nepotřebuji.

Nejsem si jistá, jestli se na takového robota vůbec těším | Zdroj: Shutterstock

Chtěli byste mít doma na kuchyňské lince zavěšené robotické rameno, které umí řezat, sekat, míchat, šlehat, nalévat, porcovat… Z té představy mě mrazí, asi bych se ho bála. Rameno se jmenuje Bot Chef, ale jednu jeho schopnost bych brala: prý umí i po vaření uklidit! To já dělám docela nerada. Takový úklid po vaření si ale prostřednictvím robota stejně nedovedu představit.

Nástup větších robotů je ale vhodný do malých a středních podniků a už měl být zaváděn ve Spojených státech, byl však přibržděn současnou epidemií.

Chytré spotřebiče do domácnosti

Většině z nás stačí dobrá varná deska, trouba, kuchyňský robot, lednice, mrazák. S tím jsme schopni připravovat michelinské zázraky. Ale výrobcům je to jedno.

Oni nám klidně nabízejí povídání s mixerem přes telefon nebo rozmluvu s mikrovlnnou troubou. Na trhu je univerzální hrnec, který dokáže být papiňákem, výrobníkem jogurtu, hodí se na pomalé vaření, dokonce i na vaření v páře, uvaří rýži, ohřeje vám jídlo a navíc připraví zákusek. Komunikuje prostřednictvím wifi, případně vše řeknete virtuální asistentce a ta se už postará o zbytek a ani nebude chtít zvýšit plat nebo prémie.

Jídlo, při kterém je příbor zapovězen. Ochutnejte jednoduchý předkrm s česnekem a bylinkami Číst článek

Asistentka umí ovládat i moderní fritézu s jedenácti režimy vaření a se stovkou zaručených receptů, vy si prostě jeden vyberete, robotická ruka mrkne do lednice, vybere potřebné a fritéza se postará, na vše „dohlíží“ asistentka a vy si zatím čtete nedělní magazín.

Virtuální asistentka umí také promluvit s mikrovlnnou troubou a ta jako zkušený šéfkuchař připraví bezchybně vaši večeři. Při takových vymoženostech se ani nepodivíte „obyčejné“ kuchyňské váze, která pomocí aplikace ve vašem telefonu umí napovědět, jak nahradit chybějící ingredience, co jste ještě neodvážili a také vám řekne, kolik čeho přidat, když máte recept pro čtyři osoby a vás bude u stolu podstatně víc.

Ani nevím, jestli se mám vůbec zmínit o takové hloupůstce, jako je teploměr, který bude v troubě měřit dvě teploty najednou a přes mobil vám řekne, že brambory jsou už připravené, ale krůta potřebuje ještě chvilku.

Doba pokročila

Netvrdím, že vše, o čem jsem psala, si můžete dnes koupit přes e-shop nebo že to za vás udělá asistentka z chytrého telefonu a za pár desítek minut u dveří zazvoní elektrické miniauto se zakoupenou kuchyňskou technikou nabitou umělou inteligencí. Ale na druhou stranu už nejsme v jeskyni, kde jediným prostředkem na vaření byl oheň a klacek. I tehdy šel vývoj dál, Řekové už měli na pečení chleba jednoduché trouby, středověk vařil v kotlíku a v 15. století se objevila první zmínka z Alsaska o peci z cihel a dlaždic.

18. století se rozplývalo nad litinovou pecí a rok 1826 přinesl díky Britovi Jamesi Sharpovi patent pece plynové. S plynem šla ruku v ruce pec elektrická, později dokonce samočisticí. Mikrovlnná trouba dorazila do kuchyní v USA v roce 1955. S ledničkami to bylo podobné. Led byl ke chlazení používán už v Egyptě. V Anglii počátkem 19. století frčely skříňky naplněné ledem a století dvacáté přineslo ledničky tak, jak je známe.

Ponořme se do gastronomie Titaniku a společně si na něčem pochutnejme Číst článek

První domácí kuchyňský robot byl představen v roce 1971 v Paříži a kuchyním a přípravnám cukrovinek se nevyhnuly ani 3D tiskárny. Ty jsou dnes už skoro nezbytné při výrobě ozdob dortů. Při vložení speciální jedlé sladké směsi do takové tiskárny klidně „vytiskneme“ figurky nevěsty a ženicha v jejich celkem věrné podobě.

Je logické, že vývoj pokračuje dál až k dnešní robotizaci kuchyní ve spojení s umělou inteligencí. Vývoj umělé inteligence v kuchyni, třeba ve spojení s asistentkou, ať se jmenuje jakkoliv, nejde zastavit a nemine nás.

Přiznám se, že jsem nejvíc nakloněna uklízecím kuchyňským inteligentním robotům.

Vše ostatní s dnešními běžnými kuchyňskými vymoženostmi určitě zvládneme s inteligencí vlastní, ne s umělou za našimi zády.

Jak to dopadne

Určitě co nejlépe pro nás! Věřím, že ve velkých restauračních zařízeních, případně firmách vyrábějících polotovary či mražená jídla a zásobujících velké řetězce rychlého občerstvení je umělá inteligence v kuchyni nezbytná. Podobně třeba ve větších jídelnách, jako jsou firemní, školní, případně v sociálních zařízeních, je popisovaný pokrok také nutný. Ušetří se nejen čas, počet zaměstnanců, ale též se sníží odpad, zamezíme zbytečnému plýtvání surovinami, nedojde ke špatné přípravě jídla a podobným věcem.

Nejlépe vařím, když jsem naštvaná, říká foodblogerka Heřtová. Inspirovaly ji hlavně babička a maminka Číst článek

Ovšem doma zůstaneme těmi hlavními šéfkuchaři určitě my. Jenom my víme, co komu chutná, co komu připravit podle jeho nálady. Různé inteligentní vychytávky budou vždy vítány, ale kuchyň bude stále pod naší nadvládnou.

Umělá inteligence zahraje dokonale klavírní skladby, ale není nad to, když vám jednoduchou skladbu zahraje vaše dítě. Podobné to je i s četbou knih, psaním, vymýšlením nových receptů, hledáním našich osobních chutí a hlavně: jídlo budeme vždy servírovat svým blízkým s láskou a úctou, což žádná robotka nezvládne.

Tedy doufám…

Nakonec mi nedá a škodolibě dodám, že takový dobrý špekáček napíchnutý na špičatý klacík a opečený nad ohněm na zahrádce je a bude nad schopnost každé umělé inteligence. Navíc, co když se robot řízený umělou inteligencí zblázní, přestane nás poslouchat a pak nám to pěkně „osolí“?

Jednou možná nezbytný pomocník při našem domácím vaření | Zdroj: Shutterstock