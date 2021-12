Vánoční pečení je jediným posilujícím stresem

Vánoční cukroví je u nás tak tradiční a natolik populární, že právě teď zaplňuje všechny rubriky různých médií majících třeba jenom malý sloupek o gastronomii.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Vánoční šílenství

Vánoční pečivo je fenomén, který se někdy zvrhne až v šílenství a lidé hltají „nové“ recepty, které však většinou už také něco pamatují. Listujeme v zažloutlých receptech babiček, které si je ovšem opsaly od svých babiček, a ty se nechovaly jinak.

Tato gastronomická archeologie je až dojemná a nikdy nekončí. Jsem tomu ráda, podléhám všemu, čemu se podlehnout dá, zkouším, navrhuji, opisuji a vracím se k ověřeným vánočním kouskům.

Zbožňuji voňavé kuchyně, rozpálené trouby, chladnoucí plechy, zvuky vánočních koled a všudypřítomnou sladkou vůni vanilky, skořice a kakaa, doplněnou o citrónové a pomerančové vůně kůry.

Trápím se při zdobení perníčků, slepuji kolečka marmeládou, vyrábím barevné polevy a užívám si těchto chvil jako malá holka. Sice popisuji, jak se držím tradic babiček, ale letos jsem se stala pořádnou rebelkou.

Zabrousila jsem na pobřeží Austrálie a zdobila sušenky ve tvaru žraloka. Zaskočila si do Rudého moře a pohrála si s mořskými koníky | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Fantazie cestovatele

Vykrajovala jsem soby a jeleny z těsta z burákového másla a byla přitom v Americe i Británii. Zabrousila jsem na pobřeží Austrálie a zdobila máslové sušenky ve tvaru žraloka. Zaskočila jsem do Rudého moře a pohrála si s mořskými koníky. Vydala jsem se i do oblasti okolo Antarktidy a laškovala jsem s tučňáky. Komu to připadá až moc cizokrajné, najde v této pestré společnosti i prasátka. Nezapomněla jsem ani na Vídeň a upekla jsem vídeňská srdíčka a pomerančová kolečka s likérem.

Při tom všem jsem se neubránila momentům, kdy mi hlavou bleskla myšlenka, jestli koupím chutného kapra, mám-li dobré houby na kubu, jaký bude letos bramborový salát, zda seženu na první svátek vánoční krůtu a pravou anglickou slaninu.

Je to krásný stres, který snad jediný neškodí, naopak nás nabíjí, tak si ho nenechme vzít. Vánoční čas by měl zůstat slavnostní a tak si užijte si krásných chvil adventního času!

Máslové placičky s bourbonem

Zdrobení vykrajovaných máslových sušenek nechávám na vaší fantazii | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience pro 60 ks cukroví:

150 g studeného másla

159 g zlatého třtinového cukru

1 lžička vanilkového extraktu

2 žloutky

1 lžíce bourbonu

250 g hladké mouky

na glazuru:

100 g moučkového cukru

3 lžíce citrónové šťávy

Postup: Do mísy kuchyňského robotu vložte máslo nakrájené na malé kostičky, přidejte cukr, vanilkový extrakt a vyšlehejte. Po chvilce začněte přidávat postupně žloutky a bourbon, dál šlehejte. Přidejte mouku a umíchejte v hladké těsto. Vytvořte z těsta kouli, zabalte do fólie a nechte alespoň dvě hodiny anebo nejlépe přes noc odpočívat.

Předehřejte troubu na 190 °C, horkovzdušnou na 180 °C. Těsto rozdělte na třetiny a postupně vyválejte na lehce pomoučněné pracovní ploše (nebo vyválejte s pomocí fólie nebo papíru na pečení) na tloušťku asi 3 mm. Vykrajujte formičkami a klaďte na papírem vyložený plech. Pečte 10 minut do zlatova. Po vychladnutí ozdobte cukrovou polevou, kterou vytvoříte smícháním moučkového cukru a citrónové šťávy.

Vídeňská srdíčka

Srdíčka jsou evergreenem vánočního cukroví. Z máslového těsta s burbonem i vídeňská srdíčka z křehkého těsta | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience pro 60 ks cukroví:

200 g studeného másla

100 g zlatého třtinového cukru

špetka soli

1 lžička vanilkového extraktu

1 vejce

300 g hladké mouky

jemně nastrouhaná kúra z jednoho citrónu

na glazuru:

100 g moučkového cukru

citrónová šťáva

na slepování:

meruňkový džem

meruňkový likér nebo meruňkovice

Postup: V míse kuchyňského robotu vyšlehejte všechny suroviny do hladkého homogenního těsta. Vyjměte, zformujte v kouli, zabalte do fólie a nechte v ledničce 1–2 hodiny nebo přes noc odpočívat. Vyjměte těsto na pomoučněnou pracovní plochu, vyválejte na tloušťku asi 2 mm a vykrajujte srdíčka střední až menší velikosti. Pečte v troubě předehřáté na 170 °C asi 10 minut, dokud nebudou srdíčka do zlatova upečené. Vystydlá srdíčka můžete slepovat meruňkovou marmeládou anebo jen potřete srdíčka lehkou cukrovou polevou s pár kapkami likéru, do které přidáte lžičku procezené meruňkové marmelády.

Rudolf red nose reindeer - sobí cukroví

Sobi s červeným nosem jsou tradiční vánoční sušenkou v Británii a Spojených státech. Zde podle receptu s burákovým máslem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience pro 40 ks:

150 g změklého másla

175 g hladkého burákového másla

150 g zlatého třtinového cukru

špetka soli

1 lžička vanilkového extraktu

1 vejce

220 g hladké mouky

25 g kukuřičného škrobu

1 lžička jedlé sody

1/2 lžičky prášku do pečiva

na zdobení:

cukrová a čokoládová poleva

červené lentilky nebo M&S červené bonbóny

Postup: V míse kuchyňského robotu vyšlehejte máslo, cukr a vanilkový extrakt, poté přidejte vejce a vyšlehejte. V jiné míse smíchejte mouku, prášek do pečiva, sodu a škrob a směs pomalu přidejte do mísy kuchyňského robotu, vše spojte v hladké těsto. Vyjměte těsto, vytvořte kouli, zabalte do fólie a dejte do ledničky přes noc nebo i déle až na 3 dny odpočívat. Předehřejte troubu na 190 °C. Těsto rozpulte a postupně vyválejte na tloušťku asi 3 cm. Vykrajujte formičkou nebo jen utvořte kuličky a dejte péct na 11 minut. Přendejte na kovovou síťku a nechte vystydnout. V případě, že nemáte vykrajovátka s tvarem jelena nebo soba, vytvořené kuličky nazdobte do podoby soba tak, že dokud je těsto ještě měkké a mírně teplé, přidejte mu červený nos a lehce zatlačte. Oči uděláte bílou cukrovou polevou a místo parohů dáte ulomené (ne)slané preclíčky. Jinak zdobení sobů a jelenů ponechávám na vaší fantazii anebo se inspirujte fotografiemi.

Pomerančová mandlová kolečka

Cukroví s příchutí pomerančové kůry i pomerančového likéru | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience pro asi 50 ks:

12 g studeného másla

50 g mletých mandlí

90 g zlatého třtinového cukru

najemno nastrouhaná kůra z 1 pomeranče

1 lžička vanilkového extraktu

1 vejce

špetka soli

1 lžíce pomerančového likéru

200 g hladké mouky

na glazuru:

100 g moučkového cukru

3 lžíce citrónové nebo pomerančové šťávy

cukrové perličky zlaté, stříbrné

Postup: Do mísy kuchyňského robotu dejte všechny ingredience a smíchejte v hladké těsto. Vyjměte z mísy, utvořte kouli a dejte do chladu na 1–2 hodiny odpočinout. Předehřejte troubu na 180 °C, horkovzdušnou na 170 °C . Těsto rozkrojte na polovinu a vyválejte na tloušťku 3–4 cm. Vykrajujte kolečka, přendejte na papírem vyložený plech a dejte do trouby na 10 minut do zlatova upéct. Nechte vystydnout, mezitím si připravte hladce vyšlehaný moučkový cukr s citrónovou šťávou. Vychladlá kolečka potírejte cukrovou polevou a posypte cukrovými perličkami.