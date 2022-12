Je už vánočně „přesalátobramborováno“? Není, nových receptů je stále dost

Receptů na bramborový salát je snad víc než ozdob na stromečku, románů Stephena Kinga, Agathy Christie a prezidentských kandidátů dohromady. Jsou na každé stránce internetu a v každém tištěném deníku a magazínu. Já přesto ponesu dříví do lesa a přidám další dva recepty. Oba saláty pocházejí z kolébky majonézy, z Francie, a jeden je bez a druhý s majonézou. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 9:00 17. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na své si na Vánoce přijdou i vyznavači zdravého konzumování bramborového salátu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Jak jsem už psala, v médiích je v těchto časech „přesalátobramborováno“, i já jsem o minulých Vánocích přispěla svou troškou do mlýna. No, do mlýna to zrovna nebylo, ale do kuchyně určitě ano.

Jednalo se o poměrně netradiční salát a jiný vánoční salát jsem ve své gastroglose uvedla slovy, za kterými si stále a pevně stojím: nejlepším receptem na salát je ten váš, rodinný, po babičce, mamince, od sousedky či z kuchařské knihy. Hlavní je, aby vám chutnal.

Jak známo, při každé kolektivní volbě existuje nerozhodnutá skupina lidí. A stejné je to i s výběrem bramborového salátu. Z celé té současné tsunami receptů se vždy nějaký ujme a stane se rodinným a po čase i tím zaručeným od maminky, babičky nebo prababičky. Tvoříme rodinnou salátovou historii, a tak už to chodí. Proto hledáme a snažíme se nabídnout něco nového, jiného a třeba i odvážného.

Štědrovečerní salát, to jsou především brambory a majonéza, moderně nahrazovaná jogurtem či smetanou. Skoro nic víc a určitě nic míň. Já jsem pro vás přesto připravila recepty přímo dva.

Důvod je jednoduchý a vysvětlím ho později. Na své si přijdou jak vyznavači zdravého konzumování a jogurtů, tak milovníci majonézy, které nebude zase až tak tolik. Červenat se za majonézu nemusíte, je skvělá a jednou za čas neuškodí.

Francouzský vánoční bramborový salát s majonézou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Na své Vánoce si připravte jakýkoliv salát, váš rodinný nebo vyjděte z mých nabídek, minulých i té dnešní, je to jedno. Hlavně si užijte Vánoc ve zdraví, s rodinou i klidně sami, v pohodě, ale především šťastně a spokojeně.

Proč francouzský vánoční bramborový salát

Hned musím ujasnit, že jsem se ze své milované Anglie nepřestěhovala do Francie, takovou zradu bych nepřežila ani já, ani… Anglie by to asi přežila, přeháním.

Proč zrovna francouzský bramborový salát? Vrhla jsem se totiž na studium francouzštiny, on-line kurz byl dárek, a jak se nemá darovanému koni koukat na zuby, ani já nehodnotím, zda to byl dárek vhodný či nevhodný.

Faktem je, že jsem se přihlásila i do následného pokračování kurzu a sama sebe se ptám, zda jsem nezradila základní instinkt: pokud možno, žijme v klidu!

Já při kurzu totiž dobrovolně trpím, zároveň ho miluji a zároveň si kladu otázku, proč jsem se nedala třeba na slovenštinu, která bude o trochu jednodušší. To je jedna strana, ta druhá znamená, že si už klidně přečtu recept s postupem ve francouzštině (moc nepřeháním) a v Belgii si i francouzsky objednám jídlo a pití (nepřeháním) a už vím, jak si bravurně objednat v Paříži champagne.

Ale nejsme na jazykovém kurzu. Máme před sebou nádherný a jedinečný čas vánoční. Zítra zapálíme čtvrtou adventní svíčku, z digitálních streamovacích přístrojů se nám doma linou vánoční koledy (u nás vítězí stále elpíčko), modlíme se, ať napadne sníh, i když víme, že bude bláto, ale co kdyby.

Někteří plánovači už mají nakoupené a zabalené dárky, nazdobený stromek, blikající svíčky ozařují večerní domácnost, vánoční napečené sladkosti jsou stále ukryté na místech, o kterých nikdo z rodiny ani netuší (to si naivně myslíme) a Štědrý den je přesně za týden! Je to vůbec možné?

Prostě to tak je! Nechte to plavat, a pokud ještě nevíte, co ke smaženému kaprovi, případně řízku, mám pro vás dva slíbené francouzské kousky.

Vánoční francouzský bramborový salát

Majonéza pochází z Francie a tradičně patří k vánočnímu bramborovému salátu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience pro 6 osob

6 velkých salátových brambor

100 g krůtí nebo kuřecí šunky, kostky nebo plátky

1 šálek větších cherry rajčátek

2 vajíčka

6 středně velkých nakládaných okurek

šálek majonézy

1 malá lžička dijonské hořčice

mořská sůl

čerstvě namletý pepř

pažitka nebo petrželka na ozdobu

Postup

Brambory vařte 20 minut ve slupce. Slijte vodu a nechte brambory vystydnout. Poté brambory oloupejte, nakrájejte na větší kostky a dejte do hlubší mísy.

V menším kastrůlku zahřejte vodu na vajíčka, jakmile se začne vařit, vložte vejce a vařte 9 minut. Slijte vodu, propláchněte studenou vodou a nechte vejce chvilku ve studené vodě. Oloupejte je, nakrájejte na menší kousky a přidejte k bramborám. Přidejte šunku nakrájenou na kostky a okurky na kolečka.

Přidejte majonézu, ochuťte hořčicí, solí a pepřem. Rajčátka rozkrojte na čtvrtky, vykrojte semínka a dužinu nakrájejte ještě na půlky. Nakonec rajčátka přidejte k bramborám a vše opatrně smíchejte. Přendejte do hlubší mísy a servírujte s pažitkou nebo petrželkou.

Odlehčený bramborový salát s ředkvičkami a se špenátem

Francouzský bramborový salát s dressingem a ředkvičkami, tentokrát bez majonézy | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience pro 6 osob

6 velkých salátových brambor

250 g baby špenátových lístků

1 šálek červených ředkviček

1 svazek čerstvé pažitky

Na dressing

1 velká šalotka

2 lžíce bílého vinného octa

6 lžic olivového oleje

mořská sůl

čerstvě namletý pepř

Postup

Brambory omyjte ve vodě a vařte ve slupce 20 minut. Sundejte z plotny, slijte vodu a nechte vystydnout. Poté brambory nakrájejte na tlustší plátky a dejte do hluboké mísy. Ředkvičky omyjte, osušte a nakrájejte na tenká kolečka. Špenátové lístky omyjte studenou vodou, okapejte a osušte kuchyňským papírovým ubrouskem.

Připravte si dressing. Oloupejte šalotku a nakrájejte ji na velmi malé kostičky. V misce smíchejte ocet, olivový olej, sůl a pepř a přidejte šalotku. Poté brambory nakrájejte na nudličky silné asi 2–3 milimetry a dejte do hluboké mísy.

Přidejte plátky ředkviček a lístky špenátu. Pokapejte dressingem, posypte najemno nakrájenou pažitkou a opatrně smíchejte. Přendejte na hlubší talíř nebo do široké mísy.