Francie nebude Británii naslouchat, zvláště co se šampaňského a ‚suchého ledna‘ týče

Francouzský prezident Emmanuel Macron umí tah na několik branek zároveň. Mimo problémů s odbory a žlutými vestami mu do domácího dění mluví i Angličané. Na leden už po několikáté vyhlašují „Dry January", tedy v lednu ani kapku alkoholu. „U nás, v hrdé Francii, se prostě bude pít po celý rok," prohlásil šéf Elysejského paláce. Pravil tak v listopadu v kraji Champagne, v Eperney před producenty vína. Při ochutnávkách těch nejlepších šampaňských. Praha/Londýn 9:50 28. prosince 2019

Proč tolik vzdoru?

Kousek od Francie - za mořem v Anglii - se v roce 2013 ujala myšlenka, že po oslavách Nového roku je nutno nechat tělo odpočinout a měsíční abstinence by prospěla nejen zdraví lidu, ale odlehčila i státní pokladně při léčbě následků nadměrného pití.

Angličané jdou na vše kultivovaně. Okamžitě založili asociaci a nechali si už v roce 2014 udělat výzkum na University of Sussex.

Ten potvrdil očekávané: většina lidí, kteří se do kampaně „Suchý leden“ zapojili, omezili spotřebu alkoholu i po celý rok. Počítaje do toho všechny benefity, jako je nižší tlak, snížení váhy, lepší spánek a větší soustředěnost. Nakonec každý ví, jak bídně se žije druhý den, když byl večírek alkoholově příliš bujarý.

I ve Francii se našla skupina, která začala argumentovat podobně, navíc podpořena zdravotnickými organizacemi. Tamní vinaři hned zbystřili.

Podle zkušeností ze Spojeného království jim bylo nadmíru jasné, že pokud se přestane popíjet v lednu, výpadek prodeje se v následných měsících ještě prohloubí. A to mají dost problémů s americkými cly na víno a obecným poklesem prodeje.

Na pomoc však okamžitě přispěchal prezident Macron, který výrobce ujistil, že něco podobného se po vzoru vzpurné Británie dělat nebude.

Macron šel ještě dál

Francouzská vláda nenechala producenty šampaňských vín na holičkách ani legislativně. Přijala zákon, podle něhož se nebude v supermarketech před Vánoci šampaňské zlevňovat. To byla ve Francii už tradice a spousta milovníků „bublinek“ čekala právě na předvánoční prodej, kdy se ceny dobrých šampaňských pohybovaly okolo 20 eur. To je minulostí, zákon nyní dovoluje snížit cenu maximálně o 34 % z nabídky prodejních katalogů.

Ceny snižoval maloobchod, který vysledoval, že je pro tržby výhodnější prodat velké množství vína s malou šarží, než méně za vyšší cenu.

Jestli se zákon povedl, ukáže čas. Faktem je, že se loni ze 147,8 milionu lahví šampaňského prodalo v supermarketech neskutečných 48,4 milionu. Kam zákon zřejmě povede, napovídají letošní údaje ze září a října: prodej oproti loňsku poklesl o třetinu.

Co lze očekávat? Já to vidím na hnutí „bublinkových vest“ požadující zrušení kontroverzního zákona. Faktem je, že zavděčit se Francouzům je hodně těžké.



Zraky se upírají do Anglie

Producenti vín ve Francii zatím nemají oči jenom pro pláč. Nemají na to čas. Upírají je totiž za kanál. Tam sice leží neoblíbená Anglie, ale mimo domácího prodeje je Spojené království největším odběratelem kvalitního francouzského šampaňského.

Našel by se ještě jeden důvod, proč s Velkou Británii spolupracovat. Tím je počasí. V oblasti Champagne začíná být docela horko. Letošního léta byla na vinicích naměřena teplota až 42,9 °C, což vínu moc neprospívá. Ztrácí kvalitu, je moc cukernaté, sbírá se o pár týdnů dříve, než je zvykem, a vinice mohou být náchylné na různé choroby.

To v Anglii je chladněji a vínu a „šampaňskému“ se tam začíná dost dařit. Je to východisko? Není!

Přece nebudou Francouzi vozit víno z Anglie. To nikdy! Takové pokoření prostě nedopustí. To si ty upřené oči směrem přes kanál ke Spojenému království raději necháme vypíchnout, pomyslí si. A aby k tomu nemuselo dojít, začínají vědecky šlechtit nové odrůdy. Ty mají na vinicích nahradit ty současné, jimž teplo začíná nevyhovovat.

Času prý není nazbyt. Zlom nastane okolo roku 2050. Do té doby se ještě vypije mnoho šampaňského a nezamezí tomu ani omezení slev, ani „Dry January“, ani odkopnutí anglických vinic. Šampaňské se bude prostě pít.

Pokles spotřeby odráží současnou náladu, ale ta se vždy dokáže zase změnit. Stačí třeba prohlásit, že pití šampaňského snižuje emise! Jenom takového odvážného a užvaněného francouzského politika najít, zvolit a nechat ho podobná hesla hlásat. Věřících se najde vždy dost. Kvalitní šampaňské si to totiž zaslouží…



Brexit a šampaňské

Zdánlivě nesouvislá témata mají k sobě blíž, než se zdá. Podobně to je i s oblibou šampaňského v Británii, a tedy i se závislostí francouzského exportu na této komoditě.

Z obou stran kanálu se začíná hlasitě ozývat, že se musí s rebelující a odcházející Británii co nejrychleji uzavřít klíčové smlouvy, třeba jako je prodej šampaňského a vína obecně za stávajících podmínek. Jenom ne žádná cla a překážky.

Rychlá obchodní domluva mezi Evropskou unií a Británií najednou vypadá o mnoho optimističtěji. A to se bavíme jenom o okrajové oblasti.

Raději skončím u Silvestra

Čeká nás Silvestr, přivítání nového roku společně s rodinou a přáteli. Budeme všichni popíjet šampaňská nebo šumivá vína, přát si vše nejlepší, a hlavně, ať si rozumíme, i když máme trochu jiné názory a umíme za nimi jít. Velká Británie tohle dokazuje a já musím dodat ještě jedno dloubnutí.

V roce 1993 stanovila Evropská unie standardy, které upravují obsah lahví se šampaňským. Doplatila na to opět Británie, pro niž vyráběla francouzská firma Pol Roger (mimochodem tu já moc ráda) speciální lahve šampaňského s obsahem jedné pinty. Ta nepatří do soustavy SI a je to 0,5681 litru.

Ovšem Britové již tuší, že je francouzští kolegové nenechají na holičkách a budou pro ně lahve s tímto obsahem dodávat. Pokud by se Francouzi opravdu „zasekli“, v Británii pro milovníky pintových lahví se šampaňským (správně sparkling vine) už uzrálo ve vinařství Rathfinny v hrabství Sussex 800 lahví Blanc de Noirs z roku 2015.

Šampaňské v pintové láhvi je to totiž součást jejich skvělé historie a jak se zdá, nenechají si ji vzít. Pintovou lahev šampaňského Pol Roger miloval totiž Winston Churchill.

Tvrdil, že je to „ta sakra správná velikost pro dva k obědu a pro jednoho k večeři“. Věděl o čem mluví. Od roku 1908 až 1965 si takto dopřál 42 000 pintových lahvinek…

No, nevím. Nějak s tím vypitým množstvím nesouhlasím, ale sklenka šampaňského je na Silvestra absolutně nezbytná. A tak ji pomyslně zvedám a ťukám si s poděkováním se všemi svými čtenáři a přeji jim krásný nový rok 2020, splnění všech přání, hodně zdraví a občas i příjemné posezení se sklenkou šampaňského.

A pro ty odvážné a progresivní přeji i zapojení se do „Dry January“. Jdu do toho s vámi!

