Kari s banánovými slupkami podle receptu britské první dámy domácího vaření Nigelly Lawsonové

Už druhé pondělí jsem se „přilepila" k televiznímu programu BBC Two, kde se vysílá šestidílná série vaření s dámou, která není zase až tak kuchařka, s dámou, která vaří jen tak a především pro své potěšení a rodinu. S dámou, která umí dobře psát a prodat statisíce, ba milióny svých kuchařek a stejně tak přitáhnout ke vzpomínanému televiznímu vaření miliony diváků, dokonce i vyprodat supermarketům některé neobvyklé suroviny, se kterými vaří. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 11:01 21. listopadu 2020 Kari podle Nigelly Lawsonové se připravuje v hlubší pánvi a je hned hotové. Servírujte s indickým chlebem nan | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

S dámou, která umí při vaření koketovat každým pohybem, smyslně olíznout lžíci od čokoládové polevy a třeba i při strouhání, krájení, přelévání, smažení a solení být stále ženou, která dokáže vložit do kradmého, ale zároveň přímého pohledu do kamery tolik chutí, které mají pramálo společného s vařením, že je to až nadpozemské.

S dámou, o které řekl slavný šéfkuchař Gary Rhodes, že diváky přitahuje spíše její úsměv než vaření. Já dodávám: a proč ne?

Britský tisk o ní napsal: „Muži ji milují, protože s ní chtějí být. Ženy ji milují, protože jí chtějí být.“

Její přesah a vliv je nezpochybnitelný a tato „domácí bohyně“, jak ji Britové rádi nazývají, je jejich národním pokladem. Sama však dodává, že název její knihy o pečení „Jak být domácí bohyní“ je více touhou stát se bohyní, než aby jí sama byla. Nikdo jí však jinak neřekne. Nigella Lawsonová je značkou, na kterou se slyší.

Dnes si tedy budeme letem světem povídat o Nigelle a také si od ní něco připravíme.

Nigella je zpět

Pojďme se tedy seznámit. Věk se u žen nesluší říkat a on pro ni stejně neplatí. Čas ji jaksi pomíjí a svou mladistvou pleť zdůvodňuje tím, že ji nevystavuje slunci a přiznává, že má ráda tučnější jídla. Jestli je to pravda, tak se opravdu jedná o radu nad zlato. Já mám ale podezření, že to tak jednoduché nebude. Ovšem u Nigelly není jednoduchého nic.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Otec Nigelly Lawsonové byl původně novinářem a také nejdéle sloužícím ministrem financí v pravicové vládě Margaret Thatcherové. Mimochodem napsal knihu o své dietě a podělil se o tajemství svého dramatického zhubnutí.

Její maminka Vanessa Lawsonová byla dědičkou britského řetězce restaurací, výroby potravin a hotelů s názvem J. Lyons & Co.

Nigella vystudovala oxfordskou univerzitu (jako většina úspěšných lidí, že?) a začala jako literární redaktorka a kritička restaurací pro The Sunday Times, poté psala i pro jiné noviny a časopisy a v roce 1998 vydala první kuchařku How to Eat, které se prodalo 300 000 výtisků. Tím její kariéra nastartovala.

Od té doby vydala 14 kuchařek, které se překládají i do češtiny, a působila v 19 televizních pořadech v roli hostitele nebo v roli porotce různých kuchařských soutěžích v Americe a Austrálii.

„Nigella is back!“ hlásají titulky lifestylových magazínů v Británii ve svém vánočním vydání | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Poprvé se vdala v roce 1992, bohužel její manžel zemřel v roce 2001. Z manželství má dvě děti, dceru Cosimu a syna Bruna. Podruhé se vdala v roce 2003 a po deseti letech vše skončilo rozvodem.

Zmíním ještě jeden zajímavý postřeh, abychom věděli, s kým máme tu čest. Je takovou celebritou, že když se řekne Diana, první nás napadne princezna, když se v Británii řekne Nigella, nepotřebujeme dodat příjmení, každý ví, o kom se mluví, což je opravdu dokonalé.

Nigella a vaření

Bohyně v lodičkách, jak Nigellu také občas média nazývají, se tvrdě brání zařazení mezi kuchaře a velmi zřetelně odmítá všechny, kdo pohrdají či kritizují tzv. „home cook”.

Prorazila do světa gastronomie a stále se jí daří především kvůli tomu, že dokáže své obdivovatele, ctitele, čtenáře a diváky přesvědčit, že nemusíte být šéfkuchařem, abyste uvařili skvělé rodinné jídlo. Vyznává smyslnost a na vaření jde z jiné strany. Umí Angličanky přesvědčit, že za jídlem nemusí brát celou rodinu do restaurace, že to doma dokážou v pohodě a hravě i ony.

Při vaření jí jde především o chutě a domácí požitek a pohodu. Při servírování nejde o „umění“ na talíři, ale o umění uvařit to, na co máte chuť a co si doslova prožijete. A to je dar, se kterým Nigella slaví už 30 let zasloužený úspěch.

Jako příklad použiji dezerty, které opravdu umí, protože jí prostě chutnají a chce si je užít. Není to žádná složitá matematika, spíše jednoduché počty s jasným výsledkem. Její dezert má vždy jednoduché zadání, rychlý postup a výsledek absolutně splňuje očekávání.

Při vaření s námi koketuje. My ženy sledujeme její nalíčení, upravené vlasy, nové šaty a šperky. Muži sledují každé její mrknutí oka, cestu k troubě, kdy se přímo vlní, a když dovaří, společně se díváme, jak si dá do misky řádnou porci, usedne a smyslně jí, současně komentuje chutě, a vy si už zapisujete recept a běžíte do obchodu nakoupit patřičné ingredience. Ty jsou jednoduché, příprava je také jednoduchá a chuť dokonalá.

Nigella má talent kombinovat tolik faktorů protkaných ženstvím, citem při výběru receptů a způsobem vaření, že je to prostě možné jenom u ní.

Série Cook, Eat, Repeat

Nigella nepotřebuje při svém způsobu vaření popisovat chemické procesy třeba při přidání soli, jimiž jiní šéfové popíší školní tabuli. Nemá zapotřebí jít na břeh moře při úplňku a seškrabat z oblázku řasu a nabrat z dubového prkýnka mech. To nechává jiným, ona je prostě svá. Připravuje jenom to, co chce uvařit, klidně vícekrát.

Vaří bez problémů i s rybími prsty z mraženého polotovaru, aniž by šla lovit tresku, kterou zpracuje a po dlouhém zkoumání zabalí do těstíčka a smaží v oleji rozpáleném s přesností na desetiny stupňů Celsia.

Nigella Lawsonová a její kuchařské knihy, kterých se prodává miliony kopii | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Vaří tak, aby nám chutnalo, abychom po přípravě oběda neumírali únavou a předem se připravili o to, proč vaříme – o chutě a společné posezení. Vaření si musíme užít, být načančané, v pohodě, s úsměvem, klidně si i prst oblíznout, když chceme něco ochutnat.

Někdy máte pocit, že působí trochu neohrabaně až nejistě, ale vše jí je odpuštěno, ona totiž může, a navíc to je prostě její styl, nepotřebuje kmitat obrovským nožem a oloupat a najemno nakrájet kilo cibule v pár sekundách. Nesoutěží, nechce to. Nikdo jiný totiž neumí při vaření přivřít oči a upřít je tak, že si každý u obrazovky myslí, že to patří jenom jemu.

V poslední TV sérii se sebejistě pohybuje v moderní kuchyni osvětlené snad stovkami světýlek, při vaření stále mluví, nic neubrala ze své smyslnosti, ze zábavného výběru receptů a z požitkářského vychutnávání svého díla v malém patiu londýnského měšťanského domu.

Nigella je prostě britský národní poklad a my si kousek z mozaiky jejího díla připravíme.

Spotřebovat vše, i banánové slupky?

Co byste řekli na kari s banánovými slupkami? Ano, i tak umí Nigella překvapit! Jednoduše do kari přidá předem naložené banánové slupky a s úsměvem sdělí, že je třeba spotřebovat vše.

Je jasné, že o tomto kari v Británii píší snad všichni a jen to potvrzuje, že i já jsem se chytla na háček. A pokud nejíte banány a tudíž nemáte banánové slupky, použijte lilek. Nakonec obojí v kari vypadá stejně. Tedy skoro stejně.

Kari s květákem (a bez banánových slupek) podle Nigelly Lawsonové

Ingredience:

5 kousků zázvoru velkých jako palec

2 středně velké banánové šalotky

5 větších stroužků česneku

1 červená chilli paprička

1 lžička mleté skořice

1 lžička kurkumy

2 lžíce oleje

2 lžíce rajčatového protlaku

2 lžíce rajčatového protlaku 1 plechovka kokosového mléka, nikoliv light

šťáva z 1 citrónu

mořská sůl, cukr

1 velký svazek čerstvého koriandru

1/2 malého lilku

1 menší květák

2 placky indického nan bredu

Postup:

Nejdříve si krátce uvaříme květák. Do vařící vody vložíme celou hlavičku květáku a vaříme bez pokličky asi jen 4–5 minut, vyjmeme a necháme vychladnout.

Dále si připravíme kari pastu. Do misky dáme oloupanou a na větší kousky nakrájenou šalotku, oloupané kousky zázvoru a česneku, přidáme kurkumu a skořici a nasekané stonky koriandru. Vše tyčovým mixérem rozsekáme na pastu.

V hlubší pánvi na střední teplotu rozehřejeme olej, přidáme kari pastu a krátce za stálého míchání osmahneme asi 3-5 minut. Přidáme rajský protlak a dále smažíme. Jakmile se vše spojí, přidáme kokosové mléko, osolíme a přidáme 2 lžičky cukru a citrónovou šťávu. Vše spojíme a prohřejeme. Přidáme na menší kousky nakrájený neoloupaný lilek a vše vaříme za občasného míchání do poloměkka.

Pokud přidáváme banánové slupky, předem je polijeme vařící vodou, přidáme trochu soli a kurkumy a necháme vystydnout. Poté už jen nakrájíme na plátky a vložíme do kari. Banánové slupky se přidávají především pro strukturu kari a nijak výrazně ho neovlivní banánovými chutěmi.

Květák rozebereme na jednotlivé růžičky a vložíme do kari. Ochutnáme, případně přidáme chilli papričky, nasekáme čerstvý koriandr a podáváme s rozpečeným chlebem nan.

Pro všechny, pro něž je kari podle receptu málo pálivé, přidejte chilli papričky | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas