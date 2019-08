Restauraci hledáte, food truck si vás najde sám

Já si hned vzpomněla na mé nedávné putování po Los Angeles a San Francisku, kde je naopak restaurací na „čtyřech kolech“ neskutečně hodně a obecně se tento druh stravování ve Spojených státech těší velké popularitě. Já osobně jsem zastánce, a dokonce milovnice food trucks.

Země food truckům zaslíbená

Je zvláštní, že zrovna ve Spojených Státech a v takových metropolích, jako je New York (na samotném Manhattanu je jich několik a pravidelně tam stojí fronta) nebo Los Angeles, tam zvlášť, má tato stravovací kultura hodně velký úspěch.

Američané jsou lidé pohybující se většinou v automobilu. Proto se rychlá občerstvení jako McDonald's, KFC a jim podobná zařídila prodejem z okénka, tedy i u nás oblíbenými Drive Thru. Tohle by ale u prodeje z trucků nefungovalo, bylo by to postavené na hlavu.

A tak se prodejci jídel z food trucků díky své mobilitě pohybují po vytipovaných místech, jako jsou bary a noční podniky, kde najdou ve večerních hodinách hodně vděčných zákazníků, kteří by rádi zakousli i něco pořádného než jen „tekutý chléb“ značky Budweiser, proložený nějakým bourbonem.

Ale přijíždějí nejen tam. Oblíbená jsou pro trucky místa u velkých kanceláří, přímořské promenády, hudební festivaly, výstavy, oslavy a shromáždění lidí, kam svůj pomalovaný truck zaparkují, nastartují agregáty a už se k nim hladový a mnohdy i vybíraví zákazníci jenom hrnou.

Symbióza

Kuchaři z food trucks a stavební dělníci mají krásnou symbiózu, kterou známe z přírody, třeba u žraloků obletovanými rybami, které jim čistí kůži a za odměnu se něco najde, když žralok občas upustí zbytek kořisti.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Střídavě žije v Praze a v Anglii, kde čerpá inspiraci při hledání chutí a při oživování původních receptů v prostředí moderní kuchyně.

Tady to není doslova a do písmene, ale v San Francisku jsem si všimla, že před každým rozsáhlejším staveništěm (a že se tam staví mohutně) je vytvořen plácek s příjezdem, kde pravidelně zaparkují majitelé food trucků a hned začnou připravovat svačinu a vydatné jídlo pro stavaře, kteří se ze stavenišť nemusí vydávat bůhví kam, a navíc nikomu nevadí jejich ústroj od žluté helmy na hlavě až po pořádná bagančata na nohou.

Z několika přistavených aut mají neskutečný výběr horkého, kvalitního a vydatného jídla, k tomu nealko nápoje a kávu nebo čaj, a když je náhodou nepohoda, mohou se schovat i pod přístřešek, který je součástí služeb.

Lidé se tady znají, začnou vždy dotazem: „Jak se máš?“ a za pár chvil si už pochutnávají na těch nejlepších pochoutkách zpravidla z Asie a Latinské Ameriky, odkud také většinou pocházejí.

V samotném San Francisku, kde zvláště mladí jsou hodně vybíraví, a to se týká nejen kvality, ale i ceny, se objevují trucky havajské fusion, peruánské kuchyně, sladké americké pochoutky i japonský rámen. A atmosféra je tu nádherná. Většinou se zdrží jen přes polední přestávku, uspokojí zákazníky a zase kočují dál.

Poke Hawaiian Fusion | Foto: Dagmar Heřtová

Technika a sociální sítě

Rozmach prodeje občerstvení z trucků nastal ve Spojených státech zhruba od roku 2008. Firmy vyrábí auta s technikou a příslušenstvím šitým přímo na míru. Zakoupíte plně vybavený „náklaďák“ speciálně pro vaření třeba mexických pochoutek.

Chcete prodávat vietnamské bagety? Není problém, i takto připravené auto koupíte úplně nové, stejně jako auto pro prodej sendvičů, asijského jídla, burgerů, pizzy, grilovaných pochoutek a samozřejmě i zmrzliny a café.

Podobně jsou na tom s výrobou pojízdných kuchyní třeba i v Británii, ty jsou většinou tradičně mile menší než jejich americké kolosy, o to jsou ale tyto food trucky roztomilejší. Zvláště Londýn je hodně vpředu, pořádají se zde pravidelná hodnocení food trucků.

Zajděte si třeba jen blízko známého nádraží Victoria Station do uličky plné zaparkovaných aut, vůně se line všude kolem a neobávejte se fronty, vše jde jako po másle. Nakonec Britové tak rádi stojí ve frontách, kde se nepředbíhá.

Anglické food trucky jsou nostalgičtější. Churros v Brightonu | Foto: Dagmar Heřtová

Svého oblíbeného kuchaře můžete sledovat na sociálních sítích, kde pravidelně oznamují kde a v kolik je můžete najít, co nového připravují, a hlavně si dávají pozor, aby nezískali negativní hodnocení za své produkty. To by bylo pro ně i likvidační.

Některá auta jsou jako ze sci-fi. Na velkých panelech nebo obrazovkách máte nabídku jídel s barevnými fotografiemi a kódovým značením. Na stojánku je připraven dotykový displej, kam naťukáte svou objednávku, zaplatíte bezdotykovou kartou a za pár chvil je vám u malého výdejního okna podána vaše objednávka úhledně a hygienicky zabalená, včetně plastových příborů, ubrousků a dochucovadel.

Snažila jsem se nahlédnout dovnitř, ale nešlo to, a tak stále žiji v přesvědčení, že v těchto super kuchyních na kolech vaří klidně roboti. Tím by se dál naplnilo americké krédo o přímé úměře mezi snižováním nákladů a zvyšováním zisků.

A já jenom podotýkám: Proč ne! Ani netušíte, jak bylo jídlo od „kohosi“ objednané přes tablet vynikající!

Pár otázek a odpovědí

V takových Spojených státech je v současnosti okolo 5000 registrovaných „kuchyní na čtyřech kolech“. Pokud přežijí první dva roky svého podnikání, mohou se dopracovat k dvojnásobnému hrubému ročnímu příjmu, než má průměrná americká rodina, což tak špatně nezní. A když vše sečtete, zjistíte, že food trucky generují příjem ve výši těsně pod 3 miliardami dolarů ročně, což je ohromné číslo.

Nejčastěji se v USA prodávají hamburgery a grilovaná jídla včetně sýrů, kupodivu silně prorazila etiopská kuchyně, o které se před 10 lety ani „nevědělo“, na špici jsou dále pizzy, tacos, ale i lobster rolls a bagety.

Nejvíc potravinových nákladních aut najdete v Los Angeles, kde mne napadla myšlenka k této poněkud se vymykající gastroglose. Ovšem co do počtů je na špici i vzpomínané San Francisco, New York, Washington a Miami.

Minimální počáteční investice se pohybují okolo 50 tisíc dolarů. Většinu spolyká nákup skoro nejlevnějšího vybaveného auta a stále jste na začátku. Jenom získání všech povolení může vyjít na 800, ale klidně i na 5000 dolarů.

Faktem je, že když jsem od prodejců nenápadně získávala odpovědi na své zvědavé otázky, nikomu nechyběl na tváři úsměv a optimismus, byť se ve tvářích zračila únava.

Food trucky přijedou až před kanceláře | Foto: Dagmar Heřtová

Odrazový můstek

Příprava a prodej jídla prostřednictvím „náklaďáků“ je jistě náročnou záležitostí. Způsob tohoto prodeje je však i pro mnohé odrazový můstek pro vybudování vlastní „kamenné restaurace“, (i když někdy je tomu paradoxně naopak) a tady hraje roli pokora, poctivost, nápad, pracovitost a internet… mám opět na mysli sociální média, která z vás dokážou udělat kuchařskou hvězdu.

Raketový vzestup zaznamenal třeba Food Truck s názvem Eggslut, který nebudu raději překládat. Možná že za úspěchem stojí i tento politicky nekorektní název, ale faktem je, že od mobilních čtyř kol přešla firma ke stálým provozovnám v Los Angeles, San Francisku, New Yorku, a před pár dny dokonce jednu otevřeli v Notting Hill v Londýně.

Já jsem právě v Los Angeles, v jeho ikonickém Grand Central Marketu, ochutnala jejich vejce na bramborovém pyré a později toho litovala. Bydlela jsem v hotelu kousek od tržnice a Eggslut jsem za svého pobytu navštěvovala poté denně.

A co my?

Opět nejsme pozadu. Krásně vybavená auta s pochoutkami potkáme třeba v Praze na Náplavce. Při svých pravidelných návštěvách dejvických farmářských trhů také občas narazím na bistro na čtyřech na kolech.

Dokonce v Brně se loňského září poprvé konalo setkání food trucků a letos se bude opakovat 11. října s nabídkou klasiky jako jsou burgery, ale i horké sladké wafle a zkrátka prý nepřijdou ani vegani.

Já jsem tomu moc ráda a přeji všem na čtyřech kolech i těm u okýnek, ať se daří, a hlavně ať chutná.

Eggslut a jejich absolutní snídaňové bulky | Foto: Dagmar Heřtová