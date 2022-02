Oslaďme si život s Dolly Parton. Banánový dort s kokosem

Máme za sebou šedý, studený a dlouhý leden. Většina z nás si ho „občerstvila“ nezbytnou dietou po vánočních hodech. Mnozí navíc podlehli modernímu zdravému trendu zvanému suchý únor. Víření virů neustává, slunce nesvítí, opatření se neodvolávají, roušky na ústech nás omezují, vyrazit za teplem se obáváme, a tak se na naše rty dere otázka: „Co z toho všeho máme?“ GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 10:00 5. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Banánový dort s kokosem a sněhovým krémem je luxusní voňavou a sladkou pochoutkou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Rozhodla jsem se, že si život alespoň osladíme. Dieta to přežije, suchý únor s dortem a čajem neporušíme a za pocit rozmarnosti a volnosti dělat si chvilku co chci, to jistě stojí.

Budeme péct dort, kterým mě inspirovala Dolly Parton. Ano, přesně ta slavná americká country zpěvačka, kterou mám po dnešku ráda nejenom kvůli zpěvu.

Tvář country zpěvačky

Dolly Parton stále koncertuje, hlas a zdraví jí slouží, a je pořád krásnou první dámou country. Ona dávno ví, že život je sladký, když si ho takový uděláme. Vzala vše doslova a pustila se do nové role s vervou jí vlastní: začala produkovat směsi pro dorty a polevy inspirované americkými jižanskými recepty. Produkty se jmenují podle ní a na obalech je dokonce graficky vyobrazena.

Zpěvačka před nedávnem (19. ledna) oslavila 76. narozeniny. Pár dní poté zveřejnila informace o zahájení prodeje limitované edice směsí na banánové dorty s kokosem a s ledovou polevou. Během několika hodin bylo vyprodáno, lepší start si v novém podnikání snad ani nemohla přát.

Prohlásila, že její směsi udělají všem život o něco bohatším, a dodala: „Jsem nadšená, že mohu na trh uvést svou vlastní řadu směsí na dorty a polevy, a tak přinášet sladký zážitek z pečení v jižanském stylu, který si užívám společně s vámi.“

Američané nazývají svou Dolly „America’s sweetheart“. Country ikona se totiž angažuje v řadě prospěšných věcí, například společnosti Moderna věnovala milion dolarů na výzkum vakcíny proti covidu.

Banánový dort s kokosem je inspirací z jižanské kuchyně | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

K tomu se vyjádřila velice skromně: „Má účast byla malá, jsem ráda součástí, ale dostávám více uznání, než si zasloužím.“

Proč inspirace jižanskou kuchyní

Odpověď, proč se country zpěvačka pustila do pečení dle receptů amerického jihu, je jednoduchá. Narodila se v Tennessee, které se do jižní části Spojených států řadí. Je čtvrtou z dvanácti dětí a hudební talent prý podědila po mamince, která byla potomkem přistěhovalců z Walesu.

Pro upřesnění přidám, že hlavním městem státu, kde se narodila, je Nashville. Snad už nemusím ani méně zasvěceným vysvětlovat, proč se Dolly stala právě country zpěvačkou.

Jižanské jídlo měla Dolly Rebecca Parton zažité už od narození a to je hlavním důvodem, proč se rozhodla právě pro propagaci sladké kuchyně z této oblasti. Její směsi jsou inspirovány opravdovou domácí kuchyní, tedy vycházejí z toho, jak se vařilo a peklo v rodině Partonových.

Mnoho způsobů přípravy jídel a receptů jižanské kuchyně pochází od původních obyvatel, zmíním indiánský kmen Cherokee. Jednalo se o přípravu rajčat, kukuřice, tykve a hlavně grilování masa v hlubokých jámách.

Dort krájejte na větší kousky a dopřejte si jeho plných a voňavých chutí | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Kolonisté obohatili jídelníček hlavně o cukr, mouku, vejce, mléko a hovězí maso, ke kterému se podávala spousta zeleniny. Místní vaření bylo také ovlivněno lidovou francouzskou, španělskou a západoafrickou kuchyní.

Tradičním jižanským jídlem je kuře smažené na pánvi, polní hrášek, zelí, bramborová kaše, kukuřičný chléb, přeslazený čaj a dezert.

Obecně lze konstatovat, že jižanská kuchyně je skvělá, ale musíme říci i vydatná, tučná a sladká.

Jednu takovou sladkost si dnes připravíme. Bude ze samých dobrot, jako je banán a kokos.

Sladké hřešení

Na úvod pečení si dovolím malou poznámku. Mezi banánovým chlebíčkem a dortem je rozdíl. Banánový dort je sladší a měkčí, tedy víc nadýchaný. Banánový chlebíček má podstatně tvrdší strukturu, je hutnější, vlhčí a těžší než dort.

Dort s banány a kokosem propaguje i Dolly Parton v instantní směsi, je inspirací od její maminky | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Jestliže jste banánový dort s kokosem ještě neochutnali, je čas to napravit. Čeká na vás nadýchaná, voňavá pochoutka, která je sladká jako cumel. Přenese vás třeba do jižanského New Orleansu nebo kamkoliv jinam, kam jižanská kuchyně zasahuje. Nakonec proč ne?

Banánový dort s kokosem

Ingredience:

pro 2 dortové formy o velikosti 20 cm

Kokosové hobliny pro zvýšení chutě i efektní zdobení je doménou banánového dortu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Na těsto:

185 g změklého másla

180 g pískového cukru

230 g hladké mouky

2 vrchovaté lžičky prášku do pečiva

1 malá lžička mleté skořice

špetka soli

3 vejce velikosti M

3 středně velké zralé až přezrálé banány

250 ml kokosového mléka nebo podmáslí

50 g nastrouhaného kokosu

Na bílkový sněhový krém:

3 bílky

200 g pískového cukru

75 ml vody

1 lžička citrónové šťávy

1 lžíce zlatého sirupu (možno vynechat)

špetka soli

1 lžička vanilkového extraktu

čerstvý kokos na zdobení

Postup:

Nejdříve si předehřejeme troubu na 180 °C. Do mísy kuchyňského robotu dáme změklé máslo a cukr a šleháme při vyšších otáčkách do světlé barvy. Zmírníme chod otáček a postupně přidáváme vejce, rozmačkané banány střídáme s mouku smíchanou s práškem do pečiva, skořicí a špetkou soli. Nakonec přidáme kokosové mléko a nastrouhaný kokos a jen lehce spojíme. Těsto rozdělíme do dvou forem s okraji vymazanými máslem a dnem vyloženým papírem na pečení a uhladíme. Pečeme asi 30–40 minut, dokud těsto nebude zcela propečené. Vyzkoušíme párátkem, pokud je suché, je korpus hotový. Vyjmeme z trouby a dáme vychladnout. Po 10 minutách opatrně odstraníme okraj formy a necháme ještě úplně vystydnout.

Připravíme si kokosové hobliny. Ostrou škrabkou z kousků čerstvého kokosu uděláme hobliny a dáme je do rozehřáté trouby na plech vyložený papírem na pečení asi na osm minut opéct. Vyjmeme a necháme vystydnout.

Mezitím si připravíme sněhový krém. Do hlubší žáruvzdorné skleněné nebo kovové mísy dáme vodu, bílky, citrónovou šťávu, zlatý sirup a špetku soli a vyšleháme ručním mixérem nad hrncem s vařící vodou. Voda se nesmí mísy dotýkat. Šleháme asi sedm minut do měkkých špiček. Sejmeme z ohně a ještě asi tři minuty šleháme, dokud sníh nebude hustý a konzistentní, s lehce měkkými špičkami, nesmíme ho však přešlehat.

Jakmile korpusy vychladnou, sundáme je z uvolněného dna formy a odstraníme papír na pečení. Položíme jeden korpus na servírovací talíř nebo na dortový stojan a pomažeme asi třetinou krému. Opatrně na něj položíme druhý korpus a pokračujeme ve velkorysém roztírání krému na horní plochu dortu i po jeho svislých okrajích. Ideálně dáme alespoň na 30 minut do ledničky vychladnout. Před servírováním na vrch dortu rozprostřeme kokosové hobliny. Podáváme s čajem nebo kávou.

Na hobliny použijte čerstvý kokos a před zdobením ho krátce v troubě opečte | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas