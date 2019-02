‚Nepořádek‘ na soukromé chlapecké prestižní škole v Británii má sladkou příchuť. Eton Mess

Pokud ode mne očekáváte pikantní informace z britského soukromého školství, tak jste na omylu. „Nepořádek“ na prestižní střední škole Eton nemá hořkou příchuť, ale bude náramně sladký. Jedná se o historickou záležitost, která osladila život velké řadě předsedů vlád a oficiálně se jmenuje Eton Mess a má spojitost s každoročním prestižním kriketovým zápasem studentů škol Etonu a konkurenčního Harrow. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Londýn 15:24 16. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlé, chutné, podmanivé a už vidím ty rozzářené mladé obličeje kluků, když si do pusy vloží první sousto něčeho tak dokonalého. To je Eton Mess | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

S kým máme tu čest?

Hned na úvod s klidným srdcem prozradím, že se dnes budeme bavit o tradičním britském dezertu, ale k němu se dostanu pořádnou oklikou.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Střídavě žije v Praze a v Anglii, kde čerpá inspiraci při hledání chutí a při oživování původních receptů v prostředí moderní kuchyně.

Dezert dostal název podle internátní školy umístěné ve farnosti Eton nedaleko Windsoru v Anglii. Školu roku 1440 založil samotný král Jindřich VI. a později dostala název Eton College. Vzdělání umožňovala a dodnes umožňuje internátním způsobem chlapcům ve věku 13–18 let, z čehož poslední dva roky jsou tzv. Sixth Form College, tedy „šestá forma vzdělání“, která je zakončena v našich poměrech maturitou (a v Anglii zkouškami s názvem „A-level exam“, úspěšní studenti jejím složením získávají oprávnění nastoupit na univerzitu). Škola byla založena vlastně jako líheň talentů z chudých poměrů a její absolventi mohli dál studovat na prestižní sesterské King's College v Cambridgi.

Snad ani nemusím podotknout, že obě školy jsou pro absolventy přímo katapultem do nejvyšší britské společnosti.

Nic není zadarmo

Kdo by nechtěl mít ze své ratolesti budoucího předsedu vlády Spojeného království? Asi každý správný rodič by souhlasně zakýval, že by to svému potomkovi přál. Dám vám k tomu pár rad a nápovědu.

Stačí složit zkoušky a nastoupit ve 13 letech nebo i dříve na prestižní školu v Etonu. Poté začít a dokončit studia na univerzitě v Cambridgi nebo Oxfordu a dveře ke kariéře jsou už dost pootevřené.

Podotýkám, že Eton College není žádnou levnou záležitostí. Poslední dva roky studia stály v loňském roce 12 910 liber, což je v přepočtu asi 430 tisíc korun. Ale pozor, hovoříme o jednom semestru, a každý školní rok má semestry tři. Tedy poslední dva roky studia vyjdou dost přes 2,5 milionu korun. Na druhou stranu máte v ceně ty nejlepší učitele, vybranou společnost spolužáků, ubytování, stravu a nekonečné množství rozličných kroužků a mimoškolních aktivit.

Pokud se vám ta cena zdá vysoká, nezoufejte. Mimořádně talentovaní jedinci mohou dostat stipendium pokrývající až 60 procent školného a v roce 2017 zde studovalo dokonce 60 chlapců úplně zdarma. No, s tím úplně zdarma jsem to asi přehnala. Platících žáků je mnohonásobná přesila a každý z jejich rodičů svým dílem přispívá na „dobročinnost studia zdarma”.

Pozdě, ale přece

Až teď jsme se dostali k tomu předsedovi vlády. Tedy vězte, že škola dosud „vyprodukovala“ 19 britských, jednoho irského a jednoho thajského premiéra a stále slouží jako trvalá zásobárna anglických politiků, státníků a všeobecně úspěšných mladých mužů.

Tím posledním předsedou vlády studujícím na Etonu byl David Cameron, který si při nástupu do funkce v roce 2010 vzal s sebou do různých vládních pozic svých 13 spolužáků. Mimochodem, studoval zde i zastánce „tvrdého brexitu“ Boris Johnson, nedávný ministr zahraničních věcí vlády Theresy Mayové. Má tu nejlepší průpravu pro politiku, protože ve škole hrál dobře rugby… a také rád vařil!

V čem je tajemství úspěchu?

Proč je škola tak úspěšná? Jistě to nebude jenom její cenou, ale na druhou stranu i ta je předpokladem jisté selektivnosti. Studenti většinou pocházejí z aristokratických a vzdělaných rodin. Tedy škola má ten nejlepší dostupný lidský materiál a umí s ním dobře naložit.

Kousek od Londýna, na břehu Temže je prostě vzdělávací zařízení, které těží ze svých více jak 500 let pedagogických zkušeností a jehož jediným cílem není dosáhnout první místo při pravidelném hodnocení výsledků britských škol po rozhodujících zkouškách, ale vychovat úspěšné mladé muže.

Studenti do školy přicházejí s představou, že chtějí dosáhnout vysokých pozic v politice a profesním životě. Škola prosazuje individualismus, svobodu myšlení, připravuje studenty, aby se stali mimořádnými rétory, učí je každý pohyb za řečnickým pultem, každou mimiku či důraz na vyřčená slova. Absolventi školy jdou za svým cílem bez ohledu na to, co si myslí ostatní. Ale na druhou stranu se učí získat pro svou myšlenku okolí, učí se přesvědčovat, ale stále je v nich pokora, umění naslouchat, ctít zásady a chovat se slušně.

Absolventem je inteligentní gentleman ze „staré školy“, prosazující konzervativní hodnoty a myšlenky v moderní době. To jsem si nevymyslela, to je definice „produktu“ Eton College.

Mezi to všechno patří i mimoškolní požitky, jako je umění, sport a dobré jídlo, a konečně jsem tam, kam od začátku své gastroglosy mířím.

Eton Mess

Ani se mi název dezertu nechce překládat do češtiny, ale zhruba se jedná o rychle připravený sladký nepořádek (chcete-li mišmaš) v šálku nebo misce. Jeho vznik se traduje od roku 1893, kdy se poprvé podával při prestižním kriketovém zápase mezi studenty konkurenčních škol Eton a Harrow… a servíruje se dodnes. Je to podobná tradice jako závod osmiveslic na Temži mezi Oxfordem a Cambridge, jenom tentokrát na suchu.

Jak vlastně „mess“ vznikl? Autor prostě do misky nalámal sněhové pečivo, nakrájel čerstvě sesbíranou úrodu jahod, vše zasypal vanilkovým cukrem a navrch dal šlehačku. Rychlé, chutné, podmanivé a už vidím ty rozzářené mladé obličeje kluků, když si do pusy vloží první sousto něčeho tak dokonalého.

Recept je skloubením oněch základních mimoškolských aktivit, o kterých jsem před chvilkou hovořila. Vzhledem je to moderní umění, chutí je to vynikající dezert a podává se při sportu.

Ale konec poučování a jdeme si společně Eton Mess připravit.

Vím, není sezona jahod, ale nikdo nepopře, že v prodeji se právě objevují jahody ze Španělka, Maroka či Egypta. Jejich dostupnost je snazší. A proč čekat na domácí úrodu, když jsou chuťové buňky už pěkně napružené!

Sněhové bezé z bílků si můžete připravit také sami, nicméně v zájmu urychlení si je můžete koupit hotové. Angličané sněhové bezé nazývají „meringe“ a je k dostání celoročně, třeba proto, kdybyste dostali chuť na známý lehký dort jménem Pavlova anebo právě na Eton Mess.

ETON MESS

Ingredience (na dvě misky):

750 g zralých jahod

300 ml smetany ke šlehání

4 kolečka sněhového bezé a 6 malých bezé pusinek

4 lžičky moučkového cukru ovoněného vanilkou

čerstvá máta ke zdobení

Postup:

Nejdříve si vyšleháme smetanu s dvěma lžičkami moučkového cukru do měkkých špiček. Omyjeme a osušíme jahody, 2–3 jahody necháme se zelenou stopkou na ozdobu. Ostatní jahody rozdělíme na dvě stejné hromádky. První část nakrájíme na kousky a odložíme stranou. Druhou polovinu dáme do vysoké nádoby a s dvěma lžičkami moučkového cukru je tyčovým mixérem rozsekáme na kaši.

Do misek rozdrtíme sněhové bezé, přidáme lžíci šlehačky, přelijeme jahodovým pyré a přidáme nakrájené jahody. Opětovně zasypeme rozdrceným bezé, přidáme šlehačku, pyré a jahody. Nakonec ozdobíme jahodou a čerstvou mátou. Ihned podáváme.

Je to slastná pochoutka a teď už i pro nás a nejen studenty z Eton College.

