Volební gulášek v hlavě i v hrnci

Ve společnosti to vře, straničtí představitelé do svých volebních gulášů sypou a vhazují ingredience slibů s již dávno prošlou záruční lhůtou, vyškrábnuté kdesi ze dna spíže coby zbytek od voleb minulých. Míchají nesourodé přísady, někteří svou nabídku řádně přesolí a vzápětí do ní přimísí přesladký med, případně ho strávníkům-voličům mažou kolem úst, aby měli pocit, že je o ně postaráno.

Dagmar Heřtová Praha 10:00 2. října 2021