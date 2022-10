Halloween nejsou jenom strašidla, ale také dobré jídlo. Recept na mrkvový dort ve tvaru dýně

Je podzim, ranní mlha umí být nečekaně vlezlá, počasí se ochlazuje, spadané listí hýřící barvami je „nechutně“ kluzké a zároveň nádherné, slunce ztrácí na síle a soumrak nastává okolo šesté. S obavou očekáváme změnu na zimní čas, v kuchyni měníme zvyky a chladivé ovocné a zeleninové saláty upadají v zapomnění a místo toho kontrolujeme, zda máme dostatečné zásoby různých čajů a čajíčků. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 9:00 22. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mrkvový dort s ořechy pokrytý máslovým krémem je ideálním dortem pro halloweenské oslavy | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

S přebytkem jablek jsme už otravní a přátelé se nám vyhýbají, abychom jim zase nevnucovali tašku zaručeně nejlepších jablíček. Vzhledem k nadúrodě z nich děláme vše, co se dá, aby vydržela v jakékoliv podobě co nejdéle.

Pavoučí muffiny patří k oslavám Halloweena | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

V kuchyni vládnou dýňové polévky, kořenová zelenina, z bedýnek vytahujeme dozrávající rajčata. Nakonec musíme konstatovat, že podzim je nejkrásnějším obdobím pro vaření. Všeho je najednou víc než dost, nálada se nám vylepšuje, a navíc nás opět čeká Halloween.

Podzim budiž pochválen.

Vaříme s Halloweenem

Halloween je importovaným, dokonce řeknu invazním svátkem a myslím, že urputným. Prosadil se rychleji než americký rak, bolševník velkolepý, norek americký nebo medvídek mýval.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Halloween naštěstí tolik škody nenadělá, naopak se stává vyhledávanou společenskou událostí plnou zábavy, kostýmů, výzdoby a hlavně kulinářských specialit. Už není nezvaným hostem, pomalu se stává „původním“ druhem.

Má totiž jednu nespornou výhodu. V kuchyni můžete - co můžete, přímo musíte připravit hrozné jídlo! Ne co do chutí a použitých ingrediencí, ale výsledek by měl být strašidelný a navíc i zábavný. Je zvykem pochutnávat si na lidských prstech z marcipánu nebo z frankfurtských párků, na pečených pavoucích, strašidlech, lebkách, oblíbené jsou pavoučí sítě utkané na tmavé čokoládě, zábavné je i polykání vypoulených očí, přikusování různých koster, bubáků, duchů, červů, žížal „ajánevímčehoještě“!

Jde především o zábavu a o sladkosti, čímž potvrzuji, že většina připravených zrůdiček je po zakousnutí krásně sladká, buchtová, marcipánová, voňavá, krémová… prostě jsou to „strašné“ lahůdky.

Do jejich přípravy doporučuji zapojit děti. Budeme se divit, jaké znalosti z oblasti podsvětí a hororů mají.

Agent 007 nemá čas zemřít a nemá čas na jídlo Číst článek

Mezi tradiční stálice patří příprava dýňových polévek, ke kterým přikusujme lidskou ruku z chlebového těsta, sladký halloweenský chléb, krvavá jablka, nakrájený plesnivý koláč, to vše můžeme pojídat při sledování filmů, kterých bylo s halloweenskou tématikou natočeno na můj vkus až moc.

Ani letos si nedali filmaři pokoj a v našich kinech jeden z horor zrovna běží. Jmenuje se Halloween končí. Byla bych ráda, kdyby si podobný druh umění vzal z názvu filmu inspiraci a skončila také.

Kam zajít s dětmi

Ve městech a obcích se připravuje mnoho halloweenské zábavy. Třeba botanická zahrada v Troji zrovna v sobotu a v neděli organizuje dýňové hrátky, kde příchozí si může vydlabat svou dýni. Součástí akce je i jejich výstava. Pokračování bude další neděli, kdy se zahrada zaplní strašidly, duchy a příšerkami. Vše v rozumné míře, které vaše ratolesti bez újmy vydrží.

Dlabání dýní dospělo tak daleko, že se kupují keramické náhrady | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Do neděle 30. 10. též potrvá tradiční výstava inspirovaná keltskými zvyklostmi. Pokud se vám nebude chtít cestovat daleko a Karlín je blíž, zajděte právě sem. Zde se plánuje den plný zábavy a strašidelných zážitků. Zajet se dá i na dýňovou farmu Bykoš, která se nachází 20 minut autem od Berouna, i zde budou slavnosti plné dýní všemožných velikostí a druhů.

Španělská kuchyně a pikantní hrnec s krevetami a květákem Číst článek

V Praze na Vítkově se budou konat tuto sobotu běžecké závody všech kategorií a běhat se bude ve strašidelných kostýmech. Na všech vzpomínaných akcích se jistě najde prostor na chutné osvěžení a ochutnávku halloweenských specialit.

Komu je vše málo, může zaletět do New Yorku. Připomínám to jako inspiraci, protože právě zde letos nejvíc frčí kostýmy víl, čarodějnic, spidermanů, dinosaurů a postav ze Stranger Things. V malování na obličej je nejčastějším přáním zombie a upíří makeup.

Kdo by si chtěl zaletět třeba do Paříže, může být na první pohled zklamán, pokud tedy nebude chápat současnou vlnu pařížských stávek jako oslavu Halloweena. Obecně však tato podzimní zábava připadá Francouzům příliš zkomercializovaná a americká.

Ovšem i v tomto případě je vše jinak a zdání klame. Třeba pařížský Disneyland podobný konzervativní názor nesdílí a vaše děti budou do konce října u vytržení. Pro dospěláky mohou být zajímavé procházky ve stopách pařížských duchů, zločinů a strašidelných míst, zajít lze i do podzemních pohřebišť. Vrcholem bude strašidelná hala Grande Halle de la Villette, což jsou bývalá jatka (jak příznačné) plná děsů, hrůzy a jídla!

Děsivý dort, který evokuje duchy, příšery a netopýry, neděsí, ale potěší. Svojí chutí i prezentací | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Komu se nechce nikam, může se pustit do pečení

Tentokrát představím dort, který je děsivý!

Nenechte se zmást ani vzhledem ani názvy, které evokují duchy, příšery či pavouky, protože halloweenské dezerty neděsí, ale potěší. Chutnají skvěle a to velmi!

Dýně z mrkvového dortu s fondánovými duchy a netopýry

Ingredience:

Na korpusy:

330 g nastrouhané mrkve

65 g nasekaných vlašských ořechů

5 vajec

330 g tmavého třtinového cukru

200ml lehkého olivového oleje

300 g hladké mouky

1 prášek do pečiva (12 g)

1 /2 lžíce mleté skořice

Na krém a ozdobu dortu:

po 50 g černého, bílého a hnědého fondánu

(místo hnědého lze použít bílý a namočit ho do čokolády)

Na krém:

450 g másla

520 g moučkového cukru

1 lžíce vanilkového extraktu

oranžové potravinářské barvivo nebo mix červeného a žlutého barviva

Postup:

Předehřejte troubu na 180 ° C. Vymažte dvě dortové formy o průměru 20 cm máslem a vysypte je moukou. Mrkve oloupejte a nastrouhejte nahrubo. Nasekejte nahrubo vlašské ořechy. V míse kuchyňského robotu vyšlehejte cukr, olej a vejce do pěny, poté postupně přidávejte mouku s práškem do pečiva, skořici, a nakonec přidejte ořechy a mrkev. Těsto přelijte stejnoměrně do obou forem. Dejte péct na 40-45 minut, dokud nebude těsto upečené, vyzkoušejte špejlí, po zapíchnutí do těsta musí zůstat suchá. Vyjměte z trouby a nechte vychladnout. Vršek jednoho korpusu okrájejte ostrým nožem tak, abyste získali tvar dýně. Jak vidno, při pečení se najde čas i na sochování.

Nyní připravte krém. Máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem a vanilkou do jemného krému. Přidejte pár kapek barviva, promíchejte, naneste na první korpus část krému, navrch položte zakulacený druhý korpus a pokryjte vše krémem. Dort začněte zdobit tak, že fondán (nebo marcipán) rozválejte a vykrajujte různé tvary duchů, netopýrů a strašidel, které nalepte na dort. Fondán hnědé barvy nebo bílé barvy rozválejte do tvaru proužku, srolujte ho a posaďte na horní část doprostřed, abyste napodobili stopku dýně. Pokud použijete bílý fondán, rozpusťte ve vodní lázni kousky čokolády a srolovaný kousek do ní namočte a nechte v lednici ztuhnout. A už se nebojte! Dort je děsivě dobrý!

Halloweenské dezerty neděsí, ale potěší! | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas