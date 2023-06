Horké léto ochladíme horkým čajem, úplně jednoduché to však není

V tomto případě šlo o fakt, že ne vždy je čaj čajem, ale dnes půjde o to, jak i díky teplému nápoji ve zdraví přečkat nadcházející tropické letní dny.

Na první moment se jeví nelogické pít horký čaj v horkém dni, ale on nás může prokazatelně zchladit lépe než sklenice limonády s ledem. Pití horkého čaje umí v létě udržet požadovanou tělesnou teplotu, a to je, oč tu běží. Úplně jednoduché to však není.

Je to poněkud „divné“

Většinu z nás napadne, že pití horkého čaje s teplotou okolo 50 °C je nelogické a musí vyvolat opačnou reakci, než je ochlazení. Kupodivu to tak na první pohled jen vypadá.

Teplý čaj totiž způsobí, že se začneme potit, a to, jak známo, je odpověď těla na přehřátí. Reakce, kterou čajem nastartujeme, nám svým způsobem pomůže udržet správnou tělesnou teplotu.

Nic však není samo sebou a spásné. Má to své podmínky a tou hlavní je v první řadě skutečnost, že jsme vzdušně oblečeni. Pot se musí vypařovat, a pokud mu v tom vrstvy neprodyšného oblečení brání, efekt je pryč.

Další podmínkou je ne moc vysoká vzdušná vlhkost, aby se pot měl „kam“ vypařovat. Pokud tomu tak není, nastane efekt, který rádi používají autoři při popisu dramatických a hororových scén, kdy aktérům stékají čúrky potu po zádech.

Oni tím chtějí vyjádřit stav strachu a hrůzy, nám tím tělo naznačuje, že to naše ochlazování není zase až tak v pořádku. Faktem ale je, že horký čaj nás v létě může ve skutečnosti zchladit mnohem efektivněji než sklenice vody s ledem, případně nadmíru vychlazený nápoj, jak bývá zvykem.

Zapojení vědců

Když chceme něco dokázat, nejpádnějším argumentem je věda. Kupodivu i v této oblasti jsem narazila na vědecký výzkum, který proběhl v Laboratoři pro termoregulaci na University of Ottawa v Kanadě. Vědci zjistili, že pití teplého nápoje v horkém prostředí skutečně vede k nižší tělesné teplotě než pití studeného nápoje.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Jejich závěr podpořili výzkumníci v časopise „Acta Physiologica“, který je oficiálním časopisem Federace evropských fyziologických společností. Článek upozorňuje na vědecké zjištění, že pití teplého nápoje může snížit tepelný stres a usnadnit termoregulaci těla při vystavení horkému prostředí. Vědeckou podporu tímto máme i v tištěné podobě, tedy černé na bílém.

Já jsem však v řadě věcí opatrnější, protože jak v chutích, tak i v reakcích na ně vím, že máme mít na paměti individuální rozdíly a vnímavost organismu. Prostě a jednoduše, někdo preferuje v horkém počasí studené nápoje, aniž by přihlížel k výsledkům bádání slovutných vědátorů, a já ho chápu.

Podmínky pro pití čaje

Už jsem zmiňovala, že asi těžko se zvýšeným pocením ochladíme, když nefunguje odpařování, ať už kvůli vysoké vzdušné vlhkosti, nebo nám v něm brání naše oblečení či jiné faktory.

Stručně řečeno, pití horkého čaje je nejúčinnější v suchém prostředí. V takovém klimatu se víc potíme a tepelná energie z našeho těla je lépe odváděna. Na druhou stranu je jasné, že v tropických oblastech nám teplý čaj moc zlepšení nepřinese.

Teplý čaj nám pomůže regulovat teplotu i při vysoké fyzické aktivitě, zvýšená potní reakce na teplý nápoj může pomoci odvést teplo z těla. Opět zmíním, že jsme individualisté a každý preferuje něco jiného. Je důležité poslouchat své tělo a volit takový nápoj, který vám přináší největší pohodlí.

Vyšší pocení a jeho odpařování má za následek dehydrataci. Úbytek vypařených tekutin způsobený nadměrným pocením je nutné doplňovat a sledovat dehydratační příznaky.

Když stále zmiňuji snahu vyvolat pocení a tím umožnit lepší termoregulaci těla, narazila jsem i na dalšího „vyvolávače“ pocení. Už vás to možná napadlo. Jsou kultury, kde místo pití čaje se raději zakousnou do jídla s pořádnou dávkou chilli papriček. Tuhle rychlou reakci vyvolání pocení také známe a ve své podstatě nejde o nic jiného.

Když už jsem narazila na jiné kultury, což se jim podívat na termoregulátory?

Jiný kraj, jiný přístup?

Budu v tomto případě skeptická. Funkce lidského těla jsou stejné. Všichni si úplně stejně regulujeme tělesnou teplotu, neboť je to jedna z podmínek života. Snaha je udržovat naši tělesnou teplotu okolo 37 stupňů Celsia a každý posun jinam je nenormální a zdraví ohrožující.

Ovšem zpět do jiného „kraje“, třeba do Indie a k Arabům, kde má pití čaje v horkém počasí velkou tradici. Ta nikdy nezanikla, neboť je všem ku prospěchu. Nad šálkem čaje si popovídáme, a ještě se zchladíme, odpařování je zajištěno volným splývajícím oblečením.

Podobně na tom jsou i Turci, ti také milují popíjení čaje za každého počasí, včetně horkých dnů.

Letem světem se zastavíme i v Persii, kde se teplým čajem tradičně zpříjemňují horké dny, podobně jsou na tom Maročané, až na odlišnost, že čaj bývá mátový, většinou připravený ze zeleného čaje. To beru jako skvělou inspiraci. A bylinek může být i víc, kombinace zázvoru, rozmarýny a plátku citrónu v teplém nápoji je stejně osvěžující.

Pokud jste získali pocit, že se pohybuji až příliš po Orientu, odskočíme si do jižních států USA, jako je například Mississippi a Louisiana, kde se za horkých dnů pije horký a hodně sladký čaj, tzv. „sweet tea“. Je to populární nápoj a součást jižanské kuchyně.

Na závěr zaletíme i do tibetských hor, kde má v zimě v létě tradici pití horkého čaje, který je často připravován s máslem a solí. Tento nápoj je známý jako „po cha“. O čaji ale i kávě s kouskem másla, v Tibetu jačího, který byl nedávno zvláště ve Spojených Státech ohromným hitem, raději někdy příště, až vyzkoumám, zda je ještě „trendy“.

Jak vidno, všude se praktikuje pití teplého čaje za horka a je zajímavé si povšimnout, jak se různé kultury přizpůsobují a vyvinuly si své vlastní tradice ohledně konzumace čaje v různých podmínkách.

Závěrem

Nabídka rozšíření našich obzorů, jak přežít pomocí horkého čaje letní vedra, je zajímavá a stojí za to ji vyzkoušet.

Když slunce bude zase pálit a teploty šplhat vzhůru, většina z nás bude i tak upřednostňovat studené nápoje jako ideální způsob, jak se ochladit. Přesto existují možnosti dát si v horkém počasí teplé nápoje, které mohou mít svá pozitiva, přinesou změnu, ale přesto buďme vždy ve střehu, ať už upřednostníme teplý či studený nápoj.

Sledujte své tělo, pocity a jeho signály, nenechte si zkazit léto a občas si i v horku proti horku uvařte čaj.

