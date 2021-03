Upečte si snové kokosové řezy Hello Dolly!, na které se stojí fronty. Jak přišly ke svému názvu?

Jižanské pečení a co si pod tím všechno představit? Kuchyní amerického jihu se míní pokrmy připravované od Jižní Karolíny až po Louisianu. Je tudíž natolik obsáhlá a tak rozmanitá, že se dá jen těžko v krátkosti definovat. Když se příkladně podíváme na sladké dezerty, najdeme tu například i moravian sugar cake, tedy moravský cukrový koláč, nebo moravian cookies, moravské sušenky, což našince skutečně potěší. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 10:30 20. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hello Dolly. Tak se jmenují kokosové řezy s mnoha vrstvami, které mají v sobě úplně všechno pro každého - čokoládu, drcené sušenky, karamelové mléko, ořechy, rozinky a strouhaný kokos | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Proč jsou tak sladké?

Abych to zjednodušila: představte si americkou matku, jak peče sladké sušenky a dezerty pro děti, například brownie, rocky road, různé druhy cookies a jiné všemožné pamlsky, samozřejmě dosti přeslazené.

Také si můžete představit situaci, kdy v americké gastronomické show největší kuchařská hvězda Martha Stewartová předvádí ve své extrémně naleštěné obrovské kuchyni nějaký nový dezert a houf dětí zatím obíhá kuchyňský ostrůvek. Idylka radostného, sladkého pečení!

Ještě se pozastavím nad otázkou, proč jsou dorty ve Státech sladší než u nás nebo jinde v Evropě. Je to jednoduše proto, že mají jinak upravované mouky, které absorbují více cukru i tekutin. Já se spíše přikládáním k dalšímu vysvětlení: Když dort není „Sweet” s velkým S, není to dort ale, teď se na mě za ten příměr nezlobte, ale chleba…

Řezy nebo tyčinky

Tvrdí se, že dezert byl vymyšlen proto, aby se dal dobře přenášet v krabici na dětské školní slavnosti a narozeninové party v jižní části Spojených států.

Bývá totiž zvykem, že na podobnou událost každý přinese něco sladkého a nabízí svůj výtvor ostatním. Jak dlouhá je fronta u vašeho stánku, ukazuje na vaše cukrářské umění. Garantuji vám, že se sladkými kokosovými řezy – nebo tyčinkami, říkejte si tomu, jak chcete, stejně se to odvíjí podle toho, jak je nakrájíte – budete mít velký úspěch.

Mají v sobě totiž úplně všechno pro každého: čokoládu, drcené grahamové sušenky, kondenzované karamelované mléko, ořechy, rozinky a především strouhaný kokos. Všechny tyto tradiční suroviny jsou na sebe naskládány na plechu a po krátkém zapečení máte perfektní sladký kousek pro každou příležitost. Jednoduché a rychlé. Vítejte v jižanské kuchyni.

Jak se vlastně řezy jmenují

Kokosové řezy mají mnoho jmen. Podle svého až hříšně sladkého obsahu jsou nazývány snové kokosové řezy nebo kouzelné řezy, což zase evokuje nějaké kouzlo při přípravě, anebo právě naopak má potvrdit, že je vykouzlíte za chviličku.

Neodolatelně lahodné kokosové řezy jsou ukázkou pravého sladkého dezertu z jižanské kuchyne | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Také se jim říká sedmivrstvé řezy, ale sedm vrstev recept má, i když počítáme i sušenkový korpus a přidané kousky karamelu. Větší smysl dává názor, že sedm vrstev znamená spíše sedm různých chutí. Americký výrobce kondenzovaného mléka je asi proto nazval sedmivrstvé kouzelné sušenkové řezy, abyste si koupili jeho zaručeně nejlepší kondenzované mléko.

A dost s krkolomnými názvy!

Jak získaly své kouzelné jméno?

Kokosové řezy s čokoládou a kondenzovaným mlékem jsou klasickou ukázkou amerických dezertů. Jako všechny americké dezerty jsou sladké, stejně jako je sladký muzikál Hello Dolly.

Recept vznikl začátkem šedesátých let, v době, kdy se tento kousek v době zlaté éry muzikálů stal hitem na Broadwayi. Je tedy pravděpodobné, že stejně jako muzikál se staly tyto neuvěřitelně delikátní kokosové řezy s čokoládou velmi populární a v souvislosti s tím začala překotná snaha řezy takto pojmenovat.

Důvodem, proč k tomu došlo, pravděpodobně je, že kondenzované mléko jako zázrakem drží těchto sedm vrstev pohromadě. Nakonec to asi není tak důležité, jednoduše Kokosové řezy se jmenují Hello Dolly!

Hotové za chvilku

Moje varianta kokosových řezů je méně sladká než jižanský originál (nepřidávám kousky karamelu), přesto když do nich kousnu, připadám si jako ve sladkém snu snackových tyčinek. Proč ne, je to věc vkusu a momentálních chutí.

Někdy mám pocit, že v této divné a zkoušené době občas potřebujeme nějaký „treat“, jak říkají Angličané, tedy nějaký pamlsek, což milují zvláště děti a dospělí se rádi přidají. Ne že bych vás lákala, abyste měnili své stravovací návyky, jen tvrdím, že jde o báječnou pochoutku a návyky jsou proto, aby se občas porušily.

Možná máte doma ještě zbytek nastrouhaného kokosu od Vánoc. Vím, čerstvý kokos by byl lepší a já ho čirou náhodou před nedávnem koupila. Už bylo ale upečeno a s nastrouhaným sušeným kokosem to bylo i tak skvělé. Vyzkouším to i s tím čerstvým a dám vědět. Doma mě budou za tohle vstoupení do stejné řeky milovat.

Kokosové řezy Hello Dolly

na plech o velikosti 20 × 30 cm

Kokosové řezy s mnoha vrstvami spojené kondenzovaným mlékem patří do pochoutek jihu Spojených států | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience:

180 g drcených ovesných sušenek nebo polomáčených digestive

20 g cukru

100 g másla

špetka soli

100 g vlašských ořechů

100 g hořké či mléčné čokolády nebo čokoládových chipsů

80 g rozinek předem namočených v rumu

1 plechovka karamelového mléka Salko

120 g nastrouhaného kokosu

Postup:

Předehřejte troubu na 160 °C. Připravte si plech o velikosti 20 x 30 cm, lehce ho navlhčete a vyložte papírem na pečení. Rozdrťte sušenky najemno v mixéru, přendejte do mísy a zalijte rozpuštěným, vlažným máslem, cukrem a špetkou soli.

Směs rovnoměrně rozložte na plech, lehce vmáčkněte do všech koutů a stěrkou uhlaďte. Dejte do trouby péct na 10 minut, vyjměte a nechte lehce vychladit na kovové síťce asi 15–20 minut.

Na vychladlý sušenkový základ nasypte na hrubo nasekané vlašské ořechy, na malé kostky nakrájenou čokoládu, okapané rozinky a vše zalijte kondenzovaným karamelovým mlékem. Vše zasypte kokosem a dejte do trouby. Pečte 10–15 minut, dokud nebude kokos do zlatova. Nechte vychladnout na kovové mřížce, po vychladnutí krájejte řezy nebo tyčinky velké podle libosti.