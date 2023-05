Britský král Karel III. a ikonický korunovační kuřecí salát

Bavorské pivovary balancují na hraně zákona. Pivo můžou prodávat, ale nesmí se tak jmenovat

„Na etiketu tak musíme napsat, že je to fermentovaný obilný nápoj se zvláštními přísadami. Kdybys to uvařil kdekoliv jinde, je to jasné pivo. Jen ne v Bavorsku,“ říká vlastník mnichovského pivovaru.