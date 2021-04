Jídlo, při kterém je příbor zapovězen. Ochutnejte jednoduchý předkrm s česnekem a bylinkami

Nikoho by asi nenapadlo, že monkey bread, tedy opičí chléb, je sladkou pochoutkou plnou skořice, javorového sirupu, pekanových ořechů a třeba i čokolády. Příběh, jak získal své bláznivé jméno, vám napoví, že jde o zatraceně dobrý kousek pečiva. Peče se v nízké bábovkové formě, což také potvrzuje jeho původ. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 10:07 17. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dnes si připravíme slanou verzi, ta je neméně zajímavá, má mnoho variant, nakonec získáme slané pečivo, které se hodí jako předkrm nebo příloha na každý stůl. Také tady si můžeme hrát s mnoha chutěmi, možná více než ve sladkých variantách.

Jak jsem poznala slanou verzi

Když jsem začala jezdit do světa a ta touha byla vedená, přiznávám se, i kulinářstvím, nebylo to na nějaké velké vyskakování. Potřeba nakrmit sebe a děti často znamenala navštívit pizzerii, tedy vsadit na jistotu, příznivou cenu a nadšení dětí.

Ponořme se do gastronomie Titaniku a společně si na něčem pochutnejme Číst článek

Útulné tratorie, jak jsem je poznala v Británii, kde je italských podniků hodně, znamenaly oázu klidu, pohostinnosti, uvolnění a někdy i místo pro řešení problémů, které se během týdne nashromáždily. Ale především šlo o milé setkání a povídání si v rodinném kruhu či s přáteli, nebo o obojí.

Zpočátku mi bylo divné, že všude, nejenom v italských podnicích, nabízeli jako předkrm garlic bread, česnekový chleba. Ona je to vlastně bageta potřená česnekovým máslem, s bylinkami nebo jen petrželí. Vždy byla na výběr varianta se sýrem, v některých podnicích jako alternativu nabízeli teplé sýrové kuličky, většinou z pizzového těsta, ty byly srovnatelně dobré.

Pochopila jsem, že česnekový chléb či pizzové kuličky na party nebo na BBQ jsou jakousi vzdálenou chuťovou variantou opičího chleba a mají pevné místo v anglických předkrmech. Nasladko by asi nikdo opičí chléb jako „starter“ neuvítal.

Bláznivý název i způsob pečení

Při psaní dnešní gastroglosy se, když se snažím představit vám opičí chléb, usmívám.

Celý ten nápad pojmenovat pokrm, který trháte a jíte rukama a dělíte se o něj s dalším strávníkem, monkey bread, tedy opičí chleba, je dost bláznivý. Jde o jídlo, kde je příbor zapovězen. Nakonec opice jedí stejným způsobem, takže konec diskuze…

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Další zajímavostí je, že i slaný opičí chléb se připravuje v bábovkových formách jako sladký. Jednotlivé kuličky plněné slanými pochoutkami se namačkají na sebe do bábovkové formy a upečou. Nakonec to má i výhodu, do středu vyklopeného chleba totiž můžete umístit misku s omáčkou nebo dipem, kde si kousky chleba budete namáčet.

Asi nejoblíbenější je monkey bread ve Spojených státech, věnec opičího chleba vidíte často jako efektně servírovaný předkrm pro větší společnost. Slané varianty mohou být plněné sýrem, ten nesmí chybět, slaninou, bylinkami nebo sušenými rajčátky.

Nejoblíbenější anglická verze je opičí chléb s čedarem uvnitř, politý pomazánkou marmite. Sýr ve slaných chlebech převažuje, hlavně se používá polotvrdá mozzarella a doplňuje jí parmazán, to pravé jsou i všechny ostatní sýry, které se stejně jako mozzarella po upečení krásně táhnou, doslova jako žvýkačka.

Opičí chléb v běžné koláčové formě připomíná pizzové kuličky | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Cesta do Spojených států

Původ monkey bread je překvapující – pochází z Maďarska. Původní opičí chléb bylo sladké, měkké pečivo. Originální název zněl arany galuska, což nemá spojitost s galuskou na vašem kole, ale jde o „zlatý knedlíček“ (buchtu), často nazývaný jako Hungarian Coffee cake, tedy maďarský koláček.

Buďte anglickou královnou. Stačí si upéct Chelsea buns Číst článek

Věřím, že pečení těchto zlatých knedlíčků v bábovkové formě je odkazem na kuchyni Rakousko-Uherska, zvláště pak na kynutou vídeňskou Kugelhopf, vídeňskou bábovku.

Do Spojených států přinesli tento dezert maďarští imigranti a stal se známým, když ho začaly nabízet židovské pekárny. Snídaňová pochoutka byly původně buchtičky mazané rozpuštěným máslem se skořicí a cukrem. V té době se ale už poprvé objevil název monkey bread. Zmatky kolem jména se ustálily až na maďarský židovský zákusek.

Ve Státech se také objevily nové a některé i docela ztřeštěné názvy jako Christmas mornings delight (něco jako vánoční ranní slast), monkey puzzle bread (opičí skládačka), monkey brains (opičí mozky), sticky breads (lepkavý chleba), pinch me cake (volně přeloženo jako uštípni si mě), pluck it cake (trhací buchta), bubble loaf (bublinový bochník) či funky bread.

Zásadní věhlas však monkey bread získal teprve v polovině 20. století, kdy se poprvé jeho recept objevil v americkém ženském magazínu a komunitní kuchařce.

O jeho další popularitu se zasloužila manželka presidenta Ronalda Reagana. Tuto pochoutku totiž pekla docela často, nejen na Vánoce a Den díkuvzdání. Je známo, že Nancy Reaganová upekla a servírovala monkey bread večer před tím, než měl Ronald Reagan v Kongresu podat svědectví v souvislosti s aférou Iran-Contra. Údajně se k Nancy obrátil a podotkl: „Mamko, možná půjdu do vězení, ale vždy budu vzpomínat na tento monkey bread.“

Nápad pojmenovat pokrm, který trháte a jíte rukama a dělíte se o něj s dalším strávníkem, monkey bread, tedy opičí chleba, je k pousmání bláznivý | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Jdeme na to

K receptu jen uvedu, že opičí chléb upečený v bábovkové formě by se měl po vyklopení rozpadnout, aby se jednotlivé kousky od sebe lépe oddělily. Já jsem z jedné dávky připravila dvě varianty, jednu v nízké formě a jednu v bábovkové formě. Pokud se rozhodnete jen pro bábovkovou formu, všechny kuličky skládejte na sebe.

Náplň je plná bylinek, petržele a pažitky, můžete je nahradit či doplnit snítkem tymiánu, oregana či rozmarýny, a když česnekové máslo, tak klidně i s medvědím česnekem, který začíná opožděně růst. Prosím, utrhněte si jenom tolik, kolik budete potřebovat.

Sýr zvolte podle chuti, nejlepší je polotvrdá mozzarella v celku a tak odolejte pokušení použít buffalo mozzarellu v nálevu, v tomto případě nefunguje. Můžete sáhnout i po jiných sýrech, které se hodí k tepelné úpravě a krásně se táhnou. Ideální je načasovat pečení tak, aby byl chléb při servírování ještě teplý, tak chutná nejlépe.

Bylinko-česnekový opičí chléb (Monkey bread)

Servírujte teplé, tak je opičí chléb nejchutnější. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience: pro 6-8 osob

nízká kulatá forma na bábovku, 23 cm

nízká koláčová forma 24 cm

Na těsto:

500 g chlebové pšeničné mouky

7 g sušeného droždí

1 vrchovatá lžička mořské soli

1 lžíce tekutého medu

50 ml olivového oleje

170 ml teplé vody

1 vejce velikosti L

Česnekovo-bylinkové máslo na potření:

6 stroužků česneku

150 g másla

trochu jemné soli

250 g polotvrdé mozzarelly

svazek plocholisté petržele

svazek medvědího česneku

svazek pažitky

Postup:

Nejdříve si připravte těsto. Do mísy kuchyňského robotu odvažte mouku, přidejte na jednu stranu do důlku sušené droždí, do druhého důlku dejte sůl. Je to proto, aby sůl neohrozila kynutí, takže by neměla být přímo u droždí. Doprostřed mouky přidejte med a olivový olej. Vše zalijte teplou vodu a začněte promíchávat nejdříve vařečkou.

Opičí chléb lze připravit i v běžné koláčové formě a tak se i servíruje. Bylinkové máslo s česnekem a bylinkami včetně medvědího česneku jsou v centru chuti spolu s mozzarellou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Potom nasaďte hák na kynuté těsto a asi 15 minut hněťte, dokud těsto nebude dokonale hladké, elastické a lehce lepivé. Dejte ho do olejem vymazané mísy, přikryjte fólií a na teplém místě nechte vykynout alespoň hodinu.

Připravte si bylinkami ochucené máslo. Rozehřejte v menším kastrůlku máslo, jakmile bude rozpuštěné, přidejte jemně rozdrcený česnek, osolte a nechte jen mírně asi 2 minuty (nebo dokud nezačne intenzivně česnekově vonět) přejít varem. Odstavte a po mírném zchladnutí přidejte na jemno nakrájené bylinky: plocholistou petržel (bez stonků), jemně nasekaný medvědí česnek a pažitku, vše spojte.

Vykynuté těsto položte na lehce pomoučněnou pracovní desku, rukama vytvořte váleček a nakrájejte těsto asi na 35 až 40 kusů stejné velikosti. Kousky těsta lehce zmáčkněte na placičky. Na každý kousek dejte kus sýra a zabalte, uzavřete všechny okraje a vytvořte kuličku, jako když děláte ovocné plněné knedlíky. Olejem lehce vymažte formu buď koláčovou, nebo kulatou nízkou bábovkovou.

Nyní kuličky ponořte do česnekovo-bylinkové máslové směsi a klaďte do kulaté formy s malým rozestupem vedle sebe. V případě bábovkové formy klaďte kousky i na sebe. Nakonec zbylou směsí másla kuličky potřete a dejte ještě chvilku vykynout. Rozehřejte troubu na 200 °C a pečte 30 až 35 minut.

Servírujte teplé, v případě koláčové formy přímo z ní. V případě bábovkové formy nechte lehce vychladnout a poté přiklopte formu talířem a obraťte. Pokud se některé kousky rozpadnou, vůbec to nevadí. Jezte rukama, příbor je zde zapovězen.