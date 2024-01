Zimní zahřívací radovánky v kuchyni

Na úvod si dovolím povzdech: „Kdeže ty loňské oslavy jsou!“ Vánoce skončily, rozloučení se starým rokem a přivítání toho letošního jakbysmet. V myšlenkách jsme již v realitě všedních dní a snažíme se dohnat všechny výpadky dané hektickým závěrem roku a následným lenošením s rodinou a blízkými. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 9:00 6. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asijská polévka pikantních chutí zahřeje zvláště v zimních měsících | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Denního svitu sice přibylo o slepičí krok, ale zima se na své kralování teprve připravuje. A právě na to pozor, obrousit její drápky můžeme změnou domácího vaření, řekla bych přepnutím vaření na zimní provoz. Naše tělo i mysl totiž v zimních měsících mají dost jiné, specifické požadavky.

Zima je pro nás přínosem!

Možná nezním přesvědčivě, ale je to opravdu tak. Zima je totiž velmi vhodným obdobím pro podporu imunity. Pociťujeme větší hlad, o to se postará naše lépe fungující tělo vzdorující chladu, kvalitněji trávíme potraviny a tím získáme více výživy.

Co se týká vzpomínané podpory imunity, musíme splnit několik podmínek. Těmi je zásobování našich chutí a těla čerstvými, snadno stravitelnými a zdravými ingrediencemi, o čemž jsem se zmiňovala již ve své gastroglose Jak přežít zimu.

Do zimního jídelníčku zařaďme bílkoviny a sacharidy, vyvážíme tak nedostatek serotoninu, kterému se říká hormon štěstí, neboť reguluje úzkost a optimalizuje naši náladu a radost, té je v tmavých měsících potřeba. Navíc má i jednu důležitou vlastnost: snadnější usínání.

Do kategorie „zahřívání“ spadají především živočišné potraviny, jako jsou mléčné výrobky, maso, ryby, zdravé tuky, bílkoviny a hlavně zelenina. Nejvíce zahřívací zeleninou je mrkev, bílá ředkev, ředkvičky, brambory, cibule, česnek a listová zelenina jako třeba kadeřávek, a saláty. Pro vysoký obsah energie a bílkovin jsou nenahraditelné fazole a hrášek.

Určitě jste si všimli, že není řeč o ničem nedostupném, ale o tom, co naši předkové dokázali uchovat jako zimní zásoby ve sklepě a spižírně. Do toho počítám také ovoce, jako jsou především jablka, ale i exotické ovoce, především citrusové plody, které jsou na pultech obchodů vždy k dostání.

Polévku ochutí sójová pasta miso | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pozornost musíme věnovat i koření, ořechům a semenům. Musím připomenout kurkumu, podobá se zázvoru, který je silným posilovačem imunity. Zázvor samotný nelze určitě vynechat a horký nápoj z plátků zázvoru by měl být na vašem stole častěji. Stejně oblíbený mám i nápoj z bazalky, podobně jako zázvor posiluje imunitu a chrání před nachlazením.

Pár pravidel a životní styl

Pro zimní stravování jsem vytipovala několik jednoduchých pravidel, nejdůležitějším je dodržování vyvážené stravy. Důležité je také dbát na hydrataci, nejlépe teplými nápoji povzbuzujícími imunitu, čaji, ale i minerálkami a vodou. Zima je časem, kdy bychom měli omezit zpracované potraviny, upřímně, moc živin nám nedají.

Fermentované potraviny jsou v poslední době dost módní záležitostí a já tvrdím, že právem. Do zimní stravy určitě patří, přitom stačí kvalitní jogurty a kefír, kysané zelí nebo kimči.

K životnímu stylu se počítá i pravidelnost stravy, která dodává stabilní energii. Co nám naopak uškodí, je ponocování, stres a nadměrná únava a tím i snaha pospat si během dne.

Letošní zimu prožijte v teple, zdravě, v pohodě a já k tomu přispěji svými dnešními recepty, které umí nakopnout duši i tělo. Jeden má asijskou stopu a druhý je vegetariánský, plný zimních zelených pochoutek včetně čočky a je od anglického kuchaře Nigela Slatera.

Asijská kuřecí polévka s nudlemi a Vegetariánská se zimní zeleninou

Oba recepty obsahují vše podstatné: suroviny, které vám obzvláště budou chutnat v zimních dnech a zahřejí vás. Už z prvotního výčtu je patrné, že polévky dokonale zahřejí, navíc s benefitem nižšího obsahu kalorií, což lze v čase povánočním jenom přivítat.

Nezalekněte se počtu položek ingrediencí jako zázvor, kokosové mléko, klasický vývar a kuřecí maso. Seznam je sice delší, ale neobsahuje nic mimořádného, co byste ve svých moderních kuchyních, sledujících trendy, běžně nenašli. Že jde vlastně o jednoduchou záležitost, napovídá i fakt, že samotná příprava zabere 15 minut, vaření o 20 víc a vlastně vaříte stylem „v jednom hrnci“.

Ještě jednodušší je polévka vegetariánská, zde si užijete sezónní zeleniny a luštěnin.

Asijská polévka s kuřecím masem, batáty, rýžovými nudlemi a žlutou kari omáčkou s pak choi a koriandrem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kuřecí smetanová polévka s nudlemi

Ingredience a zpracování:

rýžové nudle sušené vermicelli 100 g

extra panenský olivový olej 2 lžičky

kuřecí prsní řízky bez kosti 2 ks (asi 400 g)

čerstvý zázvor 4 cm, oloupaný a nakrájený na nudličky

česnek, 2 stroužky, oloupaný a rozdrcený

žlutá kari pasta 2 lžíce

sladké brambory (batáty), oloupané a nakrájené na 1,5 cm kousky

kuřecí vývar 1,5 l

lehká kokosová smetana 270 ml (plechovka)

sójová omáčka, nejlépe světlá, 1 lžíce

čínské zelí 1/2, nakrájené na jemné plátky

jarní cibulka 1 ks , jemně nakrájená i se zelenou částí

čerstvý koriandr hrst

červená chilli paprička, dlouhá nakrájená na plátky, podle chuti

Postup:

Vložte nudle do žáruvzdorné mísy. Přelijte je dostatečným množstvím vroucí vody, aby byly ponořené, a nechte je odstát 5–7 minut nebo do změknutí. Slijte vodu.

Mezitím ve wok pánvi rozehřejte olej na středně vysokou teplotu. Kuře lehce osolte a opékejte 6 minut z každé strany, nebo dokud nebude propečené. Přendejte na teplý talíř a přikryjte, aby zůstalo teplé.

Do pánve přidejte zázvor a česnek a za stálého míchání smažte 1 minutu nebo do změknutí. Přidejte kari pastu a za stálého míchání smažte 30 sekund, nebo dokud nebude voňavá. Přidejte sladké brambory, vývar a kokosovou lehkou smetanu.

Zatímco se polévka vaří, naporcujte kuře na plátky. Rozdělte nakrájené zelí a nudle do servírovacích misek. Zalijte horkou polévkou a přidejte kuřecí maso, jarní cibulku, koriandr a chilli, pokud ho máte rádi.

Vegetarianská zimní polévka s čočkou zahřeje | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vegetariánská polévka se zimní zeleninou a čočkou

Ingredience:

pórek 600 g, bez tuhých listů, nakrájený na kolečka

máslo 30 g

mrkev 250 g, oloupaná a nakrájená na kolečka

řapíkatý celer 2 tyčky, omyté a nakrájené na kolečka

čočka, zelená nebo hnědá, 75 g

zeleninový vývar 1 litr

miso pasta světlá 1 plná lžíce

zimní a jarní zelenina, zelí, kapusta, kadeřávek, pak choi, mangold

citron menší 1 ks, jen nastrouhanou kůru

mořská sůl a čerstvě namletý pepř

Postup:

Pórek nakrájíme na kolečka o tloušťce asi 3 mm, dáme je do sítka a důkladně omyjeme studenou vodou. Ve větším hrnci rozpustíme máslo a přidáme pórek, lehce zamícháme a vše přikryjeme papírem na pečení, abychom zamezili případnému zhnědnutí, přikryjeme pokličkou a na mírném ohni necháme pod papírem pórek podusit. Poté nakrájíme mrkev a řapíkatý celer, přidáme vše k pórku a dále dusíme dalších 10 minut.

Mezitím asi 15 minut povaříme ve slané vodě čočku, dokud nebude měkká. Slijeme do sítka a okapanou dáme stranou.

Do dušené zeleniny přidáme zeleninový vývar a miso pastu a povaříme ještě asi 10 minut. Omyjeme zelené listy, okapeme je, srolujeme do ruličky a nakrájíme je jako mašle, tedy asi 4–5 cm široké. Přidáme je k polévce a povaříme jen pár minut, aby zelené listy stále vypadaly čerstvě. Nakonec nastrouháme kůru z citrónu a polévku dochutíme solí a pepřem. Polévku nandáme do hlubokých talířů nebo misek a přidáme teplou okapanou čočku.