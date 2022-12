Adventní věnec, cukroví a pralinky plné chutí vaječného koňaku

Letos jsem cukroví zatím upekla o dost méně, než bylo zvykem. Důvodem je osobní změna názoru odpovídající zamyšlení z minulého týdne. Zaměřila jsem se na něco nového, co by mě bavilo víc než každoroční sladká klasika. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 9:00 10. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoční nálada a cukroví patří nerozlučně k sobě | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Na kuchyňském pracovním stole mám adventní věnec, který vyloženě překáží. Dvě svíčky jsou už zapálené, dvě mají svůj čas před sebou. I když omezuje pracovní prostor, nechávám ho na místě.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Zaslouží si to, už dlouho vím, že adventní věnec, vánoční nálada a cukroví jsou nerozlučnou trojkou a naštěstí jsou po roce zase pohromadě. Mám adventní věnce ráda a v souvislosti s tím si neodpustím na konec začátku poznámku, že slovo „advent“ pochází z latiny (ad venio) a znamená „přicházím“.

Adventní věnec

K vysvětlení mého úvodu musím dodat, že letos jsem věnec koupila hodně brzy, těsně před odjezdem do Anglie a bylo mi líto nechat ho doma. Naložila jsem věnec do auta a vezla přes polovinu Evropy. Užil si německého Wiesbadenu, belgických Brugg, anglického Brightonu a opět Belgie a jeho krásného Gentu, aby opět dorazil do Prahy, odkud vyjel.

Věnec cestovatel má za sebou 2600 km a z Anglie zapálenou první svíčku. Druhou jsem zapálila po návratu, třetí zapálím zítra a ta poslední to už týden vydrží. Věřím, že ty dvě zbývající zažehnu doma, pokud ho nenaložím a nevezmu ho třeba na hory. Fakt nevím.

Co vím, je, že si konkrétně ten letošní za své služby a cestování zaslouží uznání, proto ho také nechávám, ať si klidně na kuchyňské desce překáží. Když na něj kouknu nebo ho musím posunout, aby udělal místo rozpálenému plechu, vždy se na něj usměju. Máme spolu dobrý vztah, vždyť společně odečítáme čas do Štědrého večera, na který se těšíme.

Chutí vaječného koňaku dosáhnete přidáním burbonu do náplně s bílou čokoládou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

On je adventní věnec skoro jako hodiny a kalendář zároveň. Čtyři svíce, které ho zdobí, se zapalují každou neděli a po té poslední už brzy následuje Štědrý den. Zvyk je součástí dlouhé tradice katolické církve, ale pochází už z předkřesťanské doby.

Třeba ve Skandinávii se v zimě rozestavěly svíčky po obvodu kola a lidé se modlili k bohu světla, aby otočil „kolo země“ zpátky ke Slunci, k delším a teplejším dnům. Teď zažíváme tmu už od půl páté odpoledne, o zimě raději nemluvit, možná by stálo za to tenhle zvyk vyzkoušet a přilákat jaro. Ale až po Vánocích!

Kdy se nová odnož aktivistů přilepí k vánočnímu cukroví? Číst článek

Světlo postupně zapálených svíček stupňuje očekávání narození Ježíše Krista, který hlásal: „Já jsem světlo.“ Čímž vyzýval k následování, zbavení se tmy a následné získání světla života.

Čtyři svíčky

Už jsem vzpomenula, že čtyři svíčky znamenají počet týdnů do narození Krista. Existuje ale také výklad, že každá z nich prezentuje 1000 let a v součtu 4000 let, což je doba od Adama a Evy až po narození Spasitele. Do třetice dodám, že svíčky mají symbolizovat čtvero ročních období.

Ovšem my lidé jsme tvorové zvláštní a někomu nestačí ani čtyři svíce a doprostřed věnce přidá i pátou. Většinou je bílá a symbolizuje nevinnost Panny Marie, případně Krista a já pátou svíci znám na věncích z Anglie. Pokud se vám zvyk páté svíčky líbí, tak vězte, že ta představuje světlo a čistotu a nazývá se „Kristova svíčka“ a zapaluje se na Štědrý večer.

Mě to docela zaujalo, ale nechám vše na vás. Význam mají i čtyři hlavní svíčky, ta pátá je „nepovinná“ a ta první značí naději a říká se jí „Prorokova svíčka“. Druhá svíce je víra s názvem „Betlémská svíčka“, radost symbolizuje třetí svíčka s názvem „Pastýřská“ a poslední je mír coby „Andělská“.

Společné vaření s kuchařskou superstar Michelem Rouxem Jr. Číst článek

A pár vět opravdu úplně na závěr, abychom stihli upéct a připravit pochoutky, které dnes nabízím.

Adventní věnce se většinou vyrábí z různých jehličnanů, které mají symbol nepřetržitého života. Ovšem jak víme, i jehličí jednou uschne a opadá.

Pokud je přidán vavřín, znamená vítězství nad utrpením a pronásledováním. Borovice, ale i tis a cesmína jsou nesmrtelnost. Cedr je symbolem síly a vrátím se ještě k cesmíně, která má připomínat trnovou korunu. Pokud si adventní věnec nazdobíte šiškami a ořechy, půjde o symboly života a vzkříšení.

Doufám, že jsem vás podanými informacemi neuspala, ale naopak vzkřísila a nabudila k přípravě vánočních pochoutek. Zkuste letos také něco nového a právě pralinky mohou být tím, co překvapí na vánočním stole. Určitě je zvládnete, jen postupujte přesně podle návodu.

Pralinky plné chutí vaječného koňaku

Pralinky plné chuti vaječného koňaku | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience:

125 ml smetany na vaření (12 %)

750 g bílé čokolády

60 ml brandy nebo rumu

1/2 lžičky mletého muškátového oříšku

1/2 lžičky mleté skořice

200 g koupené třené bábovky nebo třeného chlebíčku

1 lžíce rostlinného oleje

Postup:

Do malého kastrůlku dáme smetanu a rychle zahřejeme až do bodu varu. Nyní část, 225 g, bílé čokolády dáme do hlubší misky a ve vodní lázni rozpustíme. Jakmile čokoláda roztaje, přilijeme do ní zahřátou smetanu a zamícháme. Stále misku zahříváme ve vodní lázni a metlou mícháme, aby byla směs hladká. Odstavíme z ohně, přidáme brandy (rum) a zamícháme. Nyní smícháme muškátový oříšek a skořici v malé misce a dáme stranou. Polovinu koření přidáme do směsi čokolády a smetany a zamícháme. Do elektrického mixéru dáme hotové třené těsto a rozmixujeme ho. Směs přidáme do mísy a vše promícháme. Dáme do lednice alespoň na 2–3 hodiny ztuhnout. Na plochý talíř dáme papír na pečení. Lžičkou vykrojíme ztuhlou hmotu a vytvoříme z ní pravidelné menší kuličky, které odkládáme je na talíř. Když je talíř plný, dáme ho na 30 minut do mrazáku. Mezitím si ve vodní lázni při mírné teplotě v míse zahřejeme olej a přidáme zbývající bílou čokoládu a necháme ji roztát. Stále čokoládu mícháme a sledujeme její hustotu. Čokoládu poté odstavíme z plotny a připravíme si párátka a vyjmeme kuličky z mrazáku. Kuličky jen lehce napíchneme párátkem a ponoříme celé do bílé čokolády, okapeme je, můžeme si pomoci i druhým párátkem, a dáme je do stojanu na pralinky nebo je zapíchneme do polystyrenu, případně do kartonové krabice. Namáčení pralinek do bílé čokolády vyžaduje dobře zmražené kuličky a přesnou konzistenci čokoládové polevy, tedy ne moc hustou, ale také ne moc tekutou. Pomáhejte si třeba dvěma párátky, pokud máte pralinky větší, používejte dvě párátka. Posypte sítkem se zbytkem směsi koření a dejte do chladu ztuhnout. Vyndejte párátka z pralinek a můžete servírovat.

Chutnají báječně, jsou plné chutí vaječného koňaku a orientálního koření.

Psaníčka s čokoládou a ořechovou náplní

Psaníčka s čokoládou a ořechovou náplní | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience: pro cca 35 ks

300 g hladké mouky

100 g pískového cukru

200 g změklého másla

špetka soli

1 lžička vanilkového extraktu

1 vejce vel. M

1 lžička citrónové šťávy

Na polevu

100 g hořké nebo mléčné čokolády

Na ořechovou náplň:

100 g mletých lískových ořechů

200 g pískového cukru

1 lžička vanilkového extraktu

3 lžíce pikantní marmelády, švestková, rybízová

2 lžíce mléka

zlatá nebo bílá poleva z tubičky

Postup:

Nejdříve si připravíme těsto. Do mísy kuchyňského robotu odvážíme mouku, cukr a změklé máslo na menší kostky, přidáte vejce, vanilkový extrakt a špetku soli a vše smícháme. Těsto vyklopíme na plochu a zpracujeme v kouli, zabalíme do papíru na pečení, necháme alespoň 1 hodinu odležet.

Předehřejeme troubu na 160° C. Těsto vyjmeme z lednice, polovinu odkrojíme a vyválíme na lehce pomoučené ploše do tloušťky max. 5 mm. Vykrajujeme čtverce o velikosti 4x4 cm a klademe na plech vyložený papírem na pečení. Pečeme v troubě 10–12 minut. Stejně pokračujeme s druhou polovinou těsta. Po upečení necháme sušenky vychladnout na kovové síťce.

Mezitím si připravíme náplň. Mleté ořechy dáme do mísy, přidáme cukr, vanilkový extrakt, marmeládu a mléko a spojíme v pastu. Odložíme stranou. Připravíme si polevu. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu. Nyní polovinu sušenek namáčíme jednou stranou v čokoládě a odložíme na plech vyložený papírem na pečení a necháme polevu ztuhnout. Pokračujeme tím, že na druhou polovinu sušenek dáme hojně ořechové náplně a navrch přilepíme čtverce s polevou. Nakonec ozdobíme zlatou nebo bílou polevou.

Čokoládové hvězdy s lískovými ořechy

Rustikální cukroví ze špaldové mouky s ořechy plněné nugátovým krémem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience: pro cca 20 ks

125 g másla

1 vejce

100 g mletých lískových ořechů

100 g špaldové mouky

1 lžíce holandského kakaa

50 g třtinového cukru

1 lžička vanilkového extraktu

1 lžička mleté skořice

150 g nugátového krému s ořechy

hrst celých lískových ořechů

Postup:

Do mísy kuchyňského robotu odvážíme mouku, kakao, cukr a přidáme vanilku a skořici. V malém kastrůlku zahřejeme a necháme změknout máslo, nesmí být příliš roztáté a horké. Sejmeme z ohně, pro jistotu vyzkoušíme teplotu a teprve poté přidáme vejce, lehce zamícháme a přidáme do mísy s ostatními surovinami. Nyní spojíme vše v těsto. Vyjmeme z mísy, zabalíme do fólie a necháme v ledničce asi 1 hodinu odpočívat. Předehřejeme troubu na 180°C. Na lehce pomoučněné ploše vyválíme těsto asi na 3 mm tloušťky. Nyní vykrájíme hvězdy o velikosti 5 cm (těch by mělo být o trochu více) a menší hvězdy o velikosti 3 cm a vykrojené tvary položíme na plech vyložený papírem na pečení a pečeme asi 10 minut. Hotové necháme vystydnout. Spojíme dvě velké hvězdy na sebe lžící nugátového krému a navrch dáme opět nugátový krém a přilepíme malou hvězdu. Nazdobíme polovinou lískového ořechu, lehce namočeného do krému. Můžeme i posypat barevnými kuličkami.