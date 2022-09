Kdo šetří, má za tři… V kuchyni i za tisíce. Uspořit se dá i při vaření špaget

Svět se posouvá do stavu, kam nedosáhly ani naše nejtemnější obavy. Obvyklá bezstarostnost se mění ve vrásky na čele a v úvahy, jak se dostat z energetické krize. Nezbytností bude změna návyků, tedy naučit se šetřit, a to platí i pro naše vaření. Veřejná gastronomie dostala zabrat už při covidových omezeních, ale celoevropské události zasáhly naše soukromí víc, než jsme čekali. gastroglosa dagmar heřtové Praha 9:00 10. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemáme možnost ovlivnit neskutečné zdražení energií, ovšem snížit jejich spotřebu až o desítky procent, to v našich možnostech je | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Určitě mi potvrdíte, že do vaření už dnes mluví kde kdo. Z nedávného článku v The Times si dovolím uvést jako příklad nositele Nobelovy ceny Giorgia Parise. Buďte v klidu, za vaření se Nobelova cena zatím neuděluje, i když autorita výboru udělujícího ceny stále klesá a populární vaření by ji mohlo pozvednout.

Cena mu byla udělena za fyziku, je totiž kvantovým teoretikem, přesto si i přes svou profesi dovolil docela dost. Radí Italům, považme Italům!, jak vařit špagety. Doporučuje dát těstoviny do hrnce s vroucí vodou, uvést vodu zpět do varu, přiklopit pokličkou a vypnout plotýnku, případně ji stáhnout na minimum.

Vědec šel se svým názorem na veřejnost a začal tanec. Deník La Repubblica okamžitě uvedl zděšenou citaci šéfkuchaře Antonella Colonny: „Nemyslím si, že Parisi je génius v kuchyni, vypnutí tepla dá špagetám lepkavou strukturu.“ Se svým názorem nezůstal osamocen, přidal se k němu další šéfkuchař Luigi Pomata: „Ať vaří kuchaři a fyzici ať experimentují ve svých laboratořích.“

Italský temperament kupodivu nechybí ani nudným vědcům a ti svého kolegu hrdinně bránili. Univerzitní profesor chemie Dario Bressanini ihned kontroval: „Pokud po vypnutí plotýnky hrnec přiklopíte, bude teplota vody i po 15 minutách vyšší než 85 °C a kvalitní těstoviny se určitě lepit nebudou.“

Při vaření vody v konvici ohřívejte jen množství vody, které potřebujete | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Nechme italské profesory a kuchaře, ať se hádají, mají to v nátuře. Podívejme se na uváděná fakta. Průměrný Ital sní ročně okolo 23,5 kilogramu těstovin a pokud použije doporučení vědců, může ušetřit až 47 procent energie. Pro představu, taková úspora by prý za jeden rok ušetřila tolik energie, že by evropské fotbalové stadiony mohly být osvětleny následujících 24 let. Zdá se to neuvěřitelné.

Do hádky o špagetách a fotbalu se určitě nepustím, nechám to na Italech, ale dodám, že na každém šprochu je pravdy trochu.

Špagety v pánvi

Změnit tradiční recept na vaření špaget chce odvahu. Nedávno mi syn doporučil, abych vařila špagety ve velké hlubší pánvi, jak to dělá jeho oblíbený americký kuchař J. Kenji López-Alt. Oponovala jsem, že to asi moc fungovat nebude, méně vody, slepené špagety a vůbec… Přesvědčila jsem se o opaku a jinak už špagety nevařím.

Je to rychlejší, úspornější a nikterak to neovlivní jejich kvalitu a chuť. Vtip je v tom, že špagety vkládáte naplocho do vařicí vody v hlubší větší pánvi a necháte je stále v této poloze vařit přikryté pokličkou až do stádia al dente. Nakonec tento způsob má i své další výhody, voda po špagetách je koncentrovanější a skvěle se dá použít do omáček nebo na zahuštění, kde zlepší chuť připravovaných jídel.

Nenasytný žrout energie

Kuchyně je od nepaměti místem, okolo kterého se točí rodinný život. Od padesátých let minulého století začal nekončící boom výroby stále lepších, dokonalejších a nezbytnějších kuchyňských nástrojů, přístrojů, strojů a náčiní, bez kterého nemůže moderní vaření existovat.

Kávovary v poloze standby módu spotřebují dost energie, aniž bychom si právě potřebovali připravit kávu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

To je sice pěkné, ale ono to „žere“ tolik energie, až je to na pováženou. Na vaření jídel spotřebujeme v každé domácnosti asi 14 procent elektřiny. Skladování čerstvých potravin případně jejich zmrazené podoby nás stojí dobrých 17 procent a myčka nádobí i s pračkou si „řeknou“ o dalších 10 procent. Součet oněch tří uvedených čísel je ohromující. Přes 40 procent energie spotřebujeme v naší milované moderní kuchyni. A to je víc než dost!

Co se dá dělat?

Dokud máme věci ve svých rukou, je to dobré. Nemáme možnost ovlivnit neskutečné zdražení energií, ovšem snížit jejich spotřebu až o desítky procent, to v našich možnostech je. Stačí být všímavý, přemýšlet a do procesu úspor zapojit celou rodinu. I malé děti, dospívající a partneři pochopí, že šetřit je nejenom trend, ale i nezbytnost, bez které mohou společné úspory rychle mizet.

Činnost v kuchyni a energetickou náročnost dokážou kladně ovlivnit běžné věci. Začneme třeba od ledničky a mrazáků. Myslím, že běžná domácnost nepotřebuje mít velký mrazící box, chladničku na vína nebo výrobníky ledu. A tušíme vůbec, jakou energetickou spotřebu mají naše starší chladničky? Nevyplatí se výměna za novou s nízkou spotřebou, resp. vysokou účinností?

Musíme mít v pohotovostním režimu kávovar, mikrovlnku nebo kuchyňské roboty? Vše, co je zbytečně zapojeno, nás stojí peníze | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Požíračem energie jsou i kávovary, mikrovlnky nebo kuchyňské roboty zapnuté v zásuvce. Vše, co je zbytečně zapojeno, nás stojí peníze. Je prokazatelně doloženo, že v minulosti šlo o roční částku okolo 1000 korun, tak to spočítala britská Energy Saving Trust. Kolik to bude v současnosti? Násobně víc.

Důležitý je i způsob vaření. Vynechme na nějaký čas, než se situace na trhu zklidní, dlouhodobé a na spotřebu náročné vaření a pečení. Troubu používejme na nezbytnou teplotu a čas. Ohřívání jídla v mikrovlnce je rychlejší a levnější než v troubě či na plotýnce. Při vaření používejte pokličku, jídlo se rychle ohřeje a připraví. Víko používejte i na pánve, rýže se dá připravit i v mikrovlnce ve speciálním hrnci na rýži, investice do něj je mizivá. Plánujte co budete vařit a z mrazáku si jídlo vyndejte včas a nechte ho rozmrznout přirozenou cestou.

Možností je hodně

Když vaříte, připravte jídla ve větší dávce. Dobře ho uschovejte a podávejte vícekrát. Ohřev je energicky nesrovnatelně levnější než vařit nové jídlo.

Trouba se dát vypnout 10 minut před dobou konce pečení. Po tento čas umí držet požadovanou teplotu, jídlo bude i tak připraveno kvalitně a vaše úspora bude značná.

V konvici ohřívejte jenom tolik vody, kolik momentálně potřebujete. Občas vyměňte pečené dorty a zákusky za nepečené, vždyť na nepečené sladkosti existuje hodně receptů a jsou skvělé.

Přílohová zelenina potřebuje na svou přípravu často jenom pár minut. Zelenina je chutnější, plná vitamínů a hezky si zachroupete, což není k zahození. Pokud to jde, pečte v troubě více jídel najednou a vraťte se k receptům typu „v jednom hrnci“.

Ve výčtu bych mohla pokračovat, není však důvod.

Nechci vás zasypávat radami, které jsou logické a jasné.

Myslím, že se stačí zamyslet a co můžeme v kuchyni sami ovlivnit, to udělejme. Budeme překvapeni, kolik dokážeme malým rozhodnutím ušetřit energie a peněz, aniž by naše domácí kulinářství poznalo jakoukoliv změnu či dokonce újmu.

Přeji vám klidnou energetickou revoluci ve vaší sobotní kuchyni.