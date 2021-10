Povídání o špagetách a o stromu, na kterém rostou

V běžném životě jsou věci, bez kterých by svět moc nefungoval, ale přesto jsou tak „obyčejné“, že je ani nevnímáme. Třeba takový vynález kola, vidličky, spalovacího motoru, šampaňského a klidně i špaget. Nemám pocit, že by zrovna v náhodně vybrané společnosti neměly špagety co dělat. Těstoviny ve formě špaget jsou jednoduše vynálezem, který - stejně jako brambory - pomohl lidstvu. Za sebe tvrdím, že jsou jednou z nejpopulárnějších potravin.

Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 10:54 16. října 2021