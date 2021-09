Skořicové buchty na švestkách poněkud netradičně

Obecně snad každý ví, co znamená rčení: „Nevydržet do švestek.“ Většinou jde o prognózu pochmurnou, čas omezený podzimem či krátké trvání s fatálním koncem. Já se naopak na čas švestek těším a nemohu se jich dočkat. V současnosti mám už za sebou švestkové knedlíky, švestkové koláče a dnes pro vás mám hodně lákavý recept, skořicové buchty se švestkami. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 11:24 18. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdo tvrdí, že švestky mají být ukryté v buchtách, tak ho teď určitě vyvedu z omylu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Švestky jsou nekonečnou inspirací ke stále novým a novým receptům. Můžeme z nich udělat klasická povidla, džem, kompot, různé pasty, ale i moderní čatní. Neodmyslitelně patří ke zvěřině a pochoutky, jako je srnčí na švestkách, kančí ragú nebo kýta na švestkách, dušená zvěřina se švestkami a mnoho dalších, jistě probouzí vaše chuťové buňky.

Já se přiznám, mám k těmto věcem trochu odstup. Vidím za vším výstřel ze zálohy a slzu v oku střelené srny. Ale je to můj problém a je jasné, že takový kuřecí špíz s alkoholem ovoněnými švestkami pro mě představuje pochoutku, stejně jako hovězí nebo vepřové maso klidně i se sušenými švestkami. Pokud nejste s masem spřízněni, připravte si rybu, výtečný je grilovaný steak z lososa se švestkami a bazalkou.

Jsou milovníci švestek, kterým nestačí švestky jako takové a při vaření podlévají maso slivovicí, ale proti gustu žádný dišputát.

Vrcholem jsou všechny druhy knedlíků, buchet, koláčů, bublanin, závinů a dezertů se švestkami. Švestkové knedlíky mohou být z kynutého, tvarohového, bramborového nebo odpalovaného těsta. Příprava koláčů je také plná nápadů čerpajících nejenom z našich tradičních kuchyní, ale zdomácněl i švestkový krambl, muffiny, páj a obrácený švestkový koláč.

Švestky nemusejí být schované uvnitř buchet, dopřejte si skořicové buchty na švestkové omáčce | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Mohu jen doporučit také čokoládovo-mandlový dort se švestkami, který jsem připravila před pár lety a patří k těm hojně sdíleným. Z našich pecí jsou původní koláče s drobenkou, mandlemi, ořechy a mákem, nakonec kombinace máku a švestek patří mezi mé nejoblíbenější. Švestky se při sladkém pečení mohou kombinovat s jablky a hruškami. Kdo chce zabloudit do italské kuchyně, může zkusit švestkové tiramisu.

A co nápoje

I na tomto poli mohou pro vás hrát švestky prioritní roli. Začnu klasikou, kterou je slivovice. Tradice hlavně na Moravě, více snad nemusím dodávat.

Ovšem na trhu nechybí ani švestková vodka a švestkové likéry. V rychlosti si dovolím přidat poznámku, jak si doma připravit koktejl zvaný Londýnská švestka. Stačí malý panák ginu, pomerančový džus, pár kostek ledu a tři zralé švestky. Vše hezky rozmixovat a podávat s brčkem.

Těm, kdo tyto druhy nápojů nemusí, nabízím výborný čaj ze sušených švestek a také sirupy, které se postarají o normální činnost vašeho trávení. Běžně dostupné jsou švestkové džusy a točené limonády, které jsou osvěžující, chutné, ale na zázraky v tomto případě moc nevěřte. Podobné osvěžení je k dispozici i pro kojence po 4. měsíci od narození. Jedná se o švestkové nápoje, bez cukru, doslazované hroznovou šťávou.

Co s nadúrodou

V posledních letech se o nadúrodě švestek mluvit nedalo, spíše naopak. Ovšem mohlo se stát, že právě u vás jste jich měli tolik, že ani všechny recepty na vaření, na sladkosti a nápoje na úrodu nestačily a vy jste moudře nechali švestky na později, tedy jste je konzervovali.

Zde platí pravidlo, že většina skvělých receptů neumí dělat zázraky z nekvalitních plodů. Prostě každá konzervace a uložení švestek musí začít výběrem těch nejlepších a pak se klidně pusťte do povidel, džemů, džusů i sirupů.

Pro mne jsou švestkové džemy jedny z nejchutnějších. Přidávám badyán a skořici a letos jsem přidala malé švestičky, které byly plné voňavých chutí a pozvedly džem na úplně jinou laťku. Také se můžete pustit do nejčastějšího skladování, což je mrazák.

Ovšem i v tomto případě platí jistá pravidla. Nelze opět nezmínit kvalitu ovoce a podmínku, že švestky určené k zamražení musí jít dobře od pecky. Ovoce dobře omyjeme, vypeckujeme a nakrájíme na osminky. Osušíme je a rozložíme na tác, který se vejde do mrazáku.

Obchody mají v současné době velkou nabídku kvalitních švestek, ne každý má to štěstí, že má slivoň na zahradě | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Nakrájené kousky by se neměly dotýkat. V mrazáku je necháme asi hodinu předmrazit, poté je přesypeme do sáčků. Velikost a množství by mělo odpovídat předpokládanému záměru, co s nimi bude dál.

Pokud přesto ještě nemáte vše zpracováno, pusťte se do povidel. Ta se hodí vždy a jsou dokonalou kulinářskou záležitostí. Receptů je mnoho a v poslední době vládne trend, že každý má svoje domácí povidla.

Mám radost, že se vracíme do časů našich babiček, kdy v jejich kuchařských záznamech měly aspoň dvacet zaručených receptů na povidla, tedy alespoň moje vídeňská babička to tak měla.

Vím, je už skoro po úrodě, ale obchody mají v současné době velkou nabídku kvalitních švestek a ne každý má to štěstí, že má slivoň na zahradě.

A recept na závěr

Uznávám, že dnešní gastroglosa byla spíše jedním velkým receptem. Ale už jsem v minulosti psala jak o kříženci švestek a meruněk, který se jmenuje plumcot, tak o švestkách.

Je čas vrátit se k úvodu, kde jsem slíbila opravdu netradiční recept. A kdo tvrdí, že švestky mají být ukryté v buchtách, tak ho teď určitě vyvedu z omylu.

Buchty se skořicí na švestkách

Ingredience: pro 12 buchet ve formě pekáče 23 x 30 cm

Mám už za sebou švestkové knedlíky, švestkové koláče a dnes pro vás mám hodně lákavý recept, skořicové buchty se švestkama | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Kynuté těsto:

450 g hladké mouky

50 g pískového cukru

2 malé lžičky mleté skořice

21 g čerstvého droždí, což je 1/2 kostky

200 ml mléka

80 g másla

3 žloutky

2 lžíce tučné smetany nebo mléko s máslem na potření

moučkový cukr na posyp

Na švestkovou omáčku:

700 g švestek

šťáva z 1 citrónu

200 g cukru + 1/2 malého sáčku pektinu

Postup:

Nejdříve připravíme těsto na buchty. V kastrůlku zahřejeme mléko a necháme v něm rozpustit máslo. V míse kuchyňského robotu smícháme mouku, cukr, skořici a rozdrobíme droždí. Zalijeme vlažným mlékem s rozpuštěným máslem, přidáme celé vejce a tři žloutky, bílky si ponecháme, a v robotu hákem uhněteme v hladké těsto, které se nelepí na stěny mísy. Zakryjeme potravinovou fólií a přikryjeme utěrkou. Dáme na velmi teplé místo (v průvanu) a necháme vykynout asi jednu hodinu.

Švestky na švestkovou omáčku nakrájejte na osminky a jen krátce povařte s citronovou šťávou a s cukrem s pectinem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Připravíme švestkový základ. Omyté švestky rozpůlíme, odstraníme pecky a nakrájíme podélně na čtvrtky. Dáme do hlubší pánve a zahřejeme s malou dávkou vody. K dochucení přidáme citrónovou šťávu a cukr s pektinem a krátce asi pět minut povaříme. Přendáme do pekáče, který vymažeme máslem jen po stranách.

Vykynuté těsto dáme na lehce pomoučněnou plochu a rozdělíme ho na 12 stejně velkých kousků. Utvoříme buchty, které klademe hladkou stranou nahoru na švestkovou omáčku. Přikryjeme fólií a utěrkou a necháme ještě asi 20 minut vykynout. Předehřejeme troubu na 180 °C. Vykynuté buchty v pekáči potřeme bílky s přidanou smetanou, dáme do trouby a pečeme 15 minut, poté stáhneme teplotu trouby na 160 °C a dopékáme dalších 20–25 minut. Posypeme moučkovým cukrem. Servírujeme na talíři se švestkovou omáčkou.

Skořicové buchty na švestkách hýří barvami, zážitek je nejen chuťový, ale i vizuální | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas