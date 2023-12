Vánoce v dánském duchu aneb Český chlebíček vs. Smörrebröd

Nechci vás zklamat, proto hned vybalím, že nejsem schopna zabezpečit zasněžené a jiskřivé Vánoce ani Silvestra, jaké pravděpodobně budou v severských zemích. To ještě v gastroglosách neumím, ale co dokáži, je nabídnout vám malý střípek dánské kuchyně, který se do nadcházejících svátků skvěle hodí. Připravíme si Smörrebröd, výslovnost raději úplně vynecháme, jenom napovím, že jeho základem je „smör og bröd“, což je v překladu „máslo a chléb“. Gastroglosa Dagmar Heřtové Kodaň 9:00 16. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dánský obložený chleba Smörrebröd s hovězím plátkem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

Namazaný chléb si v souladu se severskou tradici pěkně nazdobíme a ochutíme, takže připravíme zdatnou konkurenci našim domácím chlebíčkům. Klidně doporučuji uzavřít smír a připravit si jak dánské pochoutky, tak i naše domácí obložené chlebíčky, bez kterých už naše Vánoce nemohou být.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka

recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Vybrané gastroglosy vyšly v knižní podobě pod názvem Vidličkou po mapě

Dánský Smörrebröd

V kodaňských zahradách Tivoli se nachází restaurace, která je gastronomickým vesmírem. Jde o reprezentativní restauraci Nimb, kde se v roce 1883 objevilo první známé menu obloženého chleba s máslem.

Nebylo to z čista jasna, neboť už v 80. letech 19. století se začaly v Kodani objevovat malé restaurace, které obložené žitné chleby nabízely. Určitě vás napadne, že je to mnoho povyku pro nic, což se v gastronomii stává dost často, ale podotýkám, že to hodnocení často vyplývá z neznalosti.

Jako v případě obložených chlebů. Ty se časem staly hvězdou mnoha bister po Evropě, ve Spojených státech a dokonce i Británii, která je právem hrdá na svého karbaníka hraběte Sandwiche, který si objednal už víc jak před čtvrt tisíciletím pochoutky, které nařídil vložit mezi dva chleby. Neměl zbytí, když v jedné ruce držel karty, a sendvič byl geniální nápad.

Jak vidno, konkurence však v Dánsku nespala. Dánští farmáři si uložili, co zbylo z večeře, a vše zabalili společně s krajícem žitného chleba, který sloužil jako provizorní jedlý talíř. Farmáři se rychle a rozumně posílili na další těžkou práci, čímž nevědomky založili tradici Smörrebröd.

Ovšem v Dánsku obložený chléb útočil i na druhé frontě. Jejími představiteli jsou Oskar a Petra Davidsenovi, kteří v roce 1888 otevřeli v Kodani vinárnu. Jak víme z vlastní zkušenosti, zrovna v těchto místech rádo vyhládne.

Petra vše vyřešila jednoduše a bravurně zároveň. V době oběda začala hostům podávat dánské otevřené sendviče tvořené půl na půl dokonalými surovinami stejně jako gastronomickou fantazií. Pověst „obyčejného“ chleba brzy zachvátila celé Dánsko a nový kulinářský fenomén byl na světě.

Oba manželé byli podnikaví a akurátní, začali připravovat seznam „smörrebrödů“, který měl dohromady dlouhých 140 cm a byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů.

Čas plynul, generace se střídaly a delikátní obložený chléb si upevňoval svou pozici. Teď patří mezi pevně zakotvený prvek vyhlášené dánské gastronomie.

Pojďme ‚obkládat‘

Základem každého originálního, věřím, že přímo mistrovského díla, bude chléb. Nehledejme náhrady a použijme severský, chcete-li dánský, hutný, vydatný žitný chléb tmavé barvy, zpravidla nakrájený na přiměřené plátky, které jsou pro náš záměr přímo ideální.

Dál budeme potřebovat máslo, které po namazání tvoří první vrstvu, v kombinaci s chlebem jde o dokonale lahodnou záležitost. Máslo navíc chrání chléb před promočením dále přidávanými ingrediencemi.

Pro průzkumníky doporučuji použít i vepřové sádlo, které vás dostane do dob minulých, kdy si farmáři takto mazali chléb a doplňovali ho především nakládanými rybami nebo plátky hovězího masa, upečeného!

Po tomto striktním úvodu můžeme pustit svou kulinářskou fantazii z uzdy. Přesto si dovolím mírné brzdění. Severský obložený chléb má svá jistá pravidla.

Začneme rybami, kdy se nejčastěji používají nakládaní sledi (herinek), uzený losos a úhoř až po krevetky. Já pro vás připravila dokonce variantu s konzervovanými rybkami v rajčatové omáčce. Božská pochoutka v kombinaci s pikantní omáčkou a čerstvými bylinkami, případně plátky červené cibule!

Oblíbenou variantou je obložení chleba tenkými plátky masa, třeba zbytky ze sváteční hovězí pečeně nebo krůty. Skvělá je i játrová paštika a šunka. V tomto případě své „obkládání“ doplňte cibulí, okurkou a majonézou pro vyvážení chutí.

Skvělé jsou sýry, jako krémový dánský modrý sýr nebo vyzrálá gouda, kdy chléb získá bohatý a pikantní prvek. Já používám i anglické sýry jako cheddar, ale klidně i roztírací philadelphii, která jde opět skvěle k plátku lososa.

Bezmála na všechny obložené chleby se hodí závěrečné nazdobení mikro bylinkami, pažitkou a koprem, ten především k lososu. Vlastně jsem se tak dostala k zelenině, která je skvělá, listy salátu jsou v mnoha případech dokonalou třetí základní vrstvou každého výrobku. Vedle salátu použijte čerstvé okurky nakrájené na plátky, ředkvičky a rajčata. Díky zelenině bude obložený chléb nejenom správně křupavý, ale i barevný.

Vejce na severské chleby patří rozhodně a mohou být nakrájená na plátky i míchaná. Jsou jednou z nejběžnějších ingrediencí, které najdete na originálních chlebech v Dánsku a ostatních severských zemích. Kombinovat se dají s přísadami, které obvykle používáte.

Na dochucování je nejběžnější použít sůl, pepř, hořčici a majonézu.

Už vidím, jak se vám rozzářily oči a svátečním překvapením bude třeba žitný obložený chléb s jemným bramborovým salátem, plátkem šunky a vajíčka, s jemně nakrájenou kyselou okurkou a plátkem rajčete.

Jak říkám, fantazii se meze nekladou, i když jistá pravidla platí. Na ukázku jsem vám připravila několik originálních dánských chlebů.

Přiznám se, že...

Mým favoritem je dánský obložený chléb s krevetkami. Proto jsem si ho nechala až na konec jako zlatý hřeb dnešního „vaření“.

Vím, že vztah k „mořským potvůrkám“ je v našich končinách odměřenější. Měl tenkrát praotec Čech koukat do větší dálky a dohlédnout až k moři. Možná byl krátkozraký, možná ho zmohl výstup na horu Říp. Na každý pád se situace u nás i v tomto směru vylepšuje, a pokud si tento chléb připravíte, každým zakousnutím se přesunete do exotických mořských destinací, kde jsou krevety nabízeny v každé domácnosti a restauraci.

Dánské obložené chleby

S játrovou paštikou

Je to rychlá pochoutka plná chutí a naložená červená řepa s kombinací játrové paštiky a žitným chlebem namazaným máslem a pažitkou je ukázkou jednoduchosti severského „designu“.

Dánský obložený chleba s játrovou paštikou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

S hovězím plátkem

Na základ položte křupavý list salátu, nakrájenou ředkvičku, plátek hovězího masa, nebo klidně i krůtího, dochuťte majonézou, případně hořčicí, bylinkami, podle potřeby použijte sůl a pepř. Obložený chléb, který okamžitě každého zbaví (nějaké) únavy…

Dánský obložený chleba s hovězím plátkem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

S uzeným lososem

Tuhle kombinaci mám velmi ráda. Je to „skoro“ bagel s lososem, ale bez díry uprostřed a sendvičového stylu. Příprava je opět rychlá, na základ chleba s máslem položíte plátky okurky, plátek lososa, trochu osolíte, popepříte, pokapete citronem, nazdobíte citronem, plátkem červené cibule a přidáte snítku kopru. Navíc mám pro vás tip, kterým jsou kapary.

Dánský obložený chleba s uzeným lososem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

S masovými kuličkami

Tohle je náš domácí oblíbenec ze zbytku masových kuliček, které často dělám s omáčkou ke špagetám. Příprava je rychlá, stačí žitný chléb namazaný máslem, list křupavého salátku, nakrájené masové kuličky, dijonská hořčice, červená cibule, vše klidně dozdobte mikro bylinkami.

Dánský obložený chleba s masovými kuličkami | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

S rybičkami v tomatové omáčce

Chuťová lahůdka, která vyburcuje unavené tělo i smysly. Rychlá příprava, a přesto plná potřebných látek pro naši regeneraci. Na stejný základ přidáme makrely v husté omáčce, na ně položíme plátky okurky, podle svých preferencí je možno nahradit je majonézou, přidejte pažitku a mikro bylinky.

Dánský obložený chleba s rybičkami v tomatové omáčce | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

S plátky vajíček

Křupavý salát, plátky rajčete, klidně i okurky, plátky natvrdo uvařeného vajíčka, ochutit solí a pepřem, dozdobit bylinkami, pažitkou a je hotovo.

Dánský obložený chleba s plátky vajíček | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

S krevetkami

K přípravě „mého favorita“ stačí opět žitný chléb s máslem, kousek salátu, plátky avokáda, vařené krevetky a majonéza (nemusí být). Vše dochuťte solí, pepřem, pokapejte citronem, ozdobte citronem a koprem. Kapary se také hodí.

Dánský obložený chleba s krevetkami | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

Krásné svátky všem a doufám, že k tomu přispěje i lahůdkový chléb ze severu.