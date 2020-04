K Velikonocům patří beránek, anglické Hot Cross Buns i italský jablečný koláč

Sundejme si doma roušky, posaďme se a dejme si třeba beránka Právě jsou Velikonoce. Krásné svátky spojené s křesťanstvím a také jasným signálem začínajícího jara a naděje a veselé nálady. Letos se nám to trochu vymklo z ruky. Kostely jsou zavřené, mše se zrušily, občas moderní kněz pronese povzbuzující řeč k věřícím prostřednictvím obrazovek monitorů nebo chytrých telefonů. Za tím vším stojí krutý čínský virus, který zamíchal našimi zvyklostmi. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 10:01 11. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Beránek je symbolem našich Velikonoc | Foto: Dagmar Heřtová

Ovšem optimismus a držení se starých dobrých zvyků je na místě a určitě překoná „divné období“. Užívejme si velikonočních svátků doma s blízkými, možná je to po dlouhých letech poprvé, kdy si uvědomíme, jak je krásné upéct beránka, obarvit vajíčka, posedět s dětmi a poučit je, kdo byl Jidáš, kdo Kristus a co je trnová koruna a zmrtvýchvstání. Proč je středa Škaredá, čtvrtek Zelený, pátek Velký a sobota Bílá a co je Boží hod spojený s mrtvýchvstáním.

Vše dopadne dobře a byla bych ráda, kdybych i já ke sváteční náladě přispěla receptem na výborné Hot cross buns, upečeným beránkem a jablečným koláčem…

Při výběru receptů jsem sáhla po našem beránkovi, ale i do Anglie a Itálie. Obě země jsou mi velmi blízké a jsou také extrémně zkoušené současnou pandemií. Z Anglie přináším tradiční bochánky s křížem, tedy britský mazanec. Jako vzpomínku na Itálii poslouží jablečný dort, i ten patří k Velikonocům.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Beránka jsem letos zvolila chuťově skvostného, ale žádné zdobení ve smyslu „beránek v kožichu“, tedy s velkým množstvím sladkého sněhového krému. Stále jsme přece jen ještě omezeni a mám za to, že beránek by měl letos být skromný, ať vyzní jeho čistá chuť.

Předehřejeme troubu na správnou teplotu a mezitím si připravme pochoutky na velikonoční stůl.

Hot Cross Buns

Hot cross buns neboli bochánky s křížem jsou sladkou, kořením vonící buchtou z kynutého těsta plnou rozinek a proslazované kůry. Tradičně se podávají na Velký pátek a jsou velikonočním pokrmem nejen ve Velké Británii a Irsku, ale i v celém Commonwealthu. Srovnání s mazancem je na místě.

Pokud narazíte v odkazu anglické wikipedie u hesla Hot cross buns na přímý odkaz k české kuchyni, jste zaskočeni a potěšeni zároveň. Výslovně se zde uvádí, že český mazanec je podobné sladké pečivo jako koláče s křížem. Hot cross buns i mazanec jsou připraveny ze stejného či podobného kynutého těsta a spojuje je označení křížkem. Není se co divit, ve většině křesťanských zemích se po období půstu tyto koláče jedly právě na Velký pátek. Zatímco křesťanům kříž symbolizuje ukřižování, pro pohanské Anglosasy bulky představovaly Měsíc a kříž znamenal dělení na čtvrtky.

Tradiční Hot Cross Buns v Británii jsou obdobou našich mazanců a symbolizují je kříž | Foto: Dagmar Heřtová

Možná vás také překvapí, proč uvádím před názvem HOT, což může evokovat, že se podávají teplé. Potvrzuji, že vyndané z trouby jsou nejlahodnější, a pokud tento okamžik propásnete, stačí je po anglicku dát na chvilku rozkrojené do trouby nebo do toastéru a servírovat s máslem. Ale pravda je však úplně někde jinde: kříž býval do bochánků vyznačen rozžhaveným železem; na věci to však nic nemění, nejlepší jsou teplé.

Tyto koláčky napěchované všemi voňavými chutěmi koření a rozinkami se jedí v Británii celoročně, protože Angličané se nenechají připravit o své „buns“ ráno k snídani. Doufám, že letos se nestrhne bitva, který supermarket má buns nejlepší, většina lidí si na Velikonoce peče své vlastní a to už je na Angličany co říct. Karanténa svádí ke kreativním činnostem-

Klasické Hot cross Buns

Ingredience: asi na 12 kousků

100 g sultánek

75 g proslazované citrusové kůry na kostičky

300 ml tučného mléka

75 g nesoleného másla

500 g světlé chlebové mouky

2 vrchovaté lžičky sušeného droždí nebo 25 g čerstvého droždí

75 g světlého jemného třtinového cukru

2 lžičky směsi mletého koření (stejný díl zázvoru, muškátového oříšku, hřebíčku, skořice)

špetka soli

2 vejce (1 do těsta + 1 na potření)

trochu rostlinného oleje na vymaštění mísy

Pasta na kříže:

80 g chlebové světlé mouky

1 lžička pískového cukru + voda

Na glazuru:

2 lžíce zlatého sirupu (nebo medu, javorového sirupu)

2 lžíce měkkého světlého třtinového cukru

Postup:

Do misky dáme rozinky a proslazovanou kůru. Zalijeme vařící vodou a necháme nasáknout. V kastrůlku zahřejeme mléko a máslo. Jakmile máslo roztaje, odstavíme a necháme chvilku vystydnout. Ve velké míse kuchyňského robotu zkombinujeme mouku, cukr, koření a špetku soli, uděláme ve směsi důlek a přidáme droždí.

Zalijeme teplým (ne horkým) mlékem s máslem a vše hákem smícháme. Nakonec přidáme okapané rozinky a kůru a lehce rozkvedlané vejce a vše spojíme v tužší těsto, tedy mícháme asi jen 3–5 minut. Poté vyjmeme na lehce posypanou pracovní plochu, lehce prohněteme a necháme asi 5 -10 minut odpočinout. Znovu prohněteme, dokud těsto nebude elastické.

Opakujeme tento proces dvakrát, poté těsto dáme do čisté, olejem vymazané mísy, zakryjeme utěrkou nebo fólií a necháme v teple nakynout, což trvá asi 45 minut až 1 hodinu. Poté na pracovní ploše těsto rozdělíme do 12 stejných kousků po 100 g, každý kousek mírně rozprostřeme do čtverce a rohy spojíme k sobě, jako bychom balili šátek.

Hot Cross Buns se ještě namažou glazurou, aby se krásně leskly. Nejlépe chutnají teplé | Foto: Dagmar Heřtová

Pak bochánek otočíme hladkou stranou nahoru, oběma dlaněmi přikryjeme a několikrát na lehce pomoučněné ploše poválíme, jako bychom měli v hrsti míček, tím dosáhneme perfektně hladkého bochánku. Poté přendáme na papírem na pečení vyložený plech. Bochánky klademe od sebe asi 1–2 cm do řad. Jakmile jsou všechny bochánky na plechu, lehce přikryjeme utěrkou nebo lépe fólií, kterou jsme lehce namazali olejem.

Necháme ještě jednou vykynout, aby bochánky zdvojnásobily svoji velikost. Předehřejeme si troubu na 200 °C. Rozšleháme si vejce s 1 lžící mléka a všechny bochánky potřeme. Pro pastu na kříže smícháme do hladka mouku a cukr a 80 ml vody. Poté si tuto pastu dáme do sáčku na zdobení s plochým otvorem anebo jen do igelitového sáčku a odstřihneme kousek rohu. Poté začneme pastou zdobit bochánky horizontálně a pak vertikálně.

Linka by neměla být přerušena na bochánku, ale případně až u jeho konce. Pokud bude linka bochánky spojovat, nevadí. Dáme do trouby a pečeme nejdříve 20–25 minut, plech otočíme v polovině pečení, aby se bochánky rovnoměrně propekly. Upečené bochánky by měly mít sytou hnědou barvu. Poté si připravíme glazuru a ještě horké hotové bochánky jí potřeme. Za chvilku opakujeme ještě jednou. Servírujeme teplé anebo otoastované a namazané máslem.

Velikonoční beránek

Beránek je symbolem Velikonoc. Kdo by ho doma nepekl a netěšil se, až ho rozkrojí a ochutná s čajem nebo šálkem kávy. Beránek je křesťanský symbol Krista – Beránek boží –, ale byl vlastně uctíván už v dobách předkřesťanských. Existuje mnoho receptů, takže si můžeme vybrat těsta piškotová, třená, i jako na biskupský chlebíček, ale také se pečou beránci z čokoládového nebo mrkvového těsta. Největší výzvou je, aby se beránek správně upekl a hlavně krásně vypadl z formy. Občas se stává, že beránek je nedopečený nebo nejde z formy vyklopit, pak to většinou odnesou uši anebo přímo celá hlava.

Tajemství úspěchu je v dokonale máslem hojně vymazané formě, vysypané hrubou moukou. Následující recept je opravdu povedený, pokud přesně dodržíte postup, úspěch je zaručen. Tento beránek z Velkých Karlovic, kde jsem se inspirovala, je velmi chutný, tak ať se vám povede!

Velikonoční beránek

Ingredience: pro středně velkou až větší formu

100 g nesoleného sádla

140 g másla

170 g pískového cukru

4 vejce

citrónová kůra z 1 citrónu na jemno nastrouhaná

1 lžička vanilkového extraktu

250 ml mléka

260 g polohrubé pouky

1 prášek do pečiva

100 mandlové moučky

Postup:

Předehřejeme si troubu na 220 °C. Oddělíme bílky a v míse kuchyňského robotu je vyšleháme v pevný sníh. Dáme stranou. Poté vyšleháme změklé máslo a sádlo s cukrem. Přidáme nastrouhanou citrónovou kůru, vanilku a postupně přidáváme žloutky. Nyní snížíme výkon robotu a pomalu přidáváme mandlovou moučku a mléko, poté střídavě mouku s rozmíchaným práškem a sněhem.

Přelijeme do máslem vymazané keramické formy vysypané hrubou moukou, aby hmota byla 1 cm pod okrajem. Zakryjeme druhou částí formy a pečeme nejdříve 7 minut při vysoké teplotě. Poté teplotu snížíme na 160 °C a pečme asi 1 hodinu. Vyjmeme z trouby a necháme částečně vystydnout, teprve poté sejmeme víko a opět chvilku necháme vystydnout. Pak beránka přendáme na podlouhlý tác. Pocukrujeme a jako oči přidáme beránkovi zrnka kávy namočené z jedné strany v medu. Uvážeme mašličku a servírujeme.

V Itálii pečou na Velikonoce jablečné dorty, takže tady je recept pro všechny, kdo chtějí zkusit něco nového. Je velmi vláčný a přijde k chuti právě na Velikonoce.

Jablečný dort s citrónovou polevou

Ingredience:

7 velkých zelených jablek

250 g změklého másla

230 g cukru

5 vajec

350 g hladké mouky

1 balíček prášku do pečiva

kůra z 1 citrónu

Na cukrovou polevu:

200 g moučkového cukru

4 lžíce citrónové šťávy

Postup:

Nejdříve si oloupeme jablka, odstraníme jádřince a nakrájíme na kostky velké max. 1,5 cm a zakápneme citrónem, aby neztratily barvu. Předehřejeme si troubu na 160 °C. Kouskem másla vymažeme dortovou formu o průměru 24–26 cm. V kuchyňském robotu vyšleháme změklé máslo, citrónovou kůru a cukr. Přidáváme postupně vejce. Pokud by těsto mělo tendence se srážet, přidáme několik lžic mouky.

Jablečný dort se servíruje v Itálii v období Velikonoc | Foto: Dagmar Heřtová

Nakonec vmícháme mouku promíchanou s práškem do pečiva a vše spojíme. Pak vsypeme do směsi nakrájená jablka a už jen stěrkou promícháme. Směs vlijeme do dortové formy vymazané máslem a vysypané moukou a uhladíme. Dáme do trouby a pečeme asi 60 až 70 minut, dokud nebude dort upečený.

Zkoušíme špejlí, zda je dort upečený i ve středu. Připravíme si cukrovou polevu smícháním moučkového cukru a citrónové šťávy do hladka. Po upečení vyjmeme dort z trouby a ještě horký polijeme cukrovou polevou. Necháme vystydnout alespoň 20 minut a poté opatrně vyjmeme z formy a necháme úplně vychladnout.