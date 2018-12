Majestátní datle Medjool. Delikátní čerstvé ovoce patří k Vánocům i do cukroví

Když jsem asi před osmnácti lety poprvé spatřila před Vánoci datle medjool v anglickém supermarketu Marks & Spencer, bylo to pro mne velké zjevení. Datle s honosným názvem Majestic Medjool byly opravdu obrovské a majestátní, navíc byly naplněné půlkami vlašských ořechů, některé marcipánem a jiné mandlemi. Přímo boží hostina. Londýn 9:26 16. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Datlové placičky se sezamem a pastou tahini jako orientální vánoční cukroví | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je známo, že za potravinami prodávanými v řetězci Marks & Spencer stojí ti nejlepší odborníci, kteří jídlu rozumějí, sledují gastronomii a její nejnovější trendy. Jejich trvalé úsilí a hledání toho nejlepšího pro zákazníka, potažmo pro úspěch prodeje, se zúročilo a bez jakýchkoliv pochyb je dnes Marks & Spencer absolutní špičkou v prodeji potravin a hotových jídel v Británii.

Ano, byli první a pyšní se i tím, že se prodej datlí Medjool od prvního představení veřejnosti zněkolikanásobil. „Majestic Medjool“ opravdu majestátní jsou; jde totiž o největší datle, které kdy byly exportovány do Velké Británie.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Střídavě žije v Praze a v Anglii, kde čerpá inspiraci při hledání chutí a při oživování původních receptů v prostředí moderní kuchyně.

Tolik povyku pro datle?

Jako lahůdka se v Británii objevily již v roce 1660 díky arabským a benátským obchodníkům, a honorace v Británii si jich opravdu s chutí užívala. Na královském dvoře se začaly sušené datle přidávat do omáček, podobných současným pokrmům tajine. Královští kuchaři se nechali unést vlivem arabské, perské a byzantské kuchyně a tím značně oživili královské pokrmy.

Obchodníci oblíbenost datlí nastartovali, ale také jeden čas pohřbili. Datle se nakládaly do sladkých sirupů a nabízely se k prodeji s umělohmotnou větvičkou, evokující palmový list. Prý měl tento kýč za následek pokles obecného zájmu o datle a snížení jejich prodeje. Angličané nejsou vybíraví, ale nevkus nemilují. No, nedivím se jim.

Trh si žádal kvalitativní posun a nové odrůdy. Obchodníci opustili nabídku tvrdých a lepivých datlí, dnes už jsou v prodeji jen lepší odrůdy, mezi které datle Medjool právem patří. Seženete je už téměř všude a já je s velkou radostí objevila i v Čechách, sice pod názvem Medjoul datle, ale to nevadí, ráda je vyslovím i s joul.

Šťavnaté čerstvé ovoce

Datle patří mezi nejstarší kultivované ovoce světa, jejich první plody byly konzumovány již 4000 let před Kristem na území současného Iráku. Tvrdí se, že jsou ovocem ráje. Jsou známy stovky odrůd – od měkkých, ke kterým patří právě zmíněné Medjool, ale i Khadrawy a Halawy, přes částečně sušené, kterými jsou Deglet Noor a Zahidi, až po sušené Thoory.

Datle medjool jako šťavnaté čerstvé ovoce s mnoha zdravotními benefity | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Právě v Británii patří mezi ty nejlepší a nejžádanější již zmíněné datle Medjool, tedy velké měkké a jen lehce lepivé datle, které se vyznačují plnou a medově karamelovou chutí. Přímo se rozpadají na jazyku, jako by vám chtěly sdělit: „Tak si nás dokonale užijte!“ A proč právě Medjool?

Jde o nejšťavnatější odrůdu datlí, které se vyznačují pohlednou, jen lehce svraštělou tmavou slupkou, tenkou jak pergamenový papír, a opravdu jsou dvakrát větší než běžné datle. Výraznou odlišností je, že Medjool jsou vlastně čerstvým ovocem! Před vlastním prodejem se nesuší a po sklizni a krátkém ošetření putují přímo k zákazníkovi. Ovšem pro nás bude vždy rozhodující jejích chuť, a ta je skvěle sladká s nádechem karamelu, prostě datlově dokonalá!

Nutričně významná pochoutka

Díky neuvěřitelným zdravotním benefitům mají datle Medjool spoustu vyznavačů nejen mezi nadšenci zdravé stravy. Ano, jsou sladké, ale někdy potřebujeme rychlou dávku cukru a energie, takže pro svůj přírodní cukr jsou úplně ideální pochoutkou, svačinkou, snackem, okamžitým přísunem energie, klidně ve spojení s hrstkou ořechů.

Medjool mají vysoký obsah vlákniny a velkou dávku draslíku, dokonce se ho tu vyskytuje více než v banánu. Překvapující zjištění je, že skoro neobsahují vitamín C, nicméně to dohánějí jinými antioxidanty, vitamínem A a B.

Přisuzuje se jim také účinnost při snižování cholesterolu, a než vyjmenovávat všechny látky obsažené v datlích, je snad lépe říci, že pomáhají při zažívání, regulují krevní tlak, působí na hormony a posilují kosti svým vyšším obsahem minerálů. Dokonce jsou významné při růstu, takže datle Medjool jsou doporučovány při rekonvalescenci dětí a podpoře jejich zdravého růstu.

Neplatí však jediná věc: využití při redukční dietě, i když i to má svůj otazník… Jedna datle totiž obsahuje 66 kalorií, takže pokud hubnete, doporučuje se jen jako snack a striktně jen jedna denně. Není to krásné, hřešit bez hříchu?

Jako sestrojit ferrari

Ať už se rozhodnete jakkoliv, vězte, že Medjool datle jsou úplně jiná třída, takové ferrari mezi datlemi. Mají hluboce tmavě jantarovou barvu, jsou měkké a rozpadají se přímo v ústech; nedají se srovnávat s běžnými datlemi.

Odrůda Medjool se pěstuje v Izraeli, v Kalifornii, ale i v Severní Africe, zejména v Maroku, a na Středním východě i v Jižní Africe. Pěstování těchto datlí je mnohem náročnější než u běžných kultivarů a po celý rok se musí datlová palma pečlivě obhospodařovat.

Snad nejnáročnější je opylování, když samčí palmy (palma je dvoudomá rostlina) začnou v lednu kvést, sbírají se jejich květy. Po krátkém, několikadenním sušení se pyl zpracuje na krémově žlutý prášek, a jakmile začnou kvést palmy samičí, pomocí rozprašovačů se opylují jedno týdně po dobu pěti týdnů.

Pozoruhodné je, že zde neplatí nějaká rovnoprávnost, na 30 samičích palem stačí jeden samčí kultivar. Jsem zvědavá, kdy vypukne datlí MeToo.

Před sklizní se ještě na větvích datle balí do mušelínových sáčků, aby je nenabodal hmyz, a pak nastává očekávaný čas sklizně. Ještě než se datle dostanou k vám na stůl, vykuřují se a následně krátce zamrazí na -18 °C. Vzhledem k vysokému obsahu cukru, který datle v sobě ukrývají, jim zamražení prospívá – udrží je nádherně vláčné a šťavnaté.

Medjool mají ještě jednu přednost oproti jiným odrůdám: jejich trvanlivost v chladnu je dlouhá, až 45 dnů při běžné pokojové teplotě a až šest měsíců v ledničce, mražené až rok! Běžné čerstvé datle jsou uchovávány při teplotě 0 °C, a jakmile přijdou na trh, vlastně už začínají vadnout a rychle se znehodnocují.

Celý proces pěstování datlí je fascinující, neboť úroda bývá až třikrát do roka, takže na nějaký velký odpočinek pěstitelů to právě nevypadá. Tuhle práci prostě musíte milovat, a to nemyslím jen tím, že budete šplhat po provazu v nesnesitelném horku na palmu, dnes už se sklízí z moderních a bezpečných plošin, ale trvá to déle a horko je tam stále velké!

Upečte si netradiční vánoční cukroví

Datle Medjool slouží jako přírodní sladidlo, a tak si do vánočních placiček se sezamem můžete dát cukru - obrazně řečeno - kolik chcete. Inspirovala jsem se podle Alice Hart, a ta doporučuje 150 g cukru, což je opravdu velkorysé. Datle se rozsekají a stanou se součástí těsta, pak už jen přidáváte tak zajímavé ingredience, jako je sezamová pasta tahini a sezamová zrníčka.

Mouka se přidává špaldová, se svojí lehce oříškovou příchutí završí dokonalé spojení datlí a sezamu. Stejně jako samotné datle Medjool jsou i tyhle placičky dlouho báječně vláčné. Pusťte se do nich v předstihu a přineste na vánoční stůl něco netradičního, co voní dálkami a orientem. A nezapomeňte, že datle jsou silné afrodiziakum, takže popřemýšlejte, s kým si na nich pochutnáte!

Báječně dlouho vláčné cukroví - to jsou datlové placičky se sezamem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Datlové placičky se sezamem a pastou tahini

Ingredience: (asi pro 40 ks placiček)

270 g datlí Medjool bez pecek

120 g másla

50 až 100 g tmavého muscovado cukru podle chuti

1 vejce

120 g tahini pasty

2 lžičky vanilkového extraktu

200 g lehké špaldové mouky

1/2 lžičky jedlé sody

špetka mořské soli

50 g sezamových zrníček

Postup:

Nejdříve si připravíme těsto. Z datlí vyjmeme pecky, pokud již nejsou odpeckované. Tři datle si dáme stranou a nakrájíme je na jemné proužky. Zbytek datlí nakrájíme nahrubo. V kuchyňském robotu vyšleháme lehce změklé máslo, cukr a po chvíli přidáme i nasekané datle. Ty se v těstu úplně rozpadnou. Přidáme vejce, pastu tahini ve sklenici zamícháme a odměříme do mísy, přidáme vanilkový extrakt a špetku soli. Vše pomalu mícháme. Postupně začneme přidávat mouku, do které jsme zamíchali sodu a jednu lžíci sezamových zrníček. Zbytek zrníček si připravíme do misky.

Vzniklé těsto vyndáme na pracovní plochu a utvoříme bochánek, který zabalíme do fólie a necháme asi 15 minut v ledničce lehce ztuhnout.

Předehřejeme troubu na 180 °C a vyložíme dva plechy papírem na pečení.

Odpočinuté těsto vyndáme na pracovní plochu a čajovou lžičkou vykrojíme těsto, vytvoříme kuličku a jen lehce zmáčkneme do tvaru placičky. Obalíme v sezamových zrníčkách, položíme na plech a lehce vmáčkneme proužek datle. Takto utvoříme asi 35–40 placiček. Pečeme 10–12 minut. Vyjmeme z trouby a necháme chvilku zchladnout, placičky jsou měkké a je nutné je chvilku nechat odpočinout. Poté je přendáme z plechu na drátěnou síťku a necháme úplně vystydnout.