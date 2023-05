Vypadá to, že Češi jsou původci ovocného knedlíku

„Dolce vita“ přeloženo z italštiny znamená sladký život. Neberte to jako poučování, ale jako pouhé připomenutí. Také se to dá chápat jako sladký životní styl – pozor, nepleťte si to s přepadením cukrárny a následným přejídáním se sladkým lupem. Vše můžeme vnímat jako italský životní styl zdůrazňující radost ze života, pohodu a harmonii.

Gastroglosa Dagmar Heřtové Řím 9:00 27. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít