Dukátové buchtičky, rýžový nákyp či krupicová kaše. Připravte s dětmi pokrmy, které milují

Kdo by neznal snad nejslavnější verneovku Dva roky prázdnin. Příběh vypráví o patnácti chlapcích, které nedopatřením bouře zanesla na neobydlený ostrov. Zde pak zažili plné dva roky neuvěřitelných dobrodružství, kdy šlo mnohokrát o život. Jako děti jsme jim záviděli a nikoho z nás nenapadlo, že se může podobná situace opakovat o mnoho let později, v dnešní době, kdy děti zřejmě zažijí půl roku prázdnin. Tentokráte jde o život skoro celému světu. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 10:20 9. května 2020

Jenže ono to „prázdninování” v době čínského viru je malinko složitější. Jsme uvězněni ve svých domovech, děti se sice vzdělávají pomocí sociálních sítí a e-mailů, ale času mají stále dost a doba může mnohdy dokázat skutečnosti až překvapující.

Tak třeba Angličané jsou „domácím vězením“ v mnoha případech překvapeni pozitivně. Mají čas na děti, jsou s nimi neustále ve styku, objevují na nich stále nové a nové věci a nejvíce oceňují, že se společně a hlavně v klidu sejdou při snídani.

Zmizela hektická rána plná nervozity a „házení“ snídaní do sebe, to v lepším případě, nebo odchody bez snídaně, kdy ratolest upřednostní pár minut spánku navíc.

Teď si maminky libují, že mohou udělat vajíčka naměkko a hezky pomalu a za tepla namáčet do téhle pochoutky kousky toastu, vše zapíjet kávou a povídat si. Mnohdy se dozvědí věci, které by děti asi nikdy jindy neřekly.

Nechme děti zamlsat si

V době koronavirové karantény můžeme najít mnoho pozitivních věcí, ovšem pokud se nás nemoc nedotkne svým odporným drápem.

Napadlo mě, že by se gastrochvilky daly využít ještě víc a s jejich pomocí zapojit do vaření naše miláčky. Snad ani nemusím připomínat známé pořekadlo: Co se v mládí naučíš, ve stáří jak když najdeš.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty.

Vtáhněte děti do vaření, naučte je základy umění, které je bude provázet celý život. Naučte je úctu a obdiv k dobře připravenému jídlu, k dobrému stolování a klidné konzumaci. Připravte si s nimi pokrmy, které děti milují. Máte jedinečnou příležitost zapsat se paměťovou stopou do jejich chutí, tyto pokrmy budou mít jednou nostalgickou až sentimentální podobu.

Připravila jsem tři recepty, typické „comfort food“, kterými můžete klidně začít, a navíc se do nich mohou zapojit i děti různého věku. Což takhle připravit pravé dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, rýžový nákyp s čepicí velikosti nejděsivějšího piráta, a také jsem sáhla po krupičné kaši plné lentilek, kterou mohou s vámi zdobit i ty nejmenší… pokud nějaká lentilka ještě na zdobení zbyde.

Pojďme směle formou společného vaření s dětmi za všemi dobrodružstvími světa. Doufám, že vaření děti zaujme, budou zkoumat chutě i svou zručnost, vy si u toho odpočinete (doufám) a začnete své miláčky zase mít rády jako v dobách školních.

Tyto recepty nejsou nic objevného, spíše naopak, jsou klasikou. Ale byla bych spokojená, kdyby si děti přečetly z čeho a jak udělat jednoduchou kaši a že za vařením je kousek umu a kus času.

Dukátové buchtičky s krémem

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem vykrajované z kynutého těsta | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Dagmar Heřtová

Ingredience:

Na těsto do středního keramického pekáčku:

350 g polohrubé mouky

40 g pískového cukru

60 g změklého másla

2 žloutky

20 g čerstvého droždí

špetka soli

125 ml vlažného mléka

Na vanilkový krém:

400 g smetany ke šlehání 30%

7 žloutků

3 lžíce pískového cukru

2 lžičky vanilkového extraktu nebo lusk pravé vanilky

1-2 lžíce mouky, případně maizeny

Postup:

Do mísy dáme mouku a uděláme do ní důlek. Do důlku rozdrobíme droždí a zasypeme lžící cukru a 2 lžícemi mouky, přidáme 4 lžíce vlažného mléka (z odměřené dávky) a lehce smícháme v řidší těstíčko, necháme chvilku nakynout.

Mezitím ve vlažném mléce rozpustíme máslo, doplníme lehce našlehanými žloutky a střídavě s přidáním zbytku cukru vléváme do mísy s moukou a kváskem. Těsto uhněteme v mixéru nebo ručně, přikryjeme utěrkou a dáme do tepla kynout, aby alespoň zdvojnásobilo svůj objem.

Jakmile těsto vykyne, přendáme ho na lehce pomoučněnou plochu, vyválíme na 1 až 1,5 cm silný plát a formičkou vykrajujeme kulaté buchtičky. Klademe do máslem vymazané formy, až pokryjeme celé dno, po pomazání rozpuštěným máslem klademe další vrstvu nahoru. Stále buchtičky promašťujeme máslem. Necháme ještě vykynout.

Mezitím zahřejeme troubu na 180 °C a vykynuté buchtičky dáme do horké trouby péct. Asi po 10 minutách teplotu snížíme na 160 °C a dopečeme.

Mezitím si připravíme vanilkový krém. Do keramické nebo skleněné mísy dáme smetanu, žloutky, cukr a vanilku (či extrakt) a vše šleháme šlehací metlou ve vodní lázni, dokud směs nezhoustne, nesmí se však vařit. Pro lepší zahuštění přidáme hladkou mouku anebo maizenu. Buchtičky servírujeme teplé, polité vanilkovým krémem.

Rýžový nákyp s meruňkami

Rýžový nákyp s ovocem je typickým „comfort food”. Zahřeje, uspokojí a pohladí | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Dagmar Heřtová

Ingredience:

Pro menší pekáček:

500 g kulatozrnné rýže (mléčná rýže)

1 litr plnotučného mléka

špetka soli

Na krém:

160 g másla

1 vanilkový lusk nebo vanilkový extrakt

kůra z 1 citrónu

6 žloutků, bílky ponecháme na sníh

110 g pískového cukru

2 x 410 g meruněk naložených v nálevu

hrst velkých zlatých rozinek

Na sníh:

6 bílků

3–4 lžíce pískového cukru

Postup:

Nejdříve si uvaříme rýži. Nejlépe do tlakového hrnce, anebo do hrnce na vaření mléka s dvojitým dnem dáme rýži, přidáme špetku soli, zalijeme mlékem a vaříme na mírném ohni, dokud rýže nebude lehce měkká, nesmí však být rozvařená. V tlakovém hrnci je to asi 10 minut.

Po uvaření rýži přendáme na talíř a necháme mírně zchladnout. Zatím si předehřejeme troubu na 180 °C a připravíme si krém. Utřeme máslo s cukrem, ochutíme najemno nastrouhanou citrónovou kůrou a pravou vanilkou – ostrým nožem rozkrojíme podélně vanilkový lusk a semínka vyškrábneme, nebo dáme dvě lžičky vanilkového extraktu. Postupně přidáváme žloutky a vše vyšleháme. Do směsi přidáme ještě teplou uvařenou rýži a rozinky a vše promícháme.

Naložené meruňky v nálevu okapeme v sítku. Do zapékací misky, kterou jsme vymazali máslem, rozprostřeme polovinu ochucené rýže. Poklademe polovinou meruněk a dáme další vrstvu rýže, uhladíme a opět položíme meruňky. Zapékáme asi 30 minut.

Mezitím si našleháme sníh z bílků, postupně do něj přidáváme cukr. Pevný sníh rozprostřeme na rýžový nákyp a zapékáme už jen asi 12 minut. Nákyp servírujeme teplý, politý ovocným sirupem.

Krupicová kaše s lentilkami či ovocným kompotem

Barevné lentilky kaši ochutí i nazdobí | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Dagmar Heřtová

Ingredience:

500 ml mléka

4–6 lžic dětské krupičky

špetka soli

1-2 lžíce pískového cukru

50 g másla

krabička lentilek

různé ovoce na kompot

Postup:

Nejdříve si odměříme mléko a přidáme krupičku a špetku soli a necháme ji alespoň 15 minut namáčet. Poté zahřejeme a za stálého míchání přivedeme k bodu varu. Stále mícháme a vaříme asi 10 minut.

Poté přelijeme na talíře a podáváme s ovocným kompotem, který jsme připravili z povařeného ovoce s cukrem, nebo servírujeme jen s máslem, moučkovým cukrem a skořicí či kakaem. Pro menší ratolesti jen zakapeme máslem, lehce pocukrujeme a poklademe lentilkami.