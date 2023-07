Léto bez pečení a přesto plné dortů a osvěžujících pochoutek

Léto je zatím přesně takové, jaké má být. Jahody už svou úlohu splnily a je po úrodě, snad jenom na londýnském Wimbledonu jsou díky chladnějšímu počasí stále k mání. Stejně končí sběr třešní, pomalu plníme košíky rybízem a okolo cest se objevují prodejci borůvek. Bazény, rybníky a venkovní zahrádky restaurací praskají ve švech. Zažíváme nezapomenutelné teplé večery a noci s vůní grilu, pohody a neutuchajících choutek a chutí. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 9:00 15. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Avokádový dort | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Co s tím? Rychlým řešením je třeba granita, kterou jsem připravovala podle receptu ze Sicílie, kde můžete zaměnit mandle třeba za borůvky, maliny nebo ostružiny. Takže připravujte nepečené dorty a podobně zpracované sladké osvěžovače nálady.

Nemohu vás navádět na nepečené dorty a přitom nezmínit jejich výhody. Těmi jsou na prvním místě rychlá příprava bez předehřívání trouby a vůbec jejího používání. Už jenom díky tomu je dort připraven rychle, jednoduše a bez ztráty kvality.

Ve většině případů totiž stačí smíchat ingredience, není nutné následné zdobení v přehřáté kuchyni. Další výhodou je variabilita, mnohdy s trochou fantazie vedoucí až k odvaze pustit se do experimentování. Jde o velmi flexibilní práci s různými ovocnými náplněmi, ořechy či čokoládovými krémy.

Vzhledem k letnímu počasí hraje nemalou roli i jejich příznivá konzistence, jsou totiž lehčí a nadýchanější oproti pečeným. Nepečené dorty jsou ideálním doplňkem letního stolování a grilování na zahradách a v přírodě.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Uznávám, mají své limity, mnohdy nemohou nahradit pečené, u složitějších musíte dort vložit na delší čas do lednice, aby se usadil, ale výsledkem je vynikající dezert bez nutnosti pečení. A to je přesně to, oč v parných dnech současného léta jde, tedy o přípravu lehčího a osvěžujícího dezertu bez nutnosti pečení. Horké dny s námi často vypečou nadmíru.

Poděkování Anglii

Historie nepečených dortů sahá až do 19. století, kdy se začínají objevovat recepty a techniky nutné pro jejich přípravu. První pocházejí z Anglie, kde získaly popularitu jako součást anglických čajových slavností.

Ingredience byly docela prosté, stačily piškotové sušenky, máslo, cukr a ovocné náplně. Takových dortů jsem dětem připravovala spoustu, dnes si raději počkám, jakou pochoutky mi připraví oni.

Když jsou kořeny anglické, roste i nadzemní část. V tomto případě se nepečené dorty stávaly víc a víc oblíbenější ve Spojených státech. Vše začínalo ve 20. století a 50. a 60. léta plná nových možností a inovací rozšířila i možnosti nepečených dortů.

Jde především o tučné mléko, kondenzované mléko a šlehačku, dorty byly bohatší, plné krémů a lépe se vrstvily. Na řadu přišla čokoláda, ovoce, vanilka, případně karamel. Ani dorty však nezahálely a nezůstaly stát na místě. Své do jejich přípravy řekla želatina nebo ztužovadla.

Větve z anglických kořenů dorazily i do Francie, to nelze opomenout. Francouzská kuchyně je elegantní, čímž dostaly nepečené dorty částečně novou tvář. Hlavní podíl na tom mají prestižní francouzské cukrárny, které nepečené dorty posunuly na vyšší úroveň.

Pokud máte pocit, že vás nějak moc přesvědčuji, vyzkoušejte, výsledek zaručuji. Sáhla jsem totiž do svého šuplíku, kde mám svoje nepečené dezerty

Třešňové tiramisu

Ingredience: pro šest až osm osob

500 g zralých tmavých třešní

200 ml višňového likéru (griotka nebo cherry brandy)

šest vrchovatých lžic pískového cukru

čtyři žloutky

500 g mascarpone

150 ml smetany ke šlehání

30 dlouhých cukrářských piškotů

na ozdobu mletou skořici a pár tabulek hořké čokolády na hobliny

Postup: Nejdříve si dejte stranou pár třešní na ozdobu, zbylé třešně omyjte, odpeckujte a nakrájejte na větší kousky. Je to asi ta nejhorší část přípravy, šťáva je všude a krásně obarvuje do karmínově rudé vše, čeho se dotkne.

Jakmile tohle zvládnete, máte vyhráno a příprava je již snadná. Třešně dejte do menšího hrnce, přilijte višňový likér, přidejte 2 vrchovaté lžíce cukru a nechte přejít krátce varem. Odstavte z ohně a třešně nechte přes sítko okapat. Třešně a likér s cukrem (obojí zvlášť) zchlaďte v ledničce.

Cherrymisu je varianta Tiramisu s třešněmi | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Mezitím nejlépe elektrickým mixérem utřete žloutky se 4 vrchovatými lžícemi cukru. Míchejte, dokud nebude směs světlá a nadýchaná. Postupně přidejte mascarpone a ušlehanou smetanu. Dejte do chladničky na chvíli zchladit.

Připravte si velkou skleněnou mísu, mělkou keramickou nebo 6 malých skleniček, ve kterých budete dezert podávat. Nyní postupně cukrářské piškoty namáčejte ve višňovém likéru a nechte na pár sekund ponořené, aby piškoty nasákly likér, a dejte do mísy.

Klaďte vrstvy piškotů a okapaných třešní a krémové směsi mascarpone se šlehačkou. Vše musí být vychlazené. Střídejte tak, aby poslední vrstva byla krémová směs mascarpone.

Cherrymisu můžete podávat i individuálně ve sklenicích | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ozdobte nastrouhanou hořkou čokoládou nebo posypte skořicí anebo zkuste obojí. Chuť bude i tak výborná. Dejte odležet do chladničky na několik hodin, alespoň čtyři nebo nejlépe přes noc. Před podáváním ozdobte tmavými třešněmi.

Nepečený avokádový dort s limetkou

Ingredience:

100 g extra panenského tuhého kokosového oleje

125 g neloupaných mandlí

20 g neloupaných lískových ořechů

70 g čerstvého kokosu

200 g datlí bez pecek, nejlépe Deglet Nour nebo medijol

60 g hořké čokolády (bez mléka) a dalších 20 g na ozdobu

čtyři velká perfektně zralá avokáda, nejlépe typu Haas

čtyři limetky

100 ml tekutého medu

dvě špetky mořské soli

čerstvá máta, meduňka či bazalka na zdobení

Postup: Nejdříve si odvážíme ztuhlý kokosový olej a dáme ho do malého kastrůlku jen mírně zahřát, aby roztál. Jakmile je rozpuštěný, nezahříváme ho déle, ale ihned stáhneme z ohně a přelijeme do porcelánové nebo keramické misky. Necháme vychladnout.

Připravíme si menší formu na dort s odnímatelným dnem o průměru asi dvacet centimetrů. Na pečicí papír obkreslíme velikost dna, papír vystřihneme a vyložíme s ním dno formy. Vezmeme mašlovačku a kokosovým olejem lehce vymažeme stěny formy.

Nepečený avokádový dort doplněný mandlemi, kokosem, limetkou a medem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Do mixéru si připravíme odpeckované datle, mandle, ořechy a čerstvý kokos nakrájený na kousky. Největší rychlostí vše nasekáme a přidáme na menší kostky nalámanou čokoládu, nalijeme půlku rozpuštěného kokosového oleje a znova sekáme, dokud se vše dobře nespojí.

Hmotu přeneseme do dortové formy, rozprostřeme ji až k okrajům a pevně přitlačíme rovnoměrně na dno formy. Dáme na chvilku do ledničky vychladnout a usadit.

Mezitím do hlubšího talíře najemno nastrouháme kůru ze čtyři limetek, pak limetky rozpůlíme a vymačkáme z nich šťávu.

Avokádový dort by mě být tři až čtyři hodiny v lednici, aby ztuhnul | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Avokáda rozpůlíme ostrým nožem, pootočením oddělíme a vyjmete pecku, oloupeme kůru a dáme do mixéru. Zalijeme limetkovou šťávou a přidáme limetkovou kůru, tekutý med a zbytek kokosového oleje. Ochutíme mořskou solí a v mixéru umixujeme do hladka.

Vyjmeme z ledničky formu s korpusem a stěrkou na korpus rozprostřeme avokádovou náplň. Lehce uhladíme a dáme do chladničky na tři až čtyři hodiny nebo přes noc usadit a ztuhnout.

Nožem obkroužíme dortovou formu, povolíme stěny, nožem vyjmeme, odstraníme pečicí papír zespodu a přendáme na talíř. Před podáváním dort ozdobíme nastrouhanou hořkou čokoládou. Můžeme dozdobit mátou anebo meduňkou, hodí se i bazalkové lístky.

Eton Mess

Ingredience: na dvě misky

750 g zralých jahod nebo malin

300 ml smetany ke šlehání

4 kolečka sněhového bezé a 6 malých bezé pusinek

4 lžičky moučkového cukru ovoněného vanilkou

čerstvá máta ke zdobení

Postup: Nejdříve vyšleháme smetanu se dvěma lžičkami moučkového cukru do měkkých špiček. Omyjeme a osušíme jahody, dvě až tři necháme se zelenou stopkou na ozdobu. Ostatní rozdělíme na dvě stejné hromádky. První část nakrájíme na kousky a odložíme stranou. Druhou polovinu dáme do vysoké nádoby a s dvěma lžičkami moučkového cukru je tyčovým mixérem rozsekáme na kaši.

Eaton Mess je nepečený dezert z bezé, ovoce a šlehačky | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Do misek rozdrtíme sněhové bezé, přidáme lžíci šlehačky, přelijeme jahodovým pyré a přidáme nakrájené jahody. Opětovně zasypeme rozdrceným bezé, přidáme šlehačku, pyré a jahody. Nakonec ozdobíme celou jahodou a čerstvou mátou. Ihned podáváme.

Je to slastná pochoutka, ideální pro oslazení letních dětských prázdnin

Mražený ovocný jogurtový dort

Ingredience: pro dortovou formu o průměru dvacet centimetrů

500 g mraženého bobulovitého ovoce (ostružiny, černý a červený rybíz, borůvky, jahody)

tři velká zralá manga

osm kusů kiwi (asi 500 g)

700 g bílého jogurtu, nejlépe řeckého typu

šest až deset lžic cukru nebo umělého sladidla

Postup: Nejdříve si připravíme dortovou formu s odnímatelným dnem. Vezmeme asi polovinu mraženého ovoce a rozložíme ho na dně dortové formy. Pokud je ovoce kyselejší, jemně posypeme dvěma lžícemi cukru.

Zbytek mraženého ovoce dáme do elektrického mixéru, přidáme tři lžíce cukru a 300 g jogurtu a vše rozmixujeme. Směsí polijeme mražené ovoce ve formě, přikryjeme potravinovou fólií a dáme do mrazáku na hodinu až hodinu a půl hodiny.

Mezitím si oloupeme a nakrájíme na větší kusy zralá manga a rozmixujeme je se dvěma lžícemi cukru a 200 g jogurtu. Dort po hodině a půl vyndáme z mrazáku, polijeme ho mangovou směsí s jogurtem a cukrem a dáme opět do mrazáku na stejnou dobu zamrazit.

Mražený dort z mraženého lesního ovoce | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Nyní si oloupeme kiwi, odstraníme tvrdou stopku a rozmixujeme se zbytkem jogurtu a 2 lžícemi cukru. Kiwi směsí doplníme poslední vrstvu odpočinutého mraženého dortu, opět přikryjeme fólií a dáme mrazit na další 2 hodiny, případně déle nebo přes noc.

Před podáváním dort vyndáme z mrazáku na talíř a necháme patnáct až dvacet minut stát, aby se dal dobře krájet. Ozdobíme mraženým ovocem nebo čerstvými malinami, borůvkami a jahodami a přidáme jablečnou mátu na ozdobu.

Dětem se zavděčíte i dozdobením a dochucením šlehačkou, případně dort polijeme ovocnou omáčkou.