Horké dny z nás mohou udělat žábu v hrnci. Upečte si borůvkový dort Pavlova s bazalkou

Tento týden je opravdu žhavý. Nejenom negativními zprávami z politiky, ekonomiky a o stavu energií, ale přidalo se i počasí, a tak je vedro skoro na všech frontách. Doby okurkových sezón jsou nenávratně pryč. Novináři už neumějí odpočívat a chrlí jednu zprávu za druhou. Například v polovině týdne jsem četla, že tropická vedra budou trvat až do půlky srpna, navíc k tomu prý ani nekápne. Praha 9:15 23. července 2022

Meteorologickým zprávám věřím stejně jako ekonomickým prognózám, tedy vůbec. Nicméně je nutné vědět, co dělat, když se předpovědi počasí spletou a nezmýlí se.

Vlna veder si umí vybírat daň nejhorší, a to bez ohledu na věk. Někdo přecení své síly, další nedodrží pitný režim, kardiaci začnou chytat bronz a záchranky poté pendlují mezi zbytečně postiženými lidmi a nemocnicí.

Co vlastně pít, jíst a jak se chovat v extrémních vedrech?

Syndrom vařené žáby

Hlavně se nepropracovat k syndromu vařené žáby. Ta sedí v hrnci, voda se v něm pomalu ohřívá a žába si říká, že je to zatím dobrý, zatím se to dá vydržet a neznale čeká, jestli bude hůř, až… Se uvaří.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Obecně je nám vrozená vlastnost vyčkávat, bližší je nám neochota, až neschopnost odhadnout, že něco není v pořádku, že jsme ohroženi. Současné počasí má k bajce o žábě v hrnci hodně blízko. Tropické horko nás značně ohrožuje a někteří dokonce kráčejí nebezpečí vstříc.

Komplikace z úžehu a úpalu jsou známé a jsou si podobné. V prvním případě jde o přímé působení slunce a problém vzniká dlouhým pobytem na slunci bez chráněné hlavy. Nejlepší radou je zachovat si chladnou hlavu. Úpal nastává důsledkem dlouhého pobytu v horku, v nevětrané, uzavřené rozpálené místnosti a kvůli nedodržování pitného režimu.

Tím se pomalu dostávám k otázce, co a jak vlastně pít a jíst za tropického počasí.

Začneme pitným režimem

Při nedostatečném přísunu tekutin hrozí nebezpečí především u starších lidí. Mají tendenci nevnímat žízeň, a to nejenom v horkých dnech. Přitom pomoc je jednoduchá. Stačí si připravit minerálku, míchané mírně slazené limonády, případně vodu s bylinkami, plátkem citronu nebo pomeranče. Pití umístit tak, aby bylo na očích a aby bylo jasné, že minimálně „tohle“ musím dnes vypít. Tato zkušenost platí pro každého z nás včetně dětí.

Teplé i studené čaje jsou dobrou volbou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Dobrou službu umí udělat jak teplý, tak studený čaj. Z „režimu“ bych vypustila alkohol. Zatěžuje tělo. Ale zahradní party si nemusíte kazit. Dejte si sklenku vína a hlídejte, aby byla vyvážena stejnou sklenicí chladné vody. Tvrdý alkohol je v dnešních parnech zbytečnost. Nic vám nepřinese a do nálady vás lépe dostane příjemné posezení venku po západu slunce.

Pokud tedy zopakuji jak a co pít, dopřejte si 2–3 litry vody denně. Do toho však započítejte i konzumaci melounů, ovoce, salátů a podobných „osvěžovačů“, které jsou v obchodech k dispozici čerstvé a dostupné. Obecně platí dodat tělu 35 mililitrů tekutin na jeden kilogram tělesné váhy, což například při 60 kilogramech znamená dodat tělu 2,1 litru tekutiny za den.

Pokud jste fyzicky zatíženi, ať už pracovně nebo při sportu, upravte podle toho přísun vody.

Petrželové smoothie s chilli papričkou ochladí váš organismus | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

V kostce řečeno, pijte minerálky, vodu, případně vodu s elektrolyty, které ji pomáhají rovnoměrně distribuovat v těle. Dejte si populární smoothie nebo kokosové mléko, hlavní je však pravidelnost.

Já mám doma stále sklenici vychlazené vody s louhovanými bylinkami a plátkem citronu. Ovšem všechno časem zevšední, a tak ji ráda prokládám studeným čajem, ten je mým současným favoritem.

Co si dát k jídlu

Určitě očekáváte doporučení chladivých salátů a já jenom dodám, že se nemýlíte. Než se k nim dostaneme, přidám i jednu pro někoho možná překvapující informaci. Nevyhýbejte se i ostřejším, kořeněným jídlům, především doporučuji asijskou kuchyni. Taková jídla totiž způsobí vaše pocení a vy si nemůžete přát nic lepšího. Tělo se tímto způsobem ochlazuje podstatě kvalitněji, než když sníte nadměrné množství nanuků a zmrzliny.

Zpátky k salátům. Takový ledový salát obsahuje mimo jiné až 95 % vody, stejné je to s ovocem.

Podle obsaženého množství vody jsou nejvíce hydratačními potravinami: okurka, ledový salát, řapíkatý celer, sladká paprika, špenát, cuketa, ředkvičky, rajčata, jahody, meloun, citrusy, ale třeba i brokolice s 90% obsahem vody.

Jahodový salát s estragonem na odlehčení | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Už jenom z výše uvedeného seznamu je každý z nás schopen připravit velké množství dokonalých salátů, které nás nasytí, doplní tekutiny a minerální látky a v parných dnech osvěží. Jezte lehká jídla, dodržujte pitný režim, spěte v chladnu, omezte alkohol, sportujte raději večer při ochlazení anebo časně ráno, a co je důležité, uvědomte si své limity a svá rizika.

Úplně na konec

Věřte, že i vedra se dají přežít a dá se z nich vytěžit maximum, jako je třeba posezení venku, kdy slunce zapadne a okolí se pomalu ochlazuje. Vy si otevřete knihu, magazín, rozmlouváte s nejbližšími a přáteli, meditujete, den pomalu odchází a nastupující noc ochladí přírodu i vás.

Asijské saláty s chilli se doporučují v horkém létě | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

To si můžete dovolit, když jste v pohodě, proto se snažte vyhýbat přímému slunci, přes den na sebe klidně navlékněte mokré triko nebo si dejte sprchu, mějte domov zastíněný, zatáhněte žaluzie a neohřívejte domácnost nadměrným vařením a pečením. Dezerty připravujte nepečené jako jsou dorty z bílkového bezé či pouze ovocné nepečené dezerty.

Není problém vymyslet dort zcela bez mouky i máslových krémů a těžké čokolády, o čemž jsem se přesvědčila, když jsem pro vás dnes zvolila borůvkový dort Pavlova s jogurtovou smetanou. Bezé neboli meringue můžete i koupit již hotové, i kdyby mělo být v menší velikosti, což přípravu urychlí. Tento recept dokazuje, jak se dá slavit odlehčeně, přesto ve stylu.

Léto je krásné, patří k němu i horké dny a my je musíme umět zkrotit.

Borůvková Pavlova s bazalkou

Ingredience:

pro korpus o velikosti 23 cm

V případě koupeného bílkového bezé připravte jen smetanu s jogurtem a borůvkový přeliv s bazalkou

4 vejce velikosti L (jen bílky)

225 g pískového cukru

1/2 malé lžičky prášku do pečiva

1 rovná lžíce kukuřičného škrobu

1 limetka nebo menší citrón

400 g borůvek

3 lžíce javorového sirupu nebo tekutého medu

200 g bílého řeckého jogurtu

200 ml smetany ke šlehání

200 ml zakysané smetany

Pár lístků čerstvé bazalky

Postup:

Předehřejte troubu na střední teplotu 170° C. Do kuchyňského robotu dejte bílky, (žloutky přidejte třeba do míchaných vajíček) a metlou šlehejte bílky za postupného přidávání cukru. Jakmile směs začíná houstnout, přidejte prášek do pečiva, jemně nastrouhanou kůru a šťávu z limetky a vyšlehejte do měkkých špiček. Sníh musí být lesklý. Na plech dejte papír na pečení, vezměte dno koláčové formy o velikosti 23 cm a tužkou obkružte velikost formy. Nyní vyšlehaný sníh přendejte na papír do naznačeného kruhu, aby měl tvar na dort Pavlova. Dejte do trouby, ihned ztište teplotu na 130° C a nechte sušit asi 1 a půl hodiny. Vyjměte z trouby a nechte vychladnout. V menším hrnci zahřejte na vysokou teplotu borůvky, javorový sirup, pár lístků bazalky a povařte jen 2-3 minuty. Borůvky by měly zůstat ve svém tvaru. Sejměte z ohně a nechte vystydnout. Mezitím vyšlehejte smetanu do pevných špiček, přidejte jogurt a zakysanou smetanu vše ještě vyšlehejte.

Nyní sejměte papír na pečení ze sněhového korpusu a přendejte na velký talíř nebo dortový stojan. Do středu Pavlovy dejte vyšlehanou smetanu s jogurtem a přidejte vychladlé borůvky se sirupem. Ozdobte lístky čerstvé bazalky a podávejte.