Halloween je legrace a co je ‚trick or treat‘. Recept na pálivou dýňovou polévku

Tuším, že jsem se už zmiňovala, že jsem docela konzervativní člověk. To sice dnes není moc populární, ale umím s tím žít. K této mé podstatě patří i fakt, že nemusím exportované (nemyslím tím gastronomii) věci, které u nás nemají tradičně své místo. Mezi to patří vetřelci typu Dědy Mráze, který měl politický úkol vytěsnit Ježíška a křesťanské Vánoce dotlačit k Novému roku. Tak „trochu" nás poruštit. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ

Možná proto jsem stejně nedůvěřivě nahlížela i na Valentýna, který mám ale nakonec ráda, protože jde o vztahy, lásku, otevřená srdce a milé dárečky a polibky.

S nedůvěrou jsem se v Anglii zpočátku dívala i na reje okolo Halloweenu, ale vždy jsem měla připravená cukrátka, venku u dveří zevnitř nasvícenou dlabanou dýni a každého koledníka jsem obdarovala sladkostmi a potleskem za předvedený pěvecký či jiný výkon. Nakonec to bylo hodně milé a nezapomenutelné.

Takže jsem vzala na milost i 31. říjen a tak trochu i celé období, během něhož se v anglosaských zemích slaví Halloween.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Kde se vzal

Nic nespadne z nebe samo, jinak tomu nebylo ani v tomto příběhu. Na vině byl asi strach, strach Keltů z nadcházejícího tmavého zimního období víceméně bez slunka, plného chmurných obav z přežití a s tím negativně nastavená psychika a zvýšený strach ze smrti, třeba i hladem.

Noc z 31. října na 1. listopad znamenala setření hranice mezi živými a mrtvými, do jara nastává vláda tmy a nejistoty. V Irsku, kde byl tento zvyk přejat od Keltů, začínal 1. listopadu nový rok. Vše se řídilo sklizní, zimním obdobím a jarem, kdy se připravovala pole pro další úrodu a dobytek měl novou čerstvou trávu.

Pokud pátráte, proč má svátek své pojmenování, je to vcelku jednoduché. Slaví se v předvečer církevní Památky zesnulých, tedy Dušiček, a termín byl po vstupu křesťanství na bývalá keltská teritoria stanoven tak, aby se s pohanským svátkem Samhain víceméně překrýval, což se moc nepovedlo. Jak vidno, zvyk nebyl vytlačen dodnes. Slavit se začalo v předvečer křesťanského svátku, kterému se v anglicky mluvících zemích říkalo All-Hallows, tedy Den všech svatých. Jelikož se svátek pohanů slavil den předtím, říkalo se mu All-Hallows Eve a odtud je to k názvu Halloween fakt jen krůček.

Za dýně může Jack

Určitě vás napadlo, proč se na Halloween dávají přede dveře dýně s vyřezanou tváří démonů. Ač nerada, předem oznamuji, že se nejedná o zbytkový produkt při vaření dýňové polévky. Jedná se o odstrašující kulisu odhánějící Jacka.

Pavoučí muffiny jsou ideální nejen pro dobu Halloweenu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Že vám to nic neříká? To bylo tak: Jack byl chasník, který nenasytně toužil po penězích. Jeho touha byla tak veliká, že dokonce podvodně obral o peníze samotného ďábla. Jak víte, s čerty nejsou žádné žerty. Když jednoho dne Jack zemřel, nepustil ho Bůh za onen podvod do nebe, ovšem ďábel ho za to samé nepřijal ani do pekla.

Jackova duše se toulala krajem. V období, kdy se duše zemřelých na jednu noc mohou podívat za živými, odháněli lidé podvodníka Jacka ode dveří. Kdo by se paktoval s podvodníkem, že? Teď mě napadá, že takových Jacků je dnes všude dost.

Vzkaz na dveřích

Asi před týdnem jsem na brance k domu našla nalepený, pečlivě připravený vzkaz. Byl barevný, veselý, optimistický a v angličtině. Místní komunita napsala všem sousedům, že se chystá slavit svátek Halloween a že pokud máme chuť poslechnout si koledníky a poté je obdarovat sladkostmi, měli bychom přede dveře postavit vydlabanou dýni a tím děti upozornit, že jsou vítány.

Pokud ne, nic, ale opravdu nic se neděje, a na závěr bylo přání hezkého prožití Halloweenu.

Heslem koledníků je „trick or treat“, což se dá volně přeložit jako „koledu, nebo vám něco provedu!“. Myšleno samozřejmě šibalsky. Říkají vám, ať si vyberete. Faktem je, že jsem zatím nic špatného od koledníků nezažila, raději jsem je obdarovala.

Dýně - odpuzovač Jackovy duše - už pár dní po zprávě stojí před vchodovými dveřmi a v kuchyni na lince mám připravený košík s bonbony, sladkostmi a cukrátky.

V Anglii to bylo stejné. Také jsem použila dýni jako oznámení, že všichni halloweenští koledníci jsou srdečně vítáni. Děti chodí ve strašidelných kostýmech, recitují, a dokonce každoročně přijde dívčí sbor a zazpívá krásnou píseň. Připravený košík sladkostí se rychle vyprázdní.

Dospělí se scházejí v restauracích na rodinné nebo firemní večeři. Jsou také často ve strašidelných kostýmech, projet se Londýnem během Halloweenu je velký zážitek, rej masek postává před hospodami a bary za všeobecného veselí, slaví se, povídá se a chmury ze zimy už dávno vzaly za své. Hladu se bát nemusíme, tmu zaženeme osvětlením, a když není slunce, zaletíme přes zimu na Kanárské ostrovy.

Na Halloween se připravují různá bláznivá jídla, jako třeba ufiknuté prstíky v rohlíku | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Letos to bude bohužel podobné oslavám v minulosti. Žádné společenské akce od pálení ohňů, tanců, masek až po bohaté večeře v restauracích se konat nebudou.

Máme tady vir, který budí podobné obavy jako chladná zima a připomíná nám křehkost bytí. Duchy měly odhánět strašidelné masky, na vir to bude zcela jistě neúčinné. S nadějí řeknu: Kdo ví?

Abyste brali Halloween vážně, stačí se v noci 31. října 2020 podívat na oblohu. Pokud bude vidět mezi mraky měsíc, bude mít mimořádně modravý nádech, jde o astronomický úkaz tzv. Blue moon, ale proč to nehodit na halloweenské duchy, že?

Gastronomie o Haloweenu

Už jsem psala, je sladká. Připravují se různé hrůzostrašné blbůstky, stoly jsou ozdobené maketami pavouků, lebek, rakví, pařátů, mumiemi, figurkami čarodějnic a dalšími nesmysly, které v tomto čase smysl mají, podotýkám. Jde o legraci, o vztah ke smrti s pochopením, že tady je a že s tím umíme žít.

Jídlo je podzimní, polévka z dýně k tomu přímo vyzývá a my si ukrojíme z každého trochu. I legrácek i pořádný recept na dýňovou polévku z mé dílny. Já vím, řeknete si, že dýňová polévka je nudná; zkuste tentokrát magické pikantní příchutě, tedy něco jiného než klasiku, dýňovou polévku s česnekem, chilli, zázvorem a koriandrem.

Dýňová polévka s chilli a zázvorem:

Ingredience:

1 máslová nebo muškátová dýně

3 lžíce olivového oleje

1 cibule

5 stroužků česneku

1 čerstvá chilli červená paprička

3 cm dlouhý kousek zázvoru

1 lžička kurkumy

1 lžička mletého koriandru

1 lžička koření garam masála

1 litr kuřecího vývaru

3 lžíce kokosového mléka

hrst čerstvého koriandru

mořská sůl, čerstvě namletý barevný pepř

kuličky červeného pepře

Postup:

Předehřejeme troubu na 180 °C. Dýni oloupeme, rozkrojíme na půl, vyjmeme semínka a nakrájíme na širší plátky, které položíme na plech vyložený papírem na pečení, lehce omaštěný olejem. Kousky dýně osolíme, opepříme, zakápneme olejem a pečeme asi 30 minut, nesmí se spálit.

Mezitím si nakrájíme cibuli na kostičky, rozdrtíme oloupaný česnek a připravíme na nudličky nakrájený neloupaný zázvor. Ve větším hrnci zahřejeme olej, cibuli necháme zesklovatět, přidáme česnek, zázvor a koření (kurkumu, koriandr a tajemnou garam masálu) a vše osmahneme. Přidáme upečenou dýni a vše krátce osmahneme. Zalijeme horkým vývarem (nebo jen vodou) a jen chvilku asi 5 minut povaříme.

Sejmeme z ohně a tyčovým mixérem rozmixujeme do hladkého krému. Dochutíme solí a pepřem. Servírujeme se lžící kokosového mléka a na kostičky nakrájenými chilli papričkami. Pro milovníky hodně pálivých chutí přidáme chilli papričku již dříve a k servírování si necháme jen malou část. Dozdobíme červeným pepřem a čerstvým nasekaným koriandrem.

Pikantní polévka z máslové dýně je plná exotických chutí. Kurkumy, koriandru, zázvoru a koření garam masala. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas