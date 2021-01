Předsevzetí o hubnutí si už nikdo nedává, tedy nic neporušíme receptem na italský rýžový dort

Všimla jsem si, že letošní první lednový týden nebyl zahlcen prohlášeními a předsevzetími do začínajícího roku. V době nejisté máme asi všichni jediné přání, aby byla zase doba jistá, což není třeba prezentovat, neboť bychom se jenom nevhodně opakovali. Tedy nikde neslyšíme či nečteme: přestanu pít sibiřská vína, nebudu kouřit islandské cigarety, nic nenapíši na sociální sítě, a dokonce se neobjevuje ani snad to nejstarší předsevzetí: zhubnu. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 10:28 16. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komfortní pochoutka pro studené dny. Rýžový dort servírujte teplý, krásně vás zahřeje | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Řada šéfkuchařů a mistrů přes jídlo tak neuveřejňuje předpisy na dietní pokrmy, které vaši postavu dostanou do loňských plavek, nebo dokonce do těch z dob teenegerovských.

Půjdu s trendem a navedu vás na skvělý rýžový dort, který nebude až tak velkým hříchem, doplní energii, nenasytí tukové polštářky na jistých místech těla, ale bude se rozplývat na jazyku, a třeba u některých jedinců, kteří mají ztrátu chutě za sebou, se chuť konečně vrátí v celé své smyslnosti.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Jsem přesvědčena, že italský rýžový dort je přesně to pravé ořechové, vlastně rýžové. Zima si totiž žádá komfortní a uspokojující pokrmy.

Ještě na srozuměnou: Jde o rýžový dort, nejde o rýžový nákyp!

Pár slov před receptem

Rýžový dort, který si dnes upečeme, pochází z Toskánska a z oblasti Emilia-Romana. Nemůžeme se divit, v tomto kontextu se Itálii právem říká evropský ráj rýže. Pěstuje se tady už od 15. století, hlavně v oblasti Pádské nížiny, ale také v sousedním Piemontu. Italskou rýži máme spojenou s risottem, které se zde začalo připravovat o nějakých 100 let později. Je vlastně přirozené, že nejlepší recepty na rýžové koláče se začaly šířit odtud.

Pro tento druh dortu se používá kulatá rýže, a když z Itálie, tak nejlépe rýže arborio. Její tajemství je v tom, že má větší zrna, tím dodá dortu příjemnou rustikální texturu. Můžete však sáhnout i po drobnější odrůdě kulaté rýže používané pro sladké moučníky.

Hotový rýžový dort sypeme moučkovým cukrem a poléváme pikantním ovocným sirupem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Rýžový dort podle Italů má více variant, rozlišuje se na dort s těstovým základem či bez něj. Uvedená varianta receptu je bez křehkého těsta, tedy bez mouky, jen s rýží.

Kromě rýže se přidávají i jiné italské suroviny: piniové oříšky, mandle, kandovaná citrusová kůra, ale i drcené sušenky amaretti. Dort můžete dochutit třeba muškátovým oříškem, skořicí, vanilkou či přikápnout nějaký likér. V případě dnešního receptu jsem naložila nasekané kandované ovoce do rumu, což vřele doporučuji.

Torta di riso

Torta di riso, jak se nazývá dort v Itálii, se také peče v hlubším plechu, poté se krájí na kostky nebo na plátky a zdobí se sezónním ovocem. Ale protože jde o dort, já raději volím kulatou formu.

Italové ho servírují studený, ale mně nejlépe chutná ještě teplý. Jednak to přesně odpovídá zimnímu počasí, a jednak jde o ukázku pravého zahřívacího komfortního dezertu. Teplý, ne horký, takže odolejte pokušení ho jíst ihned po vyklopení z formy. Doporučuji dort nechat trochu vystydnout do příjemné teploty, tedy o trochu vyšší než je ta pokojová.

Tentokrát rýžový dort servíruji s domácím rybízovým sirupem, zářivě červenou barvou připomíná drahokam a pikantně kontrastuje s chutí rýžového dortu.

Rýžový dort servírujte se zářivě červenou rybízovou štávou. Pikantní chuť skvěle doplní chtě dortu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Nakonec vás možná napadne, zda je těžké dort upéct. Odpovím: na přípravu je lehký, jen se připravte na míchání rýže v mléce za stálého dohledu a na to, že během přípravy použijete trochu více misek. Se vším ostatním pomůže kuchyňský robot.

Benefity rýžového koláče

Rýžový koláč může být díky své jednoduchosti normálním dietním jílem. Pokud ovšem přidáváme cukr a sladké ovoce (rýžový nákyp), dietní přínos se vytrácí. Rýžové koláče nejsou obecně tím nejlepším jídlem na zhubnutí, ale v našem případě o to nejde – my si chceme jenom pochutnat a vylepšit náladu a chuť, což teplý rýžový dort umí moc dobře.

Dorty z rýže mají jeden velký přínos: rychle se tráví, protože obsah vlákniny je bezvýznamný, (to se samozřejmě netýká hnědé rýže natural). Neobsahují lepek, což jistě dost konzumentů uvítá, a kromě plnotučného mléka a malého kousku másla neobsahují žádný další tuk. Jsou značným zdrojem sacharidů, mohou zvýšit hladinu cukru v krvi a mají nízký obsah tuků, stejně jako když si připravíte nebo zakoupíte rýžové sušenky, které mohou klidně nahradit i chléb.

Ovšem o tom není dnes řeč. My si připravíme opravdový rýžový dort, který bude na bázi rýže a mléka, s velmi jemnou krémovou konzistencí, a obejdeme se bez mouky a droždí. V severní Itálii existuje mnoho verzí, s kandovaným ovocem, mandlovým likérem, oříšky a s čokoládou. Lákadla jak pro děti, tak pro dospěláky.

Takový svěží a jemný rýžový dort je vhodným dezertem po celý rok, ale speciálně v lednu nám dlouhý zimní měsíc rozsvítí, ochutí a zahřeje.

Konečně se pustíme do přípravy.

Upečený rýžový dort při chladnutí změní strukturu, ale to právě dodává tomuto dortu ten pravý charakter | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Rýžový dost / Torta di riso

Ingredience:

pro formu o velikosti 20 cm v průměru

700 ml mléka (plnotučné)

100 g cukru

kousek másla na rýži a vymazání formy

citrónová kůra z 1/2 citrónu

kousek pravé vanilky

1 ks celé skořice

150 g kulaté rýže, nejlépe arborio

4 vejce vel. M

120 g nahrubo mletých mandlových lupínků

50 g kandované citrónové kůry v kostičkách

2 lžíce rumu

moučkový cukr na posypání

Postup:

Nejdříve uvaříme rýži. Do hrnce, nejlépe se silným dnem, dáme rýži, zalijeme mlékem, přidáme 2 lžíce cukru, 3 široké plátky citrónové kůry, tyčku skořice a kousek vanilky. Zahřejme do stadia, kdy se mléko téměř začne vařit, poté snížíme teplotu na minimum a necháme jen pomalu probublávat. Často mícháme, aby se rýže nepřipálila, a vaříme 30 minut, dokud se mléko nevstřebá a rýže není krémové konzistence. Přidáme kousek másla, zamícháme, odstavíme z plotny, přendáme nejlépe na velký talíř a necháme vystydnout.

Rozehřejeme troubu na 180 °C. Vyložíme dno dortové formy papírem na pečení, strany formy vymažeme máslem a posypeme hrubou moukou nebo strouhankou. Kandované ovoce nakrájíme na malé kostičky, zalijeme rumem a necháme macerovat.

Mezitím si připravíme vejce. Bílky dáme do misky a ponecháme zatím v chladu, žloutky vyšleháme v kuchyňském robotu s cukrem do pěny. Poté přidáme jemně nasekané mandlové lupínky, kandovanou kůru i s rumem a vše lehce promícháme. Nakonec přidáme vychladlou rýži a znovu promícháme. Mezitím si v jiné míse, nejlépe v mixéru, vyšleháme bílky do jemných špiček a lehce zapracujeme do těsta. Směs nalijeme do připravené formy a pečeme 45 minut do zlatova. Necháme vystydnout a dort servírujeme buď posypaný moučkovým cukrem, anebo politý rybízovou šťávou. Servírujeme o trochu teplejší, než je pokojová teplota, nebo zastudena.

Jednoduchý a chuťově skvostný - to je italská torta di risko, neboli rýžový dort | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas