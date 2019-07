Když i kobliha může být placatá aneb Koblihová revoluce v Rakousku

Cesty chutí jsou nevyzpytatelné. Chtěla jsem se vyhnout rozpálené Praze, a tak jsem v naivní představě chladných hor vyrazila do rakouských Alp. Pokud možno ne moc daleko, ale hlavně dostatečně vysoko. Chladivých hor jsem si moc neužila, i tady padaly teplotní rekordy, a nakonec jsem stejně skončila u gastronomických zážitků. Protentokrát vysokohorských. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Vídeň 10:02 27. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Placaté koblihy tzv. Krapfen na sladko s brusinkovým a meruňkovým džemem podle rodinné receptury | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdo něco pamatuje, vzpomene si při kontaktu s rakouskou gastronomií na aféru, kdy byla jejich vína dochucována nemrznoucí směsí do aut. Bylo to v roce 1985 a od té doby proteklo v rakouských bystřinách hodně vody.

Tehdejší skandál zemí dost otřásl, poničil reputaci místních vinic a produktů a navíc nemile zasáhl i turistický ruch, který tenkrát zažíval vzestup.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Střídavě žije v Praze a v Anglii, kde čerpá inspiraci při hledání chutí a při oživování původních receptů v prostředí moderní kuchyně.

Rakousko to nevzdalo. Obrovská akce podporovaná státem a zainteresovaným soukromým sektorem začala popularizací zimní lyžařské turistiky, pak přešla na letní, spojenou především s cykloturistikou. Ruku v ruce s tím pevně kráčela i gastroturistika.

Musím dodat, že málokterá země v Evropě měla k tomu všemu snad všechny předpoklady. Rakousko z toho dokázalo do dnešních dnů vytěžit maximum.

Kuchyně plná vlivů

Rakouská kuchyně byla z nějakého důvodu zjednodušována na tzv. vídeňskou kuchyni. Tohle definování nemám moc ráda.

Vídeň ke všemu přišla první díky tomu, že byla středobodem Rakouska-Uherska a že se zde soustředila jeho smetánka, ale i spousta řemeslníků a lidí hledajících práci. Mezi nimi kuchaři, služky a hospodyňky.

Vím, o čem mluvím, a potvrzuji, že moje babička studovala ve Vídni gastronomii a také si jí pořádný kus přivezla zpátky do Čech a určitě tam i něco zanechala. Nově příchozí si s sebou přinášeli své původní pokrmy, které se začaly pomalu mísit s ostatními a výsledkem bylo to nejlepší od nás z Čech, samozřejmě z Maďarska, ale také ze severní Itálie, Polska, Slovenska, Chorvatska a Rumunska. Snad jsem někoho podstatného nevynechala. Bylo tedy opravdu z čeho vybírat.

Fotogalerie (6)







Dost minulosti

Vídeň a potažmo Rakousko si tedy přivlastnily plody hospodyněk a mistrů kuchařských z celého původního Rakouska-Uherska. Dnes se dá těžko dopátrat, kdo za čím stál, a je to vlastně jedno.

Důležité je vybrat z nabízeného jídla to nejlepší, co lze chuťovým receptorům nabídnout, a rakouská kuchyně jim nabízí takovou klasiku, jako jsou zrovna sezónní meruňkové knedlíky nebo vídeňský telecí řízek (voňavý, křupavý) s novými petrželovými bramborami, či plněné taštičky z Jižního Tyrolska, dále špek a klobásky, kynuté knedlíky na všechny způsoby, císařský trhanec, hovězí polévky, čerstvě natrhané lišky připravené na mnoho variací, zvěřina, ryby…

Na obědě u režiséra Francise Forda Coppoly, filmového tvůrce Kmotra Číst článek

Dost, končím, ještě bych se přesunula k teplému štrúdlu s vanilkovou zmrzlinou, Sacherovu dortu, vídeňské kávě… stejně jsem u posledně jmenovaných dobrot skončila i na místě. Jsem nenapravitelná.

Což takhle dát si koblihu?

Kobliha patří k Rakousku docela jistě, neobešel by se bez ní žádný „fasching“, tedy masopust. I když jsou o plněných koblihách záznamy již ze starověkého Egypta, Rakušanka Cäcilie Krapf je naplnila ovocnou směsí, osmažila a začala je prodávat už v roce 1690. To prvenství jí přiřadila novodobá gastrohistorie.

Kobliha postupně dobývala všechny kontinenty, v Americe dokonce dostala doprostřed díru, byla hrdinou i v notoricky známé pohádce O Koblížkovi, politikům pomohla dostat se na mety nejvyšší a já v lesích Altböcksteinu narazila na koblihovou revoluci. Pochutnávala jsem si na placaté koblize s náplní nahoře.

Co na tom, že se placaté koblihy dělají v různých rakouských i německých regionech pod různými názvy? V alpské chatě s věkem skoro 300 let je to prostě pro nás revoluční záležitost.

Jack Kerouac a San Francisco gurmánské, literární a plné zážitků Číst článek

Ve výšce 1212 metrů

Horská bouda, kde dělají placaté koblihy, je kousek od Gasteinu v Obere Astenalm. Od parkoviště v lesích se musíte vydat nějakých 20 minut pěšky a vězte, že to bylo v panujícím vedru docela vyčerpávající.

Když jsem dorazila, kousek pod sebou jsem viděla domek, spíše boudu, z roku 1733 a na plácku okolo venkovní stoly chráněné slunečníky, čtyři fiakry, každý se dvěma koňmi, ve stínu uvelebené kachny, husy a slepice. Jen tak, puštěné na volno.

Měla jsem problém najít stůl k sezení. Fiakry totiž přivezly turistický spolek důchodců a vyznavačů placatých koblih až z daleké Francie. Jsem zvědavá, kdy sem dorazí vyznavači koblih z nedalekých Čech…

Z koblihářských receptur

Placaté koblížky připravuje rodina Michaela Salzmanna. Nečekejte tajné recepty od permoníků z nedalekých bývalých dolů na stříbro. Jde o poctivou práci bez bůhví jakých speciálních technologií. Každé ráno se zadělají dva druhy těsta. To kynuté na placaté sladké koblížky a druhé ze žitné mouky pro placky na slano, do nichž zabalí masovou směs a podává je s osmaženým špekem a pořádnou dávkou nakládaného zelí.

Plastové brčko nepřítel lidstva a letní Gin and Tonic Číst článek

Vše připravuje v otevřené kuchyni se stříškou z vlnitého plechu. Jsme v horách a nikdo se tady nepředvádí. Sladké koblížky dostanete s domácími zavařeninami, bio brusinkovým nebo meruňkovým džemem, nebo s čokoládovou polevou a zapít je můžete vyšlehaným podmáslím s brusinkami. Obě chutě jsou skvělé!

Okolo vás jsou truhlíky s květy, líně bzučí mouchy, husy a kachny se občas handrkují o místo ve stínu. Děti si hrají na schovávanou, slunce posouvá stín a vy se stěhujete do jeho milosrdného chládku.

Koně zapřažení do fiakrů se občas nervózně pohnou a zatřesou hlavou. Kočí dokuřují další cigaretu, na důchodce padá po obědě únava a já odcházím s pocitem, že jsem zase objevila kousek gastrokrálovství, jakých je v Rakousku nespočet.

Je to léto, jak má být.