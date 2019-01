Miliony fazolí denně. Angličané jsou největší konzumenti luštěnin na světě

Pokud je libo anglickou snídaní, tak bez fazolí se neobejdete. Chcete se zahřát a uvařit silnou polévku s anglickou slaninou? Bez fazolí se také neobejde a vězte, že toast s horkými fazolemi v rajčatové omáčce patří mezi ty nejbáječnější pochoutky. Buďte si jisti, že když je anglická spíž úplně prázdná, pár konzerv fazolí stejně z nějakého rohu vyhrabete. K Britům prostě fazole patří. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Londýn 13:30 12. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud je libo anglickou snídaní, tak bez fazolí se neobejdete | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

Moji chlapi občas ujíždějí na westernech. Když mají chuť vzít spravedlnost do svých rukou, pustí si nějakou kovbojku. Někdy odcházím a jdu společně s Taste Journey hledat nějaké nové chutě, někdy zůstanu.

Zvláštní, že v řadě podobných filmů se často opakuje jedna scéna: slunce je už skoro za obzorem. Vše se zabarvilo do tmavé červeně a černomodrá neproniknutelná barva pohlcuje celé okolí. U plápolajícího ohýnku sedí muži. Na ostře řezaných tvářích mají týdenní strniště. V jedné ruce drží lžíci a v druhé kovový talíř s fazolemi se slaninou.

Slunce už zapadlo a celou scénu osvětluje jenom plamen. Muž rozvážně odloží lžíci a sáhne po hrnku kávy. Najednou zařehtá kůň, z křoví vyděšeně vylétne pták a praskne větvička. Muži pomalu odloží talíř s fazolemi a volné ruce neslyšně směřují ke koltům u pasu.

Vím, co bude následovat... Buď přijde krásná rančerka, nebo zločinci spustí palbu. Neomylní a spravedliví chlapi ji opětují, po posledním výstřelu odfouknou z hlavně kouř, sednou si a pokračují v jídle.

Vidím v tom jeden zásadní problém - fazole i káva jim mezitím vystydly, což je škoda. Chci jenom podotknout, jak důležité byly fazole v Novém světě a současnost jim na tom vůbec neubrala.

Jak je to s fazolemi v Británii

Následná čísla jsou ohromující. Každý den se ve Velké Británii spotřebuje 1,5 milionu konzerv Heinz Baked Beans, tedy těch nejznámějších fazolí v rajčatové omáčce. To je za rok 540 milionů kusů. Nepředstavitelné množství.

To dokonale ukazuje, jak důležitou součástí anglického jídelníčku fazole baked beens jsou. Obsahuji bílkoviny, sacharidy, vlákninu, tuky, ale hlavně neobsahují žádný cholesterol.

Poprvé se začaly fazolové konzervy s vepřovým masem prodávat ve Velké Británii už v roce 1886 v luxusním lahůdkářském domě Fortnum & Mason v Londýně. Jejich cena byla tehdy hodně vysoká. Za fazolový luxus se prostě platilo.

Neodpustím si ještě jednu komerční poznámku: ve Velké Británii a Irsku zaměstnává americká firma Heinz okolo 2100 lidí. Sídlo má v Londýně, továrnu v Kitt Green ve Wiganu a dokáže vyrobit za jediný rok více než miliardu plechovek fazolí, polévek a těstovin. Patří mezi ty největší a je pochopitelně postavena tam, kde je nejvyšší spotřeba fazolí na celém světě. Tedy v Británii.

Nejčastěji se prodávají konzervované bílé fazole v rajčatové omáčce | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

Nejčastěji se na ostrovech prodávají konzervované bílé fazole v rajčatové omáčce vzpomínané značky. Ta ovládá až 70 procent trhu, i když každý supermarket má svoji verzi a značku, o níž tvrdí, že je ještě lepší než Američané. Existují i zarputilí zastánci třeba stejně dobré značky Branston.

Na závěr musím podotknout, že se tyto luštěniny ve Velké Británii moc nepěstují. Drtivá většina je z dovozu.

Baked beans jako vařené fazole?

Napadlo vás, proč je na ikonické plechovce napsáno „baked beans“, tedy pečené fazole, když evidentně jsou vařené? Jde o pozůstatek zvyku amerických indiánů, kteří fazole pekli v medvědím tuku spolu se zvěřinou a javorovým sirupem.

Přestože se fazole později vařily s nasoleným vepřovým masem, kořením a melasou, v názvu receptů stojí stále „baked beans“. Tak to bylo i kolem roku 1860, tedy v době americké občanské války, kdy se tento pokrm vyskytl poprvé v plechovkách.

Fazole a my

Luštěniny patři k našemu jídelníčku od nepaměti. No, zase tak přesný časový údaj to není. Do Evropy je přivezl až Kryštof Kolumbus. I tady si informace žádá upřesnění: přivezl jenom druh Phasolus, ty ostatní mají původ v Asii.

Fazole s rajčatovou omáčkou v ikonické konzervě jsou odrůdou tzv. navy beans. Vím, proč „navy“. Fazole totiž byly základní složkou jídelníčku amerického námořnictva již od roku 1880. A právě bílé fazole menší velikosti jsou nejlepší na baked beans! Tyto odrůdy byly domestikovány původními obyvateli Ameriky.

Existuje snad 500 druhů fazolí a jsou právem oblíbené po celém světě. Jen namátkou vzpomenu původem mexickou klasiku chilli con carne, americké bostonské fazole, francouzské bretaňské fazole (ty jsou ve smetanové omáčce) či kostarické gallo pinto, což je směs černých fazolí s rýží podávaná ke snídani.

Fazole by se měly připravovat a podávat se surovinami zmírňujícími nadýmání, což mohou být třeba čerstvé lístky majoránky, saturejka, která je právem nazývaná bylinkou pro fazole, ale klidně i slanina a česnek. Tvrdí se však, že vše je jen otázkou zvyku, a tak jen malé doporučení: trénujte.

Na toastu i doma připravené

Klasické baked beans jsou oblíbenou rychlou snídaní anglických studentů a mládeže vůbec. Nemají čas připravovat si složitou snídani. Ani se jim nedivím. V jejich věku jídlo na úkor ranního dospávání nejde k sobě. Ale i tak je to snídaně chuťově skvělá, okamžitě připravená a se všemi vzpomínanými benefity.

Samozřejmě nemusíte sáhnout po konzervovaných fazolích v rajčatové omáčce. Existuje dost receptů a návodů na vlastní fazole, které si můžete uvařit i doma. Sice je to levnější, chuťově nesrovnatelné, ale rychlost zde nevítězí. Fazole se musí namáčet několik hodin nebo přes noc, pak ještě dost dlouho vařit v omáčce.

Není divu, že studenti vědí, jak na to. Fazole s omáčkou vysypou do misky, zakryjí a v mikrovlnce ohřejí při 850 W asi minutu a půl. Mezitím si otoustují chléb a namažou ho lehce máslem. Na něj vyklopí horké fazole, popřípadě je zasypou strouhaným sýrem.

Fazolová dokonalost a rychlost vyhrává.