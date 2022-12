Možné fatální chyby na Silvestra a Nový rok a přání PF 2023

Tenhle rok byl povedený. Cestovala jsem, ochutnávala novoty, napsala 52 gastroglos, přečetla spoustu knih, poslechla hodně nové hudby a viděla zajímavé filmy. Připravila a ověřila jsem spoustu receptů i jídel a při té příležitosti poznala krásné lidi a místa. Vařila jsem v Masterclass v Londýně s kuchařskou hvězdou Michelem Rouxem Jr., objevovala francouzskou kuchyni a položila základ své nové knize. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ PF 2023 9:00 31. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Modrý sýr a křupavé šunkové chuťovky | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Za to všechno bych chtěla odcházejícímu roku poděkovat a ujistit ho, že zásadní změny nechystám. Věřím, že budu pokračovat v nastoupené cestě a on nemusí svému nástupci, roku 2023, ani závidět ani se škodolibě ušklíbat.

Doufám, že se mé přání vyplní, a všem přeji něco podobného. V novém roce mějte na paměti, že nejenom gurmánsky, ale i společensky je občas nutno použít ostřejšího koření, jindy ke zjemnění přidejte smetanu a vězte, že i horké jídlo se dá zchladit a studené ohřát.

Jak se o štěstí nepřipravit předem

Začnu budoucností, Novým rokem 2023. Tam je zakopán pes toho správného vykročení do nadcházejícího roku, což znamená vyvarovat se věcí, které mohou plány hatit. Začnu přímo od podlahy, která se nedoporučuje na Nový rok uklízet, a to samé platí pro mytí nádobí. Tyhle činnosti vám mohou zamést či odplavit štěstí, aniž by dostalo šanci.

Společné vaření s kuchařskou superstar Michelem Rouxem Jr. Číst článek

Štěstí je vůbec v ohrožení, může i uletět, a to v případě, že si na Nový rok uvaříte drůbež, vlastně cokoliv, co má křídla. Platí to i pro ptactvo hrabavé, můžete tak žít a hrabat se v minulosti, přitom nás přece čeká rok plný předsevzetí a naděje. Nebezpečí číhá i u krabů a humrů, ty si nedopřávejte. Pohybují se totiž většinou do strany a plavou dozadu, o což nikdo nestojí.

Chceme jít dopředu, štěstí naproti, to vám zabezpečí novoroční oběd s rybou, ta plave vpřed a často i proti proudu. Dejte si klidně lososa nebo tresku a bude vyhráno. Z vody vůbec kouká hodně problémů: když si připravíte mořské plody, jako jsou třeba krevety a hřebenatky pohybující se na dně moře či rybníka (tam patří i sumec a okoun), může dojít k situaci, že se budete část roku živit zbytky, a jak víme, není nad čerstvé jídlo. Průšvihem může být i vymetená lednice, to by znamenalo, že se připravíte o bohatství. Raději si jídlo doplňte před Silvestrem a budete mít jistotu, že se vám nedostatek financí vyhne obloukem.

A když se točím stále okolo kuchyně, ještě vám dám jednu radu. Nikomu na Silvestra nepodávejte nůž, klidně se může stát, že dotyčný v nadcházejícím roce zmizí z vašeho života. Rada se dá využít i opačně, podat nůž někomu, koho byste rádi nechali zmizet. Raději od nikoho žádný neberte. Ovšem s noži nejsou žádné hrátky, budeme se raději držet prověřené tradice: pokud chcete někomu podat nůž, položte ho, ať si vezme sám. Toto pravidlo platí celoročně a je základem kuchyňské etikety.

Když jsem u nožů, musím vás upozornit, abyste na Nový rok nerozkrajovali šišku chleba. Je v tom až smrtelné nebezpečí – najdete-li v chlebu větší vzduchovou kapsu, ta prý znamená smrt. Ale mám pro vás i dobrou zprávu: pokud půjde o bochník, vše předcházející padá, protože kulatý bochník je nositelem kruhu štěstí.

Agent 007 nemá čas zemřít a nemá čas na jídlo Číst článek

Nemalou roli ve vaší budoucnosti hraje i barva jídla. Na Nový rok se vyvarujte bílých jídel, jako jsou sýry, rýže, klidně i květák, je to ztělesněné neštěstí. Ovšem barevná jídla, a především ta zelená, jsou zárukou bohatého života, a pokud novoroční stůl osvěžíte žlutými potravinami, třeba kukuřicí, máte na rok zaručen blahobyt a štěstí.

Na stůl patří i bylinky, jsou zelené a splňují kritéria pohodového nového roku, ale pozor na petržel. Na tu zapomeňte, přesně v tomto období nosí smůlu. Pokud se chystáte trávit Silvestr a Nový rok na jachtě, nechte na břehu banány. Jsou prý předzvěstí ztráty i potopení. Komu by se chtělo trávit Nový rok v záchranném kruhu a nechat se oždibovat žraloky kvůli banánům, jak banální!

Ještě jedna z posledních rad: na Silvestra nevyjezte žádný talíř až do čista, vyvarujte se vytírání chlebem, nebo dokonce, fuj, olizování, byť by jídlo bylo sebelepší. Vždy na talíři nechte pár zbytků a následný rok bude rokem bohatství.

A úplně poslední rada nad zlato. Na Nový rok si dejte čočku, případně jiné luštěniny. Pokud to bude problém, nasyťte se na drobné kousky nakrájeným masem a zeleninou. Čím víc kousíčku budete mít na talíři, tím víc budete mít v příštím roce peněz.

Nový rok se slaví dlouho

Oslava Nového roku není ničím novým. Slavit se začalo už před čtyřmi tisíci lety ve starověkém Babylonu. Za to jim patří díky, ale tu věž do nebe si mohli odpustit a celý svět mohl hovořit jedním jazykem. Čeština by to sice nebyla, ale spousta věcí by byla jednodušší. Na druhou stranu bych se nevydala do Británie učit se angličtinu a teď bych se dobrovolně neučila francouzštinu a v dětství němčinu. Vlastně jsem nafoukanosti Babyloňanů vděčna a boží trest, zmatení jazyků, je dokonce věcí motivační.

Zdravá strava, volná láska a odkaz pro dnešek Číst článek

Zpět do Babylonu. Tady rok začínal jarní rovnodenností, tedy dnem na konci března, kdy je sluneční svit a noc v rovnováze. Přiznám se, že to mám tak nějak zakódováno dodnes a tvrdím, že jaro je bezesporu tím pravým začátkem roku.

Jak je zvykem, v každé civilizaci musel mít každý vládnoucí ješita svůj kalendář. Faktem je, že každý následný byl důmyslnější. Například v Egyptě se čekalo na záplavy Nilu a východ hvězdy Sírius a tím začal další rok. Na tom, že 1. leden bude prvním dnem nového roku, má zásadní vliv císař Julius Caesar (slavný salát se po něm nejmenuje). V roce 46 př. n. l. představil juliánský kalendář, který byl zdokonalen modernějším gregoriánským a ten je dodnes používán skoro po celém světě.

A když už jsem se vydala do světa, před přípravou silvestrovských pochoutek připomenu, že první vstupují do Nového roku obyvatelé tichomořského ostrova Kiritimati, který je součástí Kiribati. Ti slaví už v 11 hodin dopoledne. Nový Zéland slaví o hodinu později. Na druhé straně si nejdéle počkají na amerických ostrovech Samoa, Baker Island a Howland Island, které jsou však neobydlené. Taková Saudská Arábie nemá Nový rok žádný.

Ovšem my víme přesně, kdy začít silvestrovské a novoroční oslavy. Jak se na ně připravit vám třeba pomůže moje vybraná nabídka pochoutek.

Krásný a šťastný rok 2023!

Přeji všem čtenářům gastroglos vše nejlepší v Novém roce | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Modrý sýr a křupavé šunkové chuťovky

15 kusů, čas přípravy: 15 minut, doba pečení: 5 minut

Ingredience:

1 ks menší francouzské bagety

70 g schwarzwaldské šunky

2 lžičky olivového oleje

100 g modrého sýra (gorgonzola, modrý francouzský sýr, Roquefort)

3 blumy nebo čerstvé fíky

2 lžíce medu

Postup:

Nejdříve předehřejme troubu na 200 °C. Nakrájíme bagetu na plátky a rozprostřeme je na plech vyložený papírem na pečení, pokapeme olivovým olejem a dáme do trouby. Další plech vyložíme papírem na pečení a natrháme na něj kousky šunky a také dáme do trouby na 8–10 minut. Poté vyndáme jak bagetu, tak šunku a necháme vystydnout. Na plátky baget položíme kousky modrého sýra a ozdobíme kousky šunky. Navrch dáme blumy, které jsme odpeckovali a nakrájeli na 8 malých kousků, kterými zdobíme chlebíčky. Nakonec pokapeme medem.

Chuťovky z listového těsta s hruškou a pestem

Chuťovky z listového těsta s hruškou a pestem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

18 kusů, čas přípravy: 15 minut, doba pečení: 15 minut

Ingredience:

320 g lístkového těsta, již rozváleného

100 g tapenade nebo pesta

2 velké hrušky, nejlépe odrůda Conference

pár snítek tymiánu

1 lžíce javorového sirupu

Postup:

Předehřejeme troubu na 200 °C. Již rozválené lístkové těsto přeneseme i s papírem na plech. Lístkové těsto nožem rozdělíme zhruba na 18 kousků, ale pozor, těsto nesmíme úplně rozkrájet, jen čtverce naznačíme. Pak vezmeme další papír na pečení, položíme jej na těsto a dalším nejlépe menším plechem těsto s papírem zatížíme. Dáme do trouby na 10–15 minut upéct, nebo dokud nebude křupavé a do zlatova. Vyjmeme z trouby a necháme vystydnout, poté nožem rozkrájíme na kousky podle naznačení. Každý kousek chlebíčku pomažeme trochou tapenade nebo pesta a poklademe několika kousky hrušky bez pecek nakrájené na tenké plátky. Nakonec zasypeme tymiánem a pokapeme sirupem.

Chuťovky s uzenou šunkou a křepelčími vajíčky

Chuťovky s uzenou šunkou a křepelčími vajíčky | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

18 kusů, čas přípravy: 20 minut

Ingredience:

1 ks menší francouzské bagety

100 g krémového sýr Philadelphia

300 g kvalitní šunky (od kosti)

12 ks křepelčích vajíček

hrst čerstvé řeřichy

Uzenou šunku nakrájíme a položíme na bagetu, kterou jsme pomazali krémovým sýrem. Mezitím si uvaříme křepelčí vejce, vaříme jen asi 3 minuty, zchladíme je, oloupeme, nakrájíme na polovinu a položíme je na šunku. Vajíčka lehce osolíme a zasypeme čerstvou řeřichou.