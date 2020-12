Čtyři recepty na vánoční cukroví. Připravte si dárky s láskou a srdcem přímo z vaší kuchyně

Některé vánoční dárky jsou pro obdarovaného prostě k sežrání, i když s dobrým jídlem nemají nic společného. Zkuste třeba posnídat poslední model iPhonu nebo Channel No 5. Nic moc, že? Ale mohou být i dárky, které opravdu chutnají, protože i vánoční dárky mohou být k snědku. Dobu předvánoční si lze krásně užít tím, že do darů předáte kus svého já a v souladu s trendem „home made“ připravíte laskominy a podělíte se o své výtvory. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 10:05 5. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoční dárky s láskou a srdcem přímo z vaší kuchyně. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Pro mne nastane krásný čas, když si pustím vánoční muziku a začnu tvořit vánoční dárky pro blízké, přátele a známé. Vlastní produkty jsou velmi ceněné, uděláte radost vícekrát, jednou bezprostředně pod stromečkem a poté při jejich ochutnávání. Já se při výrobě dárků nádherně naladím na vánoční atmosféru, tedy žádný stres, jen já, moje kuchyně, muzika, radost z přípravy a těšení se, až všechny obdaruji. Žádný spěch, žádné galeje s dvaceti pěti druhy cukroví. Jenom já si určuji tempo i náladu a většinou se usmívám, protože delikatesy coby dárečky vyrábím s radostí.

Sladké radosti i mléčné karamely à la vaječný koňak

Zkuste letos darovat vánoční cukroví, sladké pochoutky, skleničky s čatní nebo s džemy. Nakonec v dnešní divné době, kdy není jasné, za jak dlouho uvidíme své blízké a přátele, vytvořit něco opravdu delikátního a poslat tento milý dárek je asi nejlepší cesta jak dát najevo, že na ně myslíme. Když si ráno budou mazat toast marmeládou či si dávat sýr s vaším čatní, ke kávě se zakousnou do luxusního máslového cukroví, to vše bude vašim přátelům evokovat pocit, že tak činí společně s vámi.

Vzpomeňme na léto a voňavé levandule, které vám na zahradě dělaly radost, a připravte skvělé máslové sušenky v ideální kombinaci citrónových a levandulových chutí. Jen odolejte pokušení přidat více levandule, než je v receptu, skončíte jak v levandulové lázni a té chuti se již nezbavíte. Levandule je skvělá pro použití v dezertech, jen jí musí být pomálu, jen lehký dotek. Tohle máslové cukroví je v dokonalé rovnováze chutí.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Stejně můžete darovat i dekadentní „cookies“, jsou přímo stvořené pro milovníky čokoládových chutí. Nejsou jen čokoládové, ale jsou plné čokoládových kousků, které si pohádkově užijete při zakousnutí. Navíc krásně vypadají. Jestli použijete mléčnou nebo hořkou čokoládu, je jenom na vás. Upéct tyto sušenky je docela snadné a můžete přizvat i děti. Ideální dárek na vánoční čas.

Neotřelým receptem mohou být i doma vykouzlené měkké vaječnokoňakové karamelové bonbóny, tedy toffee. V tomto případě děti raději držte dál od kuchyně, tedy spíše od sporáku, horká směs karamelu může být velmi nebezpečná kamarádka a spálit se můžete během sekundy. Sami můžete upravit barvu karamelek ve škále od zlatě blonďatých po velbloudí srst. Máte-li rádi vaječný koňak, tyto karamelky přijdou vhod a vedle tradičních špiček překvapíte!

Pro úplně konzervativní zastánce tradičního vánočního cukroví připravuji linecká kolečka z Vídně. Dejte si tu práci a ovoňte oloupané lískové ořechy opražením, než je najemno rozsekáte, dodají lineckému cukroví úplně jinou chuť. Malinový džem jen přispěje k pikantnosti tohoto klasického cukroví.

Takže pro každého něco a pojďme se naladit na Vánoce.

Máslové sušenky s příchutí levandule jsou neotřelým vánočním cukrovím, které lze připravit na vánoční stůl, ale také ho darovat. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Levandulové máslové cukroví

Ingredience:

150 g hladké mouky

3 lžíce maizeny (kukuřičný škrob)

125 nesoleného másla

50 g pískového cukru

1/2 citrónu, kůra i šťáva

1 lžička vanilkového extraktu

1 malá lžička sušeného květu levandule

Postup:

Do mísy kuchyňského robotu dáme na kostky nakrájené máslo, cukr a vanilkový extrakt a vyšleháme. Přidáme postupně mouku, škrob, kůru i šťávu z citrónu a levanduli a rychle smícháme do konzistence těsta.

Vyjmeme těsto na lehce pomoučněnou pracovní plochu, vytvoříme disk, který zabalíme do fólie a dáme do lednice alespoň 1 hodinu nebo i déle, třeba až do druhého dne odpočívat. Předehřejeme troubu na 180 °C (horkovzdušnou na 160 °C).

Odpočinuté těsto rozdělíme na poloviny a vyválíme ho nejlépe mezi dvěma lehce pomoučněnými papíry na pečení do výšky cca 4 mm. Vykrajujeme srdíčka, kytičky nebo jiné motivy a klademe je na papírem vyložený plech na pečení ne příliš blízko od ostatních kusů. Pečeme asi 12-14 minut, sušenky by měly být upečené, avšak zůstat světlé.

Přendáme je opatrně na kovovou síťku a necháme vychladnout. Ideálně je vložíme do celofánových sáčků, zavážeme ozdobnou mašličkou a můžeme darovat jako pozornost k Vánocům.

Kakaové popraskané cookies s hořkou čokoládou jsou ideálním vánočním dárkem pro blízké. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Vánoční popraskané čokoládové cookies

Ingredience:

70 g nesoleného másla

2 vejce velikosti L

170 g pískového cukru

2 lžičky vanilkového extraktu

150 hladké mouky

2 lžičky prášku do pečiva

50 g kakaového prášku

špetka soli

50 g čokoládových chipsů z hořké čokolády

6 lžic moučkového cukru

Postup:

Nejdříve si v malém kastrůlku rozpustíme na mírném ohni máslo. Sejmeme z ohně a dáme vychladit. Mezitím do mísy kuchyňského robotu dáme cukr, vanilkový extrakt a vejce a vyšleháme. Poté přidáme zchladlé máslo a krátce zamícháme. Postupně přidáváme sypkou směs, tedy mouku promíchanou s práškem do pečiva a kakaovým práškem. Poté přidáme chipsy. Vše smícháme v konzistentní hmotu, přendáme do misky a dáme alespoň na hodinu do ledničky odpočinout. Lze také nechat uležet do druhého dne.

Předehřejeme troubu na 180 °C. Vyložíme si plechy papírem na pečení. Na plochý talíř si připravíme moučkový cukr. Vyndáme směs z ledničky a lžičkou vykrajujeme stejně velké kousky těsta. Vytvoříme z nich kuličky, velkoryse je obalíme v moučkovém cukru, který nesetřepáváme, a položíme na plech. Necháme jim prostor pro růst při pečení. Pečeme 10–12 minut. Vyjmeme z trouby, po chvilce přendáme na kovovou síťku a necháme vychladit.

Klasické vánoční cukroví - linecká ořechová kolečka z Vídně. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Pravá linecká kolečka s lískovými ořechy a malinovým džemem

Ingredience:

200 g nesoleného másla

125 g pískového cukru

100 g jemně mletých loupaných opražených lískových ořechů

300 g hladké mouky

1/2 lžičky mleté skořice

1 vejce a 1 žloutek velikosti L

malinový nebo rybízový džem

moučkový cukr na posypání

Postup:

Oloupané ořechy na suché pánvi krátce opražíme, přendáme na talíř a necháme vystydnout. Poté je v mixéru nasekáme najemno. Do mísy kuchyňského robotu vložíme máslo, cukr, ořechy, přidáme mouku, sůl, skořici a postupně přidáme vejce a žloutek. Vše v mixéru zpracujeme v těsto. Vyjmeme, zabalíme do fólie a necháme odpočinout asi na hodinu nebo do druhého dne v ledničce.

Předehřejeme troubu na 180 °C, horkovzdušnou na 160 °C. Odpočinuté těsto rozdělíme na třetiny, zatímco jednu část zpracováváme, zbytek dáme do ledničky. Těsto vyválíme mezi dvěma jemně pomoučenými papíry na pečení na tloušťku asi 2 mm.

Vykrajujeme kolečka o velikosti 6 cm, do poloviny koleček vykrojíme ve středu malé znaky karet nebo menší kolečka či srdíčka. Hranu vykrajovátek ponoříme do mouky, aby těsto šlo lépe vykrajovat. Dáme péct do trouby na 9–12 minut, nesmí však zhnědnout.

Takto pokračujeme s dalšími díly těsta. Upečené cukroví necháme vystydnout. Kolečka slepujeme džemem, předtím je však vykrajovaná kolečka s motivy karet hojně pocukrujeme moučkovým cukrem.

Měkké mléčné karamelky s vaječnokoňakovou příchutí osvěží klasické vánoční cukroví, dají se pěkně darovat a mohou směle konkurovat i jinému cukroví s vaječným koňakem. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Mléčné měkké karamely a la vaječný koňak

Ingredience:

120 g másla

1 malá plechovka slazeného kondenzovaného mléka (375 g)

400 g pískového cukru

100 ml tučného mléka

1/2 vanilkového lusku, jen zrníčka

1/4 lžičky mletého muškátového oříšku

2 lžíce tmavého rumu nebo koňaku

Postup:

Nejdříve si čistě vyložíme malou formu 16 x 20 cm papírem na pečení, musí být vypnutý, rohy nastřihneme, aby zůstaly po nalití karamelu ostré. Do hrnce dáme všechny suroviny a za postupného míchání začneme zahřívat, dokud se máslo a cukr nerozpustí.

Poté zvýšíme teplotu a za stálého míchání pevnou stěrkou nebo dřevěnou plochou vařečkou přivedeme do vysokého varu, až se budou tvořit bubliny. Směs stále odškrabujeme ze stran a ze dna hrnce, aby se nepřipálila. Pokud se více připaluje, snížíme teplotu na střední stupeň a stále mícháme, celkem asi 10 minut, kdy se stále tvoří bubliny.

Pokud máme teploměr na cukr, teplota by měla být mezi 110–120 °C. Jakmile dosáhne směs této teploty, sejmeme z ohně a kovovou šlehací metlou ještě šleháme, dokud směs nebude hustší, těžší a hladší.

Přelijeme do připravené formy a necháme tuhnout nejdříve při pokojové teplotě, poté dáme do ledničky, aby úplně ztuhla. Vyjmeme z formy, nakrájíme ostrým nožem na kostky a zabalíme do celofánových sáčků.