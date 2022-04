Co s vejci na Velikonoce? Hledat, malovat, kutálet a tři netradiční recepty na přípravu

Dovolím si citovat sama sebe: „Před rokem jsem psala ve své gastroglose, že doba podivná brzy pomine a bude zase vše tak, jak má být. Sešel se rok s rokem, Velikonoce jsou za humny a ‚doba normální‘ v nedohlednu.“ I když jsem byla pesimistická, přese všechno se svého vrozeného optimismu nemíním zbavovat. Doba normální je stále v nedohlednu a rok mezi loňskými a letošními Velikonocemi dobu normální odsunul o pořádný kus dál. Ale ona přijde. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 10:00 16. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pikantní chilli vejce s krabími tyčinkami | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Symbolem Velikonoc jsou vejce vařená natvrdo. Jejich poselství hovořící o tvrdosti a odhodlání křesťanů a lidstva vůbec překonávat příkoří a nesnáze je dnes namístě více než jindy. Totéž platí pro další atributy, jako je plodnost a obnova. Je až zarážející, jak tyto symboly nabývají v dnešní době na důležitosti.

Symbolem našich největších křesťanských svátků se vajíčko stalo i proto, že jeden od druhého opisujeme. Pohané považovali vajíčko za symbol regenerace, kterou jaro bezesporu přináší.

Jedná se o poctu přírodě. Ovšem křesťané, ti se cítili morálně a duchovně o mnoho dál a výš, a tak si od pohanů vejce vypůjčili nikoliv jako znovuzrození přírody, ale znovuzrození Ježíše Krista. Stačí nazvat věci správným jménem a barvením vajíček vše dotáhnout k dokonalosti.

Zvyk barevných vajíček na svatý týden je záležitost táhnoucí se už od středověku, minimálně od 13. století. Přesný původ tradice není znám, ale prsty v tom má církev, což jí nezazlívám, naopak. Barvím vajíčka moc ráda a vždy jsem do barvení zatáhla i děti a užily jsme si spoustu legrace.

Ale to jsem odskočila a vrátím se ke starým zvykům. Na svatý týden bylo pojídání vajec zakázáno. Ovšem slepicím něco podobného nevysvětlíte a ony „drze“ snášejí dál. Pro věřící byla snesená vejce v tomto období jiná, a proto je začali obarvovat. Na počátku je natírali především červenou barvou, která měla symbolizovat Ježíšovu krev prolitou na kříži.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty.

Postupem času vše dopadlo jako vždy. Každý chtěl být lepší, ukázat, že na to má, barev přibývalo a v mnoha případech to skončilo takovou nádherou, jako jsou naše tradiční zdobné kraslice. Jejich název je součástí původní staroslovanské historie, ve které byla červená barva označována slůvkem „krasnyj“.

Neberme vše vážně!

Jsme jenom lidé a starostí a problémů máme každý dost a dost. Je proto logické, že i z tak vážné věci, jako je půst a velikonoční vejce uvařená natvrdo, se dá udělat legrace.

Britové mají hrátek s vejci hodně. Nejznámější je „hon na vajíčka“ (Easter Egg Hunt), který obnáší přímo detektivní prvky. Aby ne, jsou národem Sherlocka Holmese a děti si za pomocí různých indicií hrají na detektivy. Dospěláci schovají na zahradě čokoládová vejce a různým způsobem dětem napovídají, kde asi jsou. Tomu, kdo vejce najde, patří pamlsek jako odměna za prokázaný důvtip.

The National Trust Organizace, spravující britské památky The National Trust, pořádá podobnou kratochvíli. Děti řeší na zámcích, hradech a v zahradách zadané úkoly spojené s tamní historií a nutným detektivním intelektem. Kdo jako první vyřeší složitý úkol spojený s pohybem těla i mozku v přírodě, dostane velké čokoládové Cadbury vejce.

Trochu jednodušší zábavou je kutálení vajec ze stráně. Pravidla jsou jednoduchá. Vaše vejce musí dorazit do cíle jako první a nesmí být ani nakřáplé. Zajímavé je, že i za takovou nevinnou hrou se skrývá symbol, který má připomenout odvalení kamene z Kristova hrobu.

Angličané si užívají spoustu legrace, což potvrzuji nadšením svých dětí, když se v tomto období vracely ze školy domů s „uloveným“ čokoládovým vajíčkem a vyprávěly mi historky typu Jak přijít k vejci. Na druhou stranu si však prckové z Británie neužijí tolik legrace jako naše děti s tradiční českou pomlázkou.

Pokud máte dost vajíček, vrhneme se na ně

Nebudeme se učit dalším tradicím z našeho křesťanského světa, ale využijeme možnosti, že na Velikonoce si už můžeme na barevných vejcích pochutnat. Připravila jsem pro vás několik netradičních receptů, které stojí za to připravit.

Dnes je Bílá sobota a já po vás nebudu požadovat, abyste před východem slunce vybílili dům, vysmejčili chalupu novým koštětem, neb jak známo, nové koště dobře mete. Dokonce nebudeme ani péct beránka, mazance, případně chléb.

Připravíme si pochoutky z vařených vajíček, kterých máte dnes na stole určitě dost a jistá změna při jejich konzumaci přijde vhod.

Prvním návodem budou vajíčka s pikantní náplní z krabího masa a s vinným dresinkem. Druhá vejce budou zapečená s feta sýrem a pršutem, hodně připomínající malé fritaty. Výhodou je, že jde o pečení úplně bez mouky, náplň doplňují malé španělské papričky. Třetí recept je neobvyklý – vejce na červené řepě – je netradičně spojený s asijskou kuchyní, alespoň co se týká vajíčkové náplně, kterou ochutím japonskou křenovou hořčicí wasabi. Společně s řepou a sezamovými zrníčky jde o skvělou pochoutku, hodící se na sváteční stůl.

Pikantní chilli vejce s krabími tyčinkami

Pikantní chilli vejce s krabími tyčinkami | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience:

8 vajec

5 lžic majonézy

1 malá šalotka

3 lžičky dijonské hořčice

4 lžíce kvalitního vinného octa

150 g chlazených krabích tyčinek

špetka mleté chilli papričky (kajenský pepř)

mořská sůl, čerstvě namletý černý pepř

hrstka čerstvého kopru

hrst čerstvé pažitky

1 lžička růžového pepře

Postup:

Nejdříve uvaříme ve vodě vejce 10 minut natvrdo. Zchladíme je ve studené vodě a oloupeme. Vejce rozkrojíme na polovinu, vyjmeme žloutky, bílky dáme stranou. Žloutky v hlubší misce smícháme s najemno nakrájenou šalotkou, majonézou, octem a hořčicí do hladka. Poté ochutnáme, případně osolíme, přidáme trochu pepře a nasekáme do směsi kopr. Na malé kousky nakrájíme krabí tyčinky a vložíme je do mísy, lehce smícháme. Směsí plníme půlky vajec, dochutíme je chilli pepřem a přidáme červený pepř a pažitku.

Vaječné muffiny se sýrem feta

Ingredience:

pro 11 kousků

6 vajec

10 plátků pršutu

150 g sýra feta

150 g pedrone papriček

hrst kadeřavé petržele

hrstka pažitky

mořská sůl, čerstvě namletý barevný pepř

Vaječné muffiny se sýrem feta | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Postup:

Nejdříve si rozehřejeme troubu na 170 °C (horkovzdušnou). Formu na muffiny vymažeme olejem a do každé dáme plátek prštutu. V hlubší misce lehce rozšleháme vejce, přidáme rozdrobený sýr feta, nakrájené bylinky, petržel a pažitku, část bylinek si ponecháme na ozdobu. Nyní přidáme semínek zbavené padron papričky, které nakrájíme asi na centimetrové kousky. Ochutíme špetkou soli a čerstvě namletým pepřem. Směs stejnoměrně vlijeme do připravených, pršutem vyložených formiček. Necháme péct 20 minut, dokud muffiny nebudou do zlatova upečené. Po vyjmutí je necháme asi pět minut usadit, poté dozdobíme nasekanou pažitkou a podáváme.

Asijská vejce s wasabi na červené řepě

Vajíčka s červenou řepou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience:

6 vajec

4 menší uvařené červené řepy

2 lžíce majonézy

2 lžičky wasabi hořčice

mořská sůl a čerstvě namletý pepř (nejlépe sečuánský)

1 lžíce sezamových zrníček

šťáva z 1/2 malé limetky

K servírování:

naložené sushi plátky zázvoru a sójová omáčka

Postup:

Nejdříve 10 minut uvaříme vejce natvrdo. Vyjmeme, ihned zchladíme ve studené vodě a oloupeme. Dáme je zatím stranou. Uvařenou červenou řepu nakrájíme na menší kousky a přendáme do uzavíratelného sáčku. Vejce opatrně vložíme do sáčku k červené řepě a jemně promícháme. Sáček uzavřeme a necháme v lednici alespoň dvě hodiny, aby se vejce obarvila, občas opatrně promícháme. Vyjmeme vejce ze sáčku, rozkrojíme je napůl, žloutky vložíme do misky a bílky na talíř. Do misky přidáme wasabi, majonézu, špetku soli a čerstvě namletý pepř a umícháme vše do hladka. Směsí naplníme vajíčka a odložíme je na talíř. Na pánvi na sucho opražíme sezamová zrníčka.

Asijská vejce s wasabi na červené řepě, Servírujte jako sushi | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Kousky řepy v sáčku dochutíme solí, pepřem a pár kapkami limetky a protřepeme. Řepu položíme na talíř, nejlépe obdélníkový nebo hranatý, na ni posadíme plněná vajíčka a ozdobíme sezamem. Servírujeme se sushi zázvorem a sójovou omáčkou, i je možné přimíchat do sójové omáčky ještě wasabi.

Dobrou chuť a mějte krásné Velikonoce!