Pomazánka Marmite vypadá jako něco, co patří do garáže. Pro Brity je ale ikonická, vypráví foodblogerka

Hostem vánočního vysílání Radiožurnálu byla autorka gastroglos pro web iROZHLAS.cz Dagmar Heřtová. Žena, která střídavě žije v Praze a v Anglii, kde také hledá staré zapomenuté recepty. Jak vypadají svátky ve Velké Británii? Kterých českých tradic se nikdy nevzdala? A jaký vztah má ona osobně k černé britské pomazánce, kterou jedni milují a druzí nenávidí? Praha 11:12 27. prosince 2023

Jak to vypadá o svátcích v anglických rodinách? Kdo se tam teď stresuje?

Teď už se Angličané nestresují. Odbyli si to v pondělí, kdy hlavním bodem byl pozdní oběd, který začínal kolem třetí hodiny, kdy měl král svůj projev. 24. prosince chodí většina Angličanů do restaurací s přáteli, kde se všichni společně naladí na celé vánoční svátky.

Tradičním vánočním pokrmem v Anglii je pečená krůta, jejíž součástí je kaštanová nádivka. Má to racionální důvod. Jednak to lépe chutná, protože nádivka má příjemnou kaštanovou chuť, a jednak je to levná surovina. Navíc je celá krůta obkročena různými přílohami, což má původ v minulosti, aby se co nejvíce lidí co nejvíce najedlo. Ten, kdo chce být inventivní, dává do krůty místo nádivky voňavou mandarinku.

Které české tradice jste si do Anglie přenesla?

Ono to bylo vlastně naopak. V době Vánoc jsme se vždycky vraceli do Čech. Všechny večírky a tradice jsme si nicméně v Anglii užili také, protože celý prosinec je v Anglii o setkávání, kdy se podává krůta, vánoční puding a podobně.

Nakonec jsme to vyřešili tak, že 24., ať jsme kdekoli, máme české Vánoce, a 25. slavíme anglické Vánoce.

Britové prý milují ve velkém sladké. Jak to je?

Ano, je to tak. Sladké si dopřávají k čaji, ale i během svátků. Vánoční puding je velmi hutný a velmi sladký, stačí opravdu kousíček. Bez něj by to ale nebyly ty pravé anglické Vánoce. Puding se musí nejdříve polít alkoholem, brandy nebo ginem, musí se zapálit, aby se všechny špatné věci dostaly pryč z domu, a pak se jednotlivé kousky potřou brandy máslem.

V průběhu celého roku ale Britové nejvíce milují čokoládu a čokoládové pralinky. V době Vánoc navíc ještě jedí mince pie, což je košíček z máslového těsta, ve kterém je ovocná náplň s rozinkami. Jde o jediné cukroví podobné našemu, které v Anglii najdete.

Co vás naučila Mary Berry, britská spisovatelka a expertka na tamní gastronomii, cukrářka a pekařka?

Naučila mě lásku k jídlu. Její kariéra je neuvěřitelná. Začala v 60. letech, kdy učila v časopisech Brity, jak mají vařit. Baví mě na ní její laskavost, preciznost i to, že si nepotrpí na inventivní věci, jako vidíme u jiných kuchařů. Ona zkrátka vždy vaří pro někoho a ukazuje, jak snadno se dá uvařit dobré jídlo.

Vydala jste teď novou knihu Vidličkou po mapě. Kapitoly jdou po jednotlivých zemích. Proč ale britská odysea?

Protože Británie má pořád co gastronomicky říct. Britská kuchyně je nesmírně inventivní a velmi otevřená všem dalším vlivům, zároveň tam ale pořád zůstávají její kořeny. Britská kuchyně byla vždycky skvělá.

Za pár dnů je Silvestr. Jak si Britové zakládají na svém šampaňském?

Velice. To je vyloženě patriotická záležitost. Hodně šampaňských vín nebude o Silvestru z Francie, ale domácího původu. Samozřejmě se nesmí říkat šampaňské, ale jde o anglické šumivé. Budoucnost má ale velkou. Díky oteplování a tomu, že je v Anglii stejné počasí jako v oblasti Champagne, o britském šumivém víně určitě ještě hodně uslyšíme. Už teď sbírá jen ta nejlepší ocenění.

A co znamená pro Brity pomazánka Marmite?

Marmite je ikonická záležitost. Je to něco, co opravdu vypadá, že patří do garáže. Je to tmavě hnědá pasta, zvláštně voní i chutná, a v podstatě jde o odpadní produkt při výrobě piva. Je velmi ceněná, protože je plná vitamínů skupiny B a listové kyseliny. Vznikla kolem roku 1906 a byla podávána britským vojákům za 1. i 2. světové války. Všichni vědí, že je zdraví prospěšná. Marmite se ale nemusí jen mazat na toast, skvěle se s ní i vaří. Dá se přidávat k houbám, těstovinám, do vývaru, protože skvěle pokrm ochutí...

Jak vypadá britské silvestrovské pohoštění? A kdy si Dagmar Heřtová dává anglickou snídani na vidličku? Poslechněte záznam celých Dvaceti minut Radiožurnálu výše.