Anglický velikonoční Simnel cake s připomínkou Ježíše

Velikonoce jsou opět tady a já jsem tomu ráda. Miluji tyhle křesťanské svátky, jejich zvyky s připomínkou smutné historie a víry s dobrým koncem. Mám ráda velikonoční zdobení spojené s barevnými vajíčky, úžasnými kraslicemi, čokoládovými zajíčky, pečeným beránkem a žlutými kuřátky schovanými v čerstvě vyrašeném osení. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 10:00 9. dubna 2022 Simnel dort je tradiční dort, podávaný o velikonočních svátcích v Británii a Irsku | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Větvičky břízy ve váze jasně zelenými lístky připomínají, že jaro je konečně tady, nezadržitelně odsune zimu, přinese teplo, probudí přírodu a kluci začnou na Velký pátek rachtat řehtačkami a na Bílou sobotu plést pomlázky. V ten samý den bychom my, ženy a dívky, měly barvit, zdobit a malovat vajíčka.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

I když jsem připomněla řadu našich zvyků, dovolím si Velikonoce částečně přenést do „mé“ Anglie a nabídnout společnou přípravu Simnel cake, který je v tomto období na Ostrovech zabydlený už od středověku.

Pojďme se seznámit

Pokud máte mít co do činění s někým neznámým, většinou si ho trochu „proklepnete“. Já vám bez zbytečného pátrání a seznamovacích ceremonií řeknu pár základních informací o dortu, tak typickém pro velikonoční svátky v Británii.

Simnel cake (Simnel dort) je tradiční pochoutka datovaná do středověké Anglie a má až dojemný vztah k rodině a úctě k matce. Mladé dívky, sloužící u panstva, měly jednou za čas povolenou nedělní návštěvu rodiny a den před tím mohly upéct svým matkám Simnel dort a tím jim vyjádřit svou lásku.

Myšlenka je to jistě šlechetná, ale trochu jsem si povzdechla při představě takového dárku v dnešní době. Současné moderní, emancipované, štíhlosti dbalé a sportovně založené matky by asi moc neocenily sladký dort plný marcipánu a kandovaného ovoce. Ale určitě se mýlím, žádná matka by nedala „košem“ své dceři, pokud by jí takto vyjádřila úctu a lásku.

Dort pro maminky časem dosáhl vyššího poslání, když se stal jedním z hlavních náboženských symbolů Velikonoc, na kterém si pochutnáte, a tím uctíte Ježíšovu oběť. Simnel dort je totiž ozdoben jedenácti marcipánovými kuličkami, které mají připomenout dvanáct apoštolů, Jidáš je samozřejmě odečten. Byl to on, který Ježíše za třicet stříbrných zradil.

Simnel dort je totiž ozdoben jedenácti marcipánovými kuličkami, které mají připomenout dvanáct apoštolů. Jidáš je, samozřejmě, odečten | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Na Krista se nezapomnělo a představuje ho koule umístěná uprostřed, mezi apoštoly. Někdy je větší marcipánová koule ukryta uvnitř dortu, já jsem pro tentokrát zvolila jeho vyjádření odlišně.

Jedná se tedy o ovocný, exotickými chutěmi oplývající pečený dort, ozdobený marcipánem. Nedá se nevzpomenout, že se připravuje také v Irsku. Základem je bílá mouka, cukr, máslo, vejce, mandlový marcipán, voňavé koření, sušené a kandované ovoce, včetně pomerančové a citrónové kůry.

Určitě namítnete, že jste takové malé dortíky už někde v Anglii zahlédli, ale to není dort, jde o pečený bochánek, který je stejně voňavý a plný rozinek a kandovaného ovoce jako Simnel cake. Nebudu vás trápit, jde o velikonoční „mazanec“, kterému Angličané říkají Hot Cross Buns podle kříže, recept najdete zde.

Jak ke jménu přišel

Ráda vám zamotám hlavu otázkou, jak Simnel cake ke svému jménu přišel. Nabídnu vám hned tři varianty a vy si vyberte tu nejsympatičtější. První, trochu nudná, je, že se dort jmenuje podle latinského slova „simila“, což znamená jemná pšeničná mouka.

Ovšem druhá varianta, přímo ze života, je historkou o páru Simonovi a Nelle z hrabství Shropshire, kde se údajně Simnel cake peče v tom největším počtu. Nelle zbylo trochu těsta a Simonovi trochu tradičního vánočního pudingu, což je sytý ovocný dezert plný rozinek, kandovaného ovoce a orientálního koření.

Protože se chlebové těsto peče a vánoční puding se připravuje ve vodní lázni, nemohli se dohodnout, jestli se dort bude vařit, či péct. Nakonec se shodli, že použijí obě metody, a dort se tedy vařil a pekl, předtím však prý Nella hodila po Simonovi dřevěnou stoličku.

Výsledek se ale povedl a dort byl nazván podle tří prvních písmen jejich jmen. V Shrewsbury, ale i v ostatních hrabství Británie přetrvává tradice, že Simnel cake se nejdříve vaří a poté peče, což dokládají i historické záznamy z roku 1869.

Třetí variantou je vynález jistého Lamberta Simnela, který si podvodně nárokoval trůn a skončil jako kuchtík anglického krále a pána Irska Jindřicha VII. Tudora (28. 1. 1457 – 21. 4. 1509).

Než si budete rozmýšlet, ke které ze tří variant se přikloníte, raději se pustíme do pečení.

Před uvedením receptu ještě sdělím, že Simnel cake je poměrně jednoduchý na přípravu a zvládne ho každý. Dokonce můžete popustit uzdu svých chutí a experimentovat s ovocem, které do dortu dáte.

Zásadně tam patří rozinky a korintky, pro efekt i chuť se přidávají glazované třešně nebo višně, ale protože je občas těžké je sehnat, klidně je nahradí naložené proslazované koktejlové třešně v nálevu; jsou sice určeny do koktejlů, ale po odstranění stopky se do Simnel dortu náramně hodí. Můžete také přidat nakrájené datle anebo šafrán, který dort krásně žlutě zabarví. Dokonce je možné dát do těsta i na malé kostky nakrájená čerstvá jablka, ta osvěží.

Jedna zásadní rada nakonec: nezalekněte se dlouhé doby pečení, Simnel cake se peče při nižší teplotě, aby zůstal krásně vláčný. Mezitím jistě zvládnete jiné velikonoční pochoutky, anebo si jen tak sedněte a odpočívejte a na případné dotazy odpovídejte ve stylu: „Hlídám dort, aby se nespálil.“

Přeji krásný předvelikonoční čas.

Anglický Simnel cake

Simnel cake je ovocný, exotickými chutěmi oplývající pečený dort, zdobený marcipánem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience:

100 g proslazovaných nebo koktejlových třešní

225 g změklého másla

225 g světlého jemného třtinového cukru muscovado

225 g hladké mouky

1 prášek do pečiva (12 g)

175 g rozinek – sultánek

100 g korintek

4 ks datlí, nejlépe medjol

50 g na kostičky nakrájené kandované kůry (z pomeranče i citrónu)

4 vejce vel. L pokojové teploty

nastrouhaná kůra z 1 citrónu a 1 pomeranče

2 lžičky koření sedmi vůní

1 lžička mleté skořice

Na náplň a polevu:

450 g mandlového marcipánu

2 polévkové lžíce meruňkového džemu

Postup:

Předehřejeme troubu na 150 °C, horkovzdušnou na 130 °C. Kulaté dortové formě o průměru 20 cm vyložíme dno i boky papírem na pečení. Třešně nakrájíme na čtvrtky, datle nasekáme a dáme stranou.

V míse kuchyňského robotu smícháme na kostičky nakrájené změklé máslo a cukr a vyšleháme do pěny. Poté postupně vkládáme vejce a stále šleháme. Zmírníme otáčky a spojíme mouku s kypřícím práškem, kořením a nastrouhanou citrónovou a pomerančovou kůrou. Nakonec přidáme kandované ovoce, třešně, rozinky, vařečkou vše promícháme.

Vyválíme třetinu marcipánu a nožem obkroužíme podle dna formy, tím vytvoříme plátek marcipánu o velikosti formy. Polovinu dortové směsi stěrkou přendáme do připravené a papírem na pečení vyložené formy a uhladíme. Na povrch těsta položíme vykrojené kolo marcipánu. Na něj přendáme druhou polovinu těsta a povrch uhladíme. Dáme péct do trouby celkem na dvě až dvě a půl hodiny, poslední hodinu kontrolujeme, zda se vrch dortu příliš nezbarvuje, je lépe ho přikrýt alobalem.

Dort musí být propečený, což je opravdu asi po více než dvou hodinách. Dort vyndáme, necháme asi 10 minut vychladnout, opatrně odstraníme okraje formy. Přendáme na kovovou síťku a necháme vychladnout.

Mezitím zbytek mandlové pasty rozválíme do placky velikosti dortu, stejně jako předtím. Zbytek marcipánu zpracujeme do 11 kuliček. Jakmile dort vystydne, potřeme ho meruňkovým džemem a navrch položíme marcipánový plát, který po obvodu ozdobíme kuličkami. Někdy se dort zdobí tak, že se povrch marcipánu potře rozšlehaným vejcem, teprve poté se položí kuličky a také se potřou rozšlehaným vajíčkem.

Dort se dá krátce do trouby pod rozpálený gril, aby mandlová pasta zezlátla. Je také možné místo marcipánových kuliček použít malá čokoládová vajíčka, ta se poté samozřejmě nezapékají. Ale závěrečnému zdobení se meze nekladou, bude jen a jen váš Simnel cake, tak ať se vám líbí!