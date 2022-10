Hluchoslepý šampion v pojídání chilli papriček: Říkají mi, že vyhrávám, protože nevidím, co dávám do pusy

Radim Řehůřek si říká Hluchoslepý chilli maniak. Postupně totiž přichází o zrak i sluch. V pojídání extrémně pálivých papriček je ale šampion, před dvěma lety v tom vytvořil český rekord. Na závodech ho ale doprovází jedenáctiletý syn Max, který otci pomáhá s orientací a navíc povzbuzuje. „Nejsem neporazitelný, ale dá se říct, že vyhrávám docela dost,“ glosuje Řehůřek své úspěchy v Česku, Slovensku a Maďarsku. Jihlava 11:10 1. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Řehůřek, pojídač pálivých papriček | Foto: Irena Šarounová | Zdroj: Český rozhlas

„Někteří soupeři říkají, že je to díky tomu, že nevidím, co si strkám do pusy,“ žertuje Řehůřek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hluchoslepý rekordman v pojídání chilli papriček: Soupeři mi říkají, že nevidím, co dávám do pusy

Trpí totiž Usherovým syndromem, který ho postupně připravuje o zrak, sluch i rovnováhu. „Má to výhodu, ušetřím za kolotoče,“ vtipkuje.

Pomáhá mu proto rodina, manželka a jedenáctiletý syn Max. „Říkám mu, kolik mu zbývá času, v cizině mu překládám. Prostě aby věděl,“ říká.

„Nejen že mi syn pomáhá, ale taky mě trénuje a hecuje,“ přibližuje Řehůřek. „Když mám pocit, že už to nejde, tak mě povzbuzuje. A já si říkám, že přece nemůžu toho kluka zklamat, a jedu dál.“

Po závodech ale musí zvracet. „V silách člověka, který má neurologickou poruchu, to udržet, člověk musí vrhnout,“ přiznává Řehůřek a jeho syn popisuje, jak vypadá trénink:

Radim Řehůřek a syn Max | Foto: Milan Kopecký | Zdroj: Český rozhlas

„Záleží, jestli je to na rychlost, nebo na výdrž. Když na výdrž, tak děláme mini soutěž, po každé papričce nebo omáčce dávám víc pálivou. A pokud je to na čas, tak ho hecuju. A to není dost, tak znovu.“

„Trénujeme, dokud mě Max nepropustí. Ale když mě hodně naštve, tak jdeme počítat matematiku,“ dodává Řehůřek.

Ostrá rodina

Šampionem by se chtěl stát i jeho jedenáctiletý syn a přidali se i další z rodiny. „Můj mladší bratr se také vydal na závody a bez přípravy dopadl hodně dobře, takže teď už začal trénovat. Víte, naše maminka je bývalá učitelka, a když máte v rodině tak ostrou ženu, tak vás nějaké papričky nerozhodí,“ glosuje Radim Řehůřek.

Na některé soutěže už ho prý nechtějí pouštět, soupeři totiž hrozí, že se odhlásí, pokud nebudou mít vedle Řehůřka šanci na vítězství.

Chilli kapky proti slepotě

Řehůřkovi se postupně zhoršuje zrak, sluch a rovnováha. V zimě na čtrnáct dní úplně oslepl. „Nevím, kdy přesně to bylo, bylo to takové černé období,“ glosuje. „Šel jsem ven a najednou lup, jako když zhasne vypínač. Úplná tma, konec. Vůbec nic jsem neviděl. Od doktora jsem se dozvěděl, že to může být po covidu a že mi odešla sítnice.“

Kdo jí kimči, bude zdravý? Spolehlivě víme jen to, že víc vlákniny je asi dobře, říká propagátorka kvašení Číst článek

Problémy se zrakem si Řehůřek sám řeší očními kapkami, které doma vyrábí z pálivých papriček. „Tak jsem si v zimě trochu zvýšil koncentraci kapiček a zase se to trochu zlepšilo. Trošičku. Měl jsem zpátky světlocit, pak jsem viděl obrysy a dnes už vidím i trochu víc než to. Ve srovnání s tou tmou je to neskutečné,“ popisuje.

Chilli kapky jsou jeho vynález. „Už to pomohlo i několika dalším lidem a dnes je to předmětem zkoumání,“ říká.

Příští rok bude soutěžit i s Italy, Španěly, Němci a Brity, dostal se totiž do nejvyšší soutěže League of Fire. „Tam s vámi nemají vůbec žádné slitování, to je jedna paprička za druhou, žádné zajídání, žádné zapíjení,“ těší se Řehůřek.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.