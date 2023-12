K výhře mi dopomohly babiččiny kedlubny a dědův králík, směje se vítěz MasterChefa Honza Albrecht

Jan Albrecht vyhrál v roce 2023 televizní kulinářskou soutěž MasterChef Česko. Vyučený kuchař ale není. „Příprava byla neskutečně náročná, pořád jsem to měnil, až jsem si řekl, že se musím vrátit úplně na začátek, kde jsem chutě začal poprvé vnímat. A vrátil jsem se na chalupu, kde jsem vyrůstal. Vybavil jsem si babiččinu zahrádku,“ přibližuje v pořadu Host Radiožurnálu, jak přišel na recepty, s nimiž uspěl v soutěži. Host Radiožurnálu Praha 21:29 30. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Albrecht, který v roce 2023 vyhrál soutěž MasterChef | Zdroj: TV Nova

Už jste se z vítězství vzpamatoval?

Ještě se vzpamatovávám, ještě to celé vstřebávám. Chodí mi neskutečné množství gratulací. Je to mnohem silnější, než jsem předpokládal, a cvičí to se mnou pořád hodně.

Co s vámi bude dál?

Jsem spontánní hráč, proto velké plány nemám. Raději se pouštím do rychlých akcí, a to plánuji i teď. Po skončení MasterChefa jsem zmobilizoval tým, se kterým objedeme Českou republiku a budeme pro lidi vařit ve foodtrucku. Sice ještě úplně nevím, co budeme vařit, ale nazval jsem si to pro sebe jako vědomé vaření, což jsem aplikoval i v samotné soutěži. Bude to taková oslava s diváky.

Co je to vědomé vaření?

Termín vznikl v průběhu soutěže a šlo o moji strategii, jak dojít v klání co nejdál. Zjednodušeně řečeno jde o to, že při vaření všechno hodím stranou a snažím se být jenom se surovinami a tvořit spontánně.

Jste vyučený kuchař?

Vůbec ne. Vystudoval jsem gymnázium, pak jsem v gastronomii pracoval dlouhou dobu na place. Začal jsem jako číšník, pak jsem byl manažer, pořád mě to ale táhlo do kuchyně. MasterChef byla poslední šance, jak se do kuchyně dostat. A ono to vyšlo.

Menu, které jste si sestavil, zaujalo porotce tím, že mělo příběh. Vrátil jste se do chutí, které jste míval na chalupě jako dítě, teď jste je pouze přetavil a zkombinoval v něco modernějšího. Jak to bylo?

Jediná moje strategie bylo vařit vědomě. Vždycky když jsem vařil, nemyslel jsem na to, že jsem v MasterChefovi, že na mě míří kamery, že vařím pro porotce, kteří jsou nejlepšími kuchaři u nás, ale snažil jsem se vařit tak, jak jsem to cítil. A úplně stejně vzniklo i moje menu.

Příprava byla neskutečně náročná, pořád jsem to měnil, až jsem si řekl, že se musím vrátit úplně na začátek, kde jsem chutě začal poprvé vnímat. A vrátil jsem se na chalupu, kde jsem vyrůstal. Vybavil jsem si babiččinu zahrádku a rozhodl se, že budu vařit z kedluben. K tomu pak už stačilo jen přidat uzený kefír a použít techniky, které jsem okoukal v MasterChefovi.

Co vám dalo setkání se třemi šéfkuchaři?

Nejdůležitějším střípkem z toho, že se to takto povedlo, bylo, že jsem jim hodně naslouchal. Diváci vidí v televizi jen sestřih toho nejlepšího, ale my jsme je měli možnost poslouchat pořád.

Oni totiž o jídle přemýšlejí úplněk jinak. Navíc jsou to neskuteční srdcaři. Svůj obor milují, a to byla pro mě největší inspirace. Moc se těším, až k nim půjdu na stáž a budu moct získat další zkušenosti. Ta paleta technik a možností je totiž obrovská.

Hlavní chod byl ve finále králík. Tam jste se také inspiroval dětstvím?

Ano. Zase jsem se v myšlenkách vrátil na chalupu a vybavil si, jak děda zabíjí králíka. V soutěži jsem to pojal jako takovou oslavu králíka. Zpracoval jsem ho úplně celého. Udělal jsem hřbet, pak jsem si vykostil stehno, z kterého jsem udělal řízeček, použil jsem ledvinky a k tomu jsem uvařil drožďový knedlíček, který si také pamatuji z dětství.

Přidat jsem k tomu ale chtěl i něco z babiččiny zahrádky, takže jsem použil ředkvičku, kterou jsem uvařil v másle a zeleninovém vývaru. Omáčka byla z černého česneku, což je zase technika, kterou jsem se naučil v MasterChefovi. Je neuvěřitelné, jak se to vyvíjí a jak kuchaři vymýšlejí další a další věci.

Jan Albrecht, který v roce 2023 vyhrál soutěž MasterChef | Foto: Katherine Vašíčková | Zdroj: Český rozhlas