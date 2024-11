Hrozí nedostatek parmské šunky. Italské chovy zasáhl prasečí mor, výrobu kazí klimatická krize

Jak naučit dítě jíst? Postupnými kroky, ochutnání už je vysoká laťka, říká zakladatelka Školy papání

Děti opravdu vnímají vizuální podobu jídla. A pakliže to jídlo vypadá jinak, to dítě si nevymýšlí, ono najednou to jídlo nepoznává, říká v pořadu Host Lucie Výborné ergoterapeutka Jitka Ludvíčková.