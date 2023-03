Nejbohatší muž Indie chce znovu oživit Campa-colu. Obdobu amerického pití chce postavit na patriotismu

Žvýkačky, džíny nebo hamburgery - to všechno jsou symboly amerického stylu života a kultury. Možná nejsilnějším symbolem Ameriky, který se rozšířil skutečně po celém světě, je ale Cola a s tím i její napodobeniny, například Campa-cola. Nejbohatší muž Indie se teď rozhodl tuhle starou značku nealkoholických nápojů koupit a chce ji znovu vybudovat na vlně nostalgie a indického patriotismu. Nové Dillí 9:54 25. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Campa-cola vznikla v 70. letech | Zdroj: Profimedia

Campa-cola je stará značka, která upadla v zapomnění. Vznikla v 70. letech a dosáhla tehdy velké popularity. Není divu, když vlastně neměla žádnou pořádnou konkurenci.

Indie byla tehdy zemí s řízeným socialistickým hospodářstvím a vláda různými zákony regulovala podnikání cizích firem.

Americká Coca-cola v polovině 70. let nechtěla předat svoje podnikání a výrobní postupy většinově indické firmě a tak se musela z Indie stáhnout. A tím nastaly zlaté časy právě pro Campa-colu.

V zásadě to bylo něco jako česko-slovenská Kofola. Odpověď na mocnou přitažlivost americké koly, která se stala symbolem amerického způsobu života. Ostatně podobných napodobenin byla v tehdejší východním bloku spousta – třeba polská Polo Cockta, ale i mnohé další.

Společné mají tyhle značky to, že většinou upadly v zapomnění a pokud stále existují, tak jejich podíl na trhu je minimální. Výjimkou jsou v zásadě jen značky, které se udržely v menším lokálním měřítku nebo na trzích, které se západním firmám neotevřely.

Kromě Kofoly je to dodnes prosperující íránská značka ZamZam, která vyrábí dobrou kolu, pomerančovou limonádu i další příchuti.

Pocit nostalgie

Indický trh se také v 90. letech postupně liberalizoval a západní firmy se na něj vrátily, včetně Coca-coly, kterou část indické konkurence skoupila a část téměř úplně vytlačila, což byl i případ Campa-coly. Teď se ale tahle značka stala součástí podnikatelského impéria nejbohatšího Inda Mukéše Ambáního.

Vypadá to, že chce značku oživit pomocí kampaně zaměřené na pocit nostalgie u dnešních čtyřicátníků a na tradičním indickém apelu na soběstačnost a domácí produkci. Jestli na to bude slyšet i v průměru velmi mladá indická populace, to se teprve uvidí.