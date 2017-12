Konec husích jater v Izraeli. Čtvrtý nejvýznamnější světový producent je zakázal kvůli týrání zvířat

Izrael býval čtvrtým nejvýznamnějším producentem husích jater na světě. Před čtyřmi lety ale izraelský parlament přijal zákon zakazující prodej jater týraných zvířat, což v praxi znamená i zákaz delikatesy foie gras. Izrael se tak připojil k zemím, které nedovolují rychlý výkrm zvířat. Patří k nim například Dánsko, Nizozemsko, Norsko, Finsko, Polsko a také Indie. Jeruzalém 22:09 25. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Foie gras | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Navrhovatelem zákona v Izraeli byl poslanec z centristické strany Budoucnost existuje. „Jsem hrdý na to, že patřím k parlamentu, který se rozhodl dát přednost mravním hodnotám před pomíjivými zájmy a požitky. Tento zákon bude prospěšný nejen pro zvířata, ale i pro Izrael," citoval nejmenovaného zákonodárce server Israel Valley.

Rozhodnutí uvítali především izraelští ochránci zvířat. Už v roce 2003 na základně jejich tlaku nejvyšší soud konstatoval, že výkrm je v rozporu se zákony o ochraně zvířat. Znamenalo to ránu produkci husích jater pro celý Izrael.

Po přijetí zákona o zákazu prodeje soudy poskytly několikaletý odklad. Potom však ministerstvo zemědělství zavřelo celou výrobu, která přinášela ročně 16,5 milionu dolarů (360 milionů Kč) a zaměstnávala 500 lidí. Izrael byl do té doby mezi producenty husích jater čtvrtý na světě.

Po Kalifornii se stal Izrael státem, který občanům upřel právo servírovat tuto pochoutku na svátečních tabulích. Restaurace tak musely játra dušená i pečená vyškrtnout ze svých jídelních lístků. Nenabízejí je supermarkety ani lahůdkářství.

Jedinou útěchou těch, kdo se bez husích jater neobejdou, je to, že se zákaz netýká soukromé konzumace. Takže ti, kdo vycestují například do Francie, Bulharska nebo do Maďarska, si mohou přivézt odpovídající osobní porci domů.