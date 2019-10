Jablko stojí za vyhnáním Adama a Evy z ráje. Jak chutná po anglicku?

Jablko hraje v křesťanských dějinách nemalou roli. Stojí za vyhnáním Adama a Evy ze zahrady v Edenu, kde společně žili s Bohem. Adam a Eva byli obyčejní lidé a ti jsou, jak známo, zvídaví, nesnášejí zákazy, tajemství a třinácté komnaty. Gastroglosa Dagmar Heřtové Londýn 10:36 12. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jablkový dezert po anglicku podle legendární kuchařky Delii Smith. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Život v ráji měl podmínku – zákaz utrhnout plod ze stromu poznání dobrého a zlého. Evě to však vrtalo hlavou a pořád okolo stromu okouněla.

Pak už stačilo, aby proradný had zasyčel svou „radu“, Eva jablko utrhla a společně se i s Adamem poroučela z ráje za pořádného skřípění zubů samotného Boha. Pak se nedivme, že nemáme autoritu k nikomu a věříme komukoliv. Vinu však na jablko házet nemůžeme, za vše mohou naše lidské vlastnosti.

Odkud jablko pochází, se můžeme jenom dohadovat. Faktem je, že lidstvo doprovází, osvěžuje, dodává vitaminy a dobrou náladu už tisíce let. První plody prý trhali na stráních v Kazachstánu a odtud se cílené pěstování rozšířilo do Evropy. Staří Řekové už znali metodu roubování a pěstovali mnoho odrůd jablek.

Jablka jsou britským nejmilovanějším ovocem. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Stejné znalosti využívali i staří Egypťané. Římané jablka rozšířili do celé Evropy, ale taková Británie tvrdí, že pěstovala jablka už před jejich příchodem, a to díky Keltům. Do Ameriky se pěstování rozšířilo až s prvními přistěhovalci.

Jablko se dokonce stalo královským symbolem: součástí českých korunovačních klenotů je nejen svatováclavská koruna a královské žezlo, ale též královské jablko! V mytologii hrálo roli „jablko sváru“ a toto rčení se u nás ujalo, ale v antických časech způsobilo dobytí, vyplenění a zničení Tróje, kterému předcházela desetiletá válka. Pořád vám připadá jablko tak nezajímavé?

Jablečné zajímavosti

Ve světě se pěstuje okolo 8000 jablečných odrůd (někdo tvrdí, že existuje až 35 tisíc odrůd, což beru s rezervou). Jenom třeba ve Spojených státech se pěstuje přes 100 odrůd. Komerčně pěstuje jablka 36 států, největšími producenty jsou Čína, USA, Turecko, na sever od nás Polsko a na jih Itálie. U nás po roce 1989 nastal obrovský pokles produkce, ale už se blýská na lepší časy.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Střídavě žije v Praze a v Anglii, kde čerpá inspiraci při hledání chutí a při oživování původních receptů v prostředí moderní kuchyně.

Zajímavá informace také je, že pokud jablko vypěstujete z jádra, vyroste úplně jiná odrůda, než z jakého jablka pochází. Největšími konzumenty jablíček jsou Holanďané, na hlavu spotřebují 50 kg jablek. My jsme zhruba na polovině jejich spotřeby a já konstatuji, že je to veliká škoda.

Anglické přísloví velšského původu totiž tvrdí: „An apple a day keeps the doctor away“ (volně přeloženo Jablko denně drží doktora stranou), a já jen dodávám: „Kéž by to byla pravda!” Nepopiratelným faktem je ale to, že obsahují přes 20 minerálních látek, lehce stravitelné cukry, vitaminy, vlákniny, enzymy a pektin. No a středně velké jablko má asi 80 kalorií.

Jabloně plodí čtyři až pět let po zasazení. Připomínám, že podzim je vhodnou dobou, kdy si zasadit vlastní jabloň, pokud ji už na zahradě nemáte. Strom se totiž dožívá okolo sta let. Za zmínku stojí i fakt, že v pokojové teplotě zrají jablka 6–10krát rychleji než v chladném prostředí.

Dobrou zprávou je další fakt, že pro vás mám návod na skvělý, rychlý a dokonalý jablečný dezert, který umí Angličané a který bude vrcholným zážitkem pro vaše návštěvy. Neobsahuje žádnou mouku a výsledkem je šťavnatý a chuťově skvostný dezert.

Dříve než začneme

V české kuchyni mají pokrmy z jablek velkou tradici. Sušené plátky jablek, řečené křížaly, jsou skvělé třeba ke knize či k televizi a doufám, že vytlačí všechny ty slané podivné návykové brambůrky. Omlouvám se, ale ty nemám prostě ráda.

V chladném prostředí vydrží jablka hodně dlouho, a pokud nemáte sklípek, klidně si je připravte do uzavřené misky a uložte do mrazáku. Až dostanete chuť na štrúdl anebo právě na tento níže uvedený dezert, základ je připraven.

Pokud chcete dát čerstvá nakrájená jablka dětem ke svačině, namočte je na 10–15 minut třeba do citronády nebo do zázvorové limonády a plátky nebo čtvrtky jablek nezhnědnou.

Jablka jsou skvělá i zavařená ve sladkém nálevu, a když jsou dobře vychlazená, což mám ráda, pochutnáte si na jednom z nejlepších kompotů. Vynechat nemohu ani pálenku z jablek, která je u nás i v okolních státech dost oblíbená. Zdravější a prospěšnější však budou čerstvé jablečné mošty, které vám z nadúrody připraví moštárny.

Británie a jablka

Jablko budiž pochváleno. Pojďme si ho vychutnat tak, jak jej připravují v Británii. Kruh se uzavírá a mně se docela líbí představa, že v Británii se jablka pěstovala ještě před příchodem Římanů. Na ostrovech totiž jablka opravdu milují! Podzimní sezona nabízí ty nejlepší odrůdy v plné kráse a zbroji. Vybíráte z odrůd Bramley, Cox, Egremon Russet, Royal Gala nebo Discovery či Zari. A ještě nesmíme zapomenout na další spojení jablek a Británie – cider.

Inspirovala jsem se receptem od legendární Delie Smithové, ale dezertu jsem přidala rustikálnější charakter. Dekadentnost mu dodají i naložené třešně nebo spíše višně Morrelo v sirupu. Jsem si jistá, že si pochutnáte!

Jablečný dezert s mandlemi a ořechy

Jablka při přípravě krátce povaříme s vanilkou. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience:

700 g jablek

2 lžíce tmavého třtinového cukru

1/2 vanilkového lusku

50 g mandlové moučky

70 g oloupaných a opražených lískových ořechů

120 g změklého másla

120 g světlého třtinového cukru (golden caster sugar)

2 velká vejce

Postup:

Předehřejeme si troubu na 180 °C, horkovzdušnou na 160 °C. Připravíme si zapékací misku o průměru 20 cm a hloubce 4,5 cm a vymažeme ji máslem.

Jablka oloupeme, odstraníme jádřince a nakrájíme na kousky. Do velké hlubší pánve dáme jablka, tmavý cukr a kousek vanilkového lusku, zalijeme trochou vody a dusíme lehce do měkka, tedy asi 10 minut. Pak je přendáme do připravené zapékací misky.

Odkud jablko pochází, se můžeme jenom dohadovat. Faktem je, že lidstvo doprovází, osvěžuje, dodává vitamíny a dobrou náladu už tisíce let. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

V kuchyňském robotu vyšleháme máslo a cukr do pěny a postupně přidáváme vejce. Směs se nesrazí, pokud mají suroviny stejnou teplotu; pokud by směs měla tendenci se srážet, přidáme lžíci mandlové moučky. Poté přidáme zbytek mandlové moučky a najemno rozsekané oloupané a předem opražené ořechy nebo použijeme již připravené ořechy z Piedmonte, jen je najemno rozsekáme.

Vše smícháme a směs rozetřeme rovnoměrně na vrstvu jablek. Pečeme v troubě přesně hodinu. Servírujeme jako teplý či studený moučník, podáváme s pravým vanilkovým pudinkem či studenou smetanou anebo se můžeme rozhodnout pro dekadentní variantu s naloženými třešněmi Morrelo.

Po zchlazení dejte misku do ledničky, kde vydrží čtyři dny, pokud odoláte a nebudete tento skvostný moučník ujídat za studena.