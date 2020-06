Jahody, jahody, ještě jednou jahody a k tomu čtyři recepty

Cukr, káva, limonáda… To byla akční hra z dětství a já si na ty tři spojená slova vzpomněla, když jsem připravovala džem, a změnila je na: jahoda, gin, rebarbora. A přesně z toho jsem uvařila džem, protože se těch letošních jahod sešlo v mé kuchyni nadmíru. Bylo jich tolik, že jsem z nich připravila čtyři recepty, čtyři pochoutky. Praha 10:00 13. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hravé doplnění jedlými kvítky umocní letní náladu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Jahodové dobroty musí trochu suplovat červnové zářivé slunko, kterého je tak nějak pomálu a spíše je nahrazeno deštěm a rychlými tmavými mraky na obloze. Ovšem jahodám to asi nevadí. Je jich dost, a dokonce se snad našli i brigádníci, kteří je posbírají.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Jahody nám budou dělat léto i v zimě, když si dáme loupáček s máslem a voňavým džemem, který je opravdu skvělý. A nejenom on, mám pro vás ještě jahody na grilu, koláč s mascarpone a bleskový rustikální jahodový koláč. Ovšem předtím složíme poklonu jahodám. Ovoci, které nás svou vůní, barvou a chutí provází od útlého mládí až po moudré stáří a pořád je stejné, chutné, milované.

Jahody vládnou

Jahody jsou malé ovoce. Jak vidno, nejde o velikost, ale o fakt, co nám přinášejí. Je toho tolik, že jejich produkce každoročně roste. Dosavadním největším pěstitelem byly Spojené státy, ale ty nedávno razantně přeskočila Čína s výrobou skoro tří milionů tun za sezonu. Spojené státy, respektive Kalifornie, Florida a Severní Karolína produkují zhruba třetinu, na třetím místě je Mexiko, na které doráží Turecko s podobnou produkcí okolo 380 000 tun.

Když jsem u čísel, odskočím si do Japonska, protože tady byla vypěstována největší jahoda na světě. Rekord drží pan Koji Nakao z Fukuoka, jehož jahoda vážila čtvrt kila, do délky měla 12 cm, výšku 8 centimetrů a obvod 25–30 cm. Musím uznat, že to je už pořádný macek.

Zahradní jahody tak, jak je známe, spatřily světlo světa díky křížení koncem 18. století. Na svědomí je mají francouzští pěstitelé z Bretaně, když křížili divoké druhy jahod. Konkrétně křížením Fragaria virginiana z východních oblastí Severní Ameriky a Fragaria chiloensis z Chile. Na divokých jahodách si pochutnávali už staří Římané, a navíc je používali i v lékařství.

Oblíbené jsou i ve Velké Británii, kde v poslední sezoně dělá starost hlavně nedostatek sběračů, kterých je pro sběr měkkého ovoce potřeba až 30 tisíc. Ovšem Britové nelení a začínají vyrábět první roboty, které prý brigádníky dokáží nahradit.

Jahody a Británie totiž k sobě neoddělitelně patří a jahodovou sezonou žijí všichni. Velká spotřeba jahod a smetany je pravidelně na tenisovém Wimbledonu, který je bohužel letos ze známých důvodů zrušen.

Proč zrovna jahody

Jsou jedny z prvních plodů našich zahrádek a polí. Těch polí si všimla i skupina The Beatles a poctila je písní Strawberry Fields Forever.

Začnu první viditelným benefitem, a to je barva, krásná červená nezaměnitelná barva jahod je prostě jedinečná. Když k tomu přidáme jejich aroma, už to samotné stačí k zamilování se.

Ovšem jahoda je také šťavnatá, sladká a kyselá zároveň, prostě jedinečná. Nejlepší je konzumovat jahody čerstvé, ale ony se také suší, konzervují nebo mrazí. Jahodovou chuť najdeme v jogurtech, limonádách, smoothie, zmrzlinách, cereáliích, koktejlech, ale hlavně z nich pečeme nezaměnitelné dezerty a vyrábíme džemy. Tentokrát pro vás mám čtyři recepty jako potvrzení předcházejících slov. Než se do nich pustíme, musím ještě dodat, že se jahodové výtažky používají i v kosmetice.

Díky značnému obsahu antioxidantů údajně snižuje konzumace jahod nebezpečí kardiovaskulárních chorob. Udržují hladinu cukru v krvi, pomáhají našemu zraku, snižují krevní tlak a pomáhají při léčbě zánětů.

Taková jahoda je prostě fenomén a my se pustíme do slíbených receptů.

Jahodový koláč ze sladkého těsta s náplní z mascarpone

Jahodový koláč z křehkého korpusu je absolutní letní klasikou. Především díky své náplni je velmi osvěžující. Pokud nemáte chuť nebo čas, můžete koupit hotové křehké těsto nebo již upečený korpus. Ovšem domácí klasika máslového sladkého těsta je nepřekonatelná, takže já si vždy těsto připravím sama.

Krém se snadno vyšlehá, nepřidává se cukr, ale osladí se ovocným krémem. Angličané mu říkají curd a nejznámější je ten citrónový. Jde o sladký krém s velmi pikantní tónem, já jsem použila marakujový. Úžasně ochutí náplň. Lemon curd neboli citrónový krém prodávají anglické supermarkety, ale je již běžnou ingrediencí i v některých našich obchodech. Často se připravuje doma. Jde o naprosto lákavou a chutnou ingredienci, k zahuštění se používají vejce, nikoliv škrob nebo mouka, a plní se jím palačinky, dorty, přidává se na tartaletky i jako náplň koblih. Určitě si lemon curd zamilujete!

Ingredience:

Na sladké těsto: (asi 700 g) pro větší koláčovou formu:

340 g hladké mouky

špetka soli

150 g nesoleného másla

90 g moučkového cukru

2 vejce

Na náplň:

150 g mascarpone

125 g řeckého jogurtu

150 g marakujového krému (nebo citrónového krému [lemon curd])

jemně nastrouhaná citrónová kůra z 1 citrónu

400 g jahod

Jahodový koláč ze sladkého těsta s náplní mascarpone je osvěžující záležitost | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Postup:

Nejdříve si připravíme sladké těsto. Na pracovní plochu prosijeme mouku a přidáme špetku soli. Doprostřed uděláme důlek a do něj dáme změklé máslo. S malou dávkou mouky vytvoříme prsty jemné těsto. Teprve poté vsypeme cukr a vlijeme lehce rozšlehaná vejce a postupně přidáváme zbytek mouky a vše zpracujeme v tuhé těsto. Hmotu důkladně prohněteme v hladké těsto, několikrát do něj udeříme pěstí, zabalíme do fólie a necháme alespoň 30 minut odpočinout v ledničce. Předehřejeme si troubu na 180 °C.

Poté těsto vyválíme na lehce pomoučněné ploše do tvaru kruhu o trochu větší než koláčová forma. Těsto opatrně přeneseme do vymazané formy a ještě necháme v lednici deset minut odpočinout. Poté lehce propícháme vidličkou a vyložíme papírem na pečení, aby se těsto nezvedalo, a papír zatížíme sušenými fazolemi nebo keramickými kuličkami. Pečeme 15 minut a poté papír s fazolemi odstraníme a ještě dopékáme asi 5 minut. Vyndáme a necháme zchladnout.

Mezitím si připravíme náplň. V míse mixéru smícháme mascarpone, řecký jogurt, citrónovou kůru a poté přidáme marakujový nebo citrónový krém – lemon curd. Teprve po lehkém zchladnutí na korpus rozprostřeme náplň a poklademe omytými a z části nakrájenými jahodami. Necháme asi 20 minut v ledničce usadit a poté servírujeme posypané moučkovým cukrem. Ozdobíme kůrou z citrónu a třeba i jedlými květinami.

Jahody s balzamikem na grilu

Zkuste pro jednou něco úplně jiného. Že jahody nepatří na gril? A proč by nepatřily? Originální dezert jako luxusní pochoutka na závěr vašeho grilování.

Ingredience:

500 g jahod

3 lžíce balzamikového octa

3 lžíce cukru

dlouhé pevné špejle na grilování

Postup:

Jahody vykoupané v balzamiku se obalí v cukru a ogrilují. Získají tím křupavou krustu a zvýraní se jejich chuť | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Nejdříve si namočíme špejle do vody. Jahody omyjeme a odstopkujeme a celé nasadíme na špejle. Poté je dáme na rovný talíř, na který nakapeme balzamikový ocet a jahody v něm vykoupeme. Na jiný plochý talíř nasypeme cukr, jahody v něm obalíme a ihned dáváme na středně rozehřátý gril. Grilujeme, dokud se nevytvoří lehká krusta. Servírujeme teplé, případně lehce zasypeme čerstvě namletým barevným pepřem, případně ozdobíme čerstvou mátou.

Jahodový džem s rebarborou a růžovým ginem

Jahody a rebarbora je prověřená dvojice. Rebarbora pomalu končí svoji sezónu, a tak vybírejte jen nedřevnaté stonky. Avšak je to skvělá surovina, jahodovému džemu dodá pikantní chuť. Chutě umocní ještě trocha ginu, sáhněte po jakémkoliv kvalitním, já zvolila růžový, s jahodami a rebarborou tvoří dokonalou trojici.

Ingredience:

700 g jahod

3–4 větší stonky rebarbory

500 g cukru krystal

20 g ovocného pektinu

1 malá sklenička růžového ginu

Jahodový džem s rebarborou a růžovým ginem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Postup:

Nejdříve oloupeme rebarboru, dřevnaté konce odkrojíme. Nakrájíme rebarboru na kousky, dáme do širšího kastrolu, zasypeme asi 6 lžícemi cukru a zakapeme citrónovou šťávou. Protřepeme a necháme chvíli macerovat. Omyjeme jahody, odřízneme stopky a jahody přidáme k rebarboře. Zahřejeme na nejvyšší teplotu, rozmačkáme a necháme vařit, dokud ovoce nepustí šťávu. Smícháme pektin s odváženým cukrem a přidáme k ovoci. Vaříme zprudka asi 3–5 minut, pak odstavíme z plotny. Přidáme sklenku ginu, zamícháme, odebereme pěnu a necháme chvilku (asi 10 minut) stát. Plníme do sterilizovaných horkých skleniček a uzavřeme.

Skladujeme v ledničce.

Rychlý jahodový koláč z třeného těsta s mandlemi

Rustikální koláč, který máte hotový přímo bleskově.

Mám ho ráda proto, že je rychlý, jednoduchý na přípravu (odměřujete jen skleničkou) a bez žmolenky lze použít s různým ovocem jako bublaninu, třešně, višně i blumy jsou ideální. Je vláčný a „nedusí“, jak vtipně kdosi při mém servírování poznamenal jako kompliment. Dělávám ho s jablky, výborné je pro jednou opustit skořici a ke žmolence na posyp přidat vlašské ořechy. Tenhle koláč je na plech nebo do velké koláčové formy, snese jakékoliv ovoce, které právě uzrálo na vaší zahrádce. A tak kombinujte ovoce, chutě, posyp a popusťte uzdu své fantazie. Ovšem jahodový s mandlemi je ten nejlepší! Přesvědčte se!

Ingredience:

1 vejce

1 žloutek

1 sklenička cukru

1 sklenička oleje (nejlépe lehký světlý olivový nebo slunečnicový)

3 skleničky polohrubé mouky

1 sáček prášku do pečiva

1 lžička vanilkového extraktu

citrónová kůra z jednoho citrónu

1 sklenička mléka

asi 1 kg jahod

mandlové lupínky na posyp

stejný díl cukru, másla a trochu více hrubé mouky na žmolenku

Rustikální jahodový koláč s mandlemi | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Postup:

Nejdříve rozehřejeme troubu na 180 °C. V mixéru šleháme olej a cukr a postupně přidáme lehce smíchané vejce a žloutek. Nastrouháme citrónovou kůru a ochutíme jí těsto spolu s vanilkovým extraktem. Zmírníme stupeň šlehání a přidáme mouku s práškem do pečiva a vlažné mléko, vše mícháme do hustšího těsta. Přendáme do vymazané formy nebo na hlubší plech, poklademe jahodami a posypeme mandlovými lupínky. Pro vyvážení chuti můžete ozdobit sladkou žmolenkou. Pečeme 35–45 minut.