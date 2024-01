Jak dánské pečivo dobylo svět

Zrovna jsem stála u pokladny, když někdo říká prodavači: „Víte, koho jste tady měli? Dánskou královnu osobně!“ Prodavač nakrátko zvedl zrak od balení knihy a slušně odpověděl: „Ano? Ona tady již byla vícekrát.“ A dál balil knihu…

Myslím, že by ho víc zaujalo, kdyby mu kolega v předvánočním frmolu přinesl na posílení kousek dánského sladkého pečiva. Já obdivovala úžasnou královnu a na dánské pečivo také nedám dopustit!

Na prahu bylo těsto

Základem tohoto druhu pečiva je plundrové těsto. Ten název je hrozný, alespoň pro mě. Vychází z němčiny, ze slova „Plunderteig“ a vypadá to, že německy mluvicí země k němu přišly jako kynuté těsto k vrstvě másla.

Kořeny spíše sahají do Francie s typickým příběhem, kdy prý kuchařský učeň nepřidal do těsta máslo, pak to zachraňoval tím, že ho pokládal na rozválené těsto a v několika vrstvách ho do něj zabalil. Zní to nedůvěryhodně, ale je to roztomilé, úplně vidím vystrašeného, vyhublého a pihatého učně, jak zachraňuje situaci a netuší, že stojí na prahu velkého těstového objevu, jehož sláva se bude dotýkat hvězdné oblohy nad Dánskem.

Zde je vidět jak funguje plundrové těsto | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Plundrové těsto prý ještě putovalo k italským pekařským mistrům a poté do Vídně, odkud se v 19. století za prací vydalo pár pekařů do Dánska. Své znalosti a umění zdokonalovali právě tady.

Právě tohle je však nejisté. Konečně, co je dnes jisté. Našlo se totiž dost zpráv, že naopak dánští pekaři přišli do Vídně na zkušenou a objevili zde kynuté těsto s máslem, které se překládá. S touto zkušeností se vydali zpátky domů.

Vídeňáci si zaslouží pochvalu, neboť bychom dnes neměli „Wienerbrød“, dánské pečivo, anglicky známé jako „Danish pastry“, ale jak napovídá překlad z dánštiny, jde o „vídeňský chléb“. Uznávám, od Dánů je milé, že si vše nepřivlastnili a dodnes tak děkují vídeňským kolegům.

Aby také ne, toto pečivo je známé po celém světě, neboť Dánové recepturu upravili a navíc k tomu přidali zručnost a trpělivost, a proto je oblíbené pro svou křehkost, vrstevnost a bohatou a lahodnou chuť. Za vším stojí zdvojnásobení obsahu másla, celá vejce a více cukru, proto je těsto sytější, sladší a žlutější.

New York ‚Danish‘ miluje

Před několika měsíci jsem byla v New Yorku a potvrzuji, že město je stále v pohybu, nikdy nespí a stále chutná. Zašli jsme si na kávu do sítě kaváren s občerstvením, a hlavně s dánským pečivem.

Jak bývá zvykem, Petr měl už dávno kávou dopitou, zatímco já ji ještě foukala, jak byla horká, a v tom se zvedl od stolu se slovy: „Do Washingtonu přijedeme večer, jdu něco koupit na zítřejší snídani.“

Vrátil se se dvěma obrovskými krabicemi plnými dánských sladkých pochoutek. Já stále dopíjela horkou kávu a zeptala jsem se: „Proč jsi toho koupil tolik?!“

„No, původně jsem toho tolik koupit nechtěl, ale prodavač mi najednou začal říkat, jak je cenově výhodné koupit víc, přidat ještě tamto a tohleto!“

Já mezi zuby procedila: „To v životě nesníme!“ Snědli! Jenom se po tom zaprášilo.

Pokud si budete chtít také tak dopřát, zajděte do kaváren označených „Danish Pastry Shop“, případně pod názvem „Ole & Steen“. A pokud se vám nechce jezdit tak daleko, stejná firma má okolo dvaceti kaváren „danish pastry“ v Londýně.

Nabízí se otázka, proč se zrovna Newyorčané zamilovali do dánského pečiva. Tady neplatí známé: „Za vším hledej ženu!“ Proč bychom se za vším měly hledat zrovna my, když v tomto případě za tím hledejme pekaře. Mluvím o dánském přistěhovalci jménem Lauritz C. Klitteng, který spustil ve Spojených státech „severské šílenství“.

Zázračné sladké pečivo z těsta o 27 vrstvách ho vyneslo až tak vysoko, že ho dokonce připravoval na svatební hostinu amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, u kterého si přesně za dva týdny (3. února) připomeneme 100 let od jeho úmrtí.

Zpátky k upravenému heslu „Za vším hledej pekaře“ už snad jenom poznámkou, že Klitteng byl osvícený pekař a po počátečních úspěších začal jezdit po světě a dánské pečivo propagovat. Za což si vysloužil další kariérní vrchol, tedy uvedení jeho zásluh v pravidelných gastroglosách na stránkách iROZHLAS.cz.

Prostorná kavárna a pekařství, kde prodávají dánské pečivo v New Yorku | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Není to jen těstem

Popularita dánského pečiva je založena i na různých náplních, krásném vzhledu a lepkavých prstech. Z ruky totiž pečivo nejvíc chutná, prověřila jsem vše vícekrát vždy se stejným výsledkem.

Dánské sladké pečivo je totiž krásně a vkusně zdobené. Nejčastěji se používají různé ovocné džemy a pudinky, čerstvé jahody, maliny, jablka a nakládané meruňky. Kousky ovoce se pečivo zdobí i s ikonickou cukrovou polevou.

Oblíbené jsou krémové náplně, a to především vanilkový krém, ten je neodolatelný, a podobně je na tom smetanový krém. Mají za následek bohatost a jemnost každého kousku.

Nezapomnělo se ani na mandle a marcipán, čímž pečivo získá tu správnou sladkou chuť. Nakonec zmíním čokoládu, respektive Nutellu, což dodá až pocitu luxusu a nejvíc tento druh náplní milují děti a muži. Alespoň ti, kteří se pohybují okolo mě.

Stále jsme však u sladkostí, ovšem jenom o něm dánské pečivo není. Kdo preferuje slanější chutě, najde i sýrové náplně, které jsou ve spojení s pečivem lahůdkou.

Dánské pečivo je malým uměleckým dílem oslavující dovednosti, zručnost a kreativitu pekařů z Dánska.

Dánské pečivo je často s pudinkovými náplněmi | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz