Oblafnout hlad je vcelku jednoduché

Máte stále pocit hladu? Musíte se o něj starat, hýčkat si ho a utěšovat? Chcete s tím něco dělat, nebo vám to vyhovuje? Možná si také říkáte, ještě dnes to vydržím, ale zítra, zítra už s tím budu něco dělat. Uteče den a opět máte před sebou další zítra a vlastně se nic neděje. Zítra bude zas a zas.

Ovšem ono se s tím dá dělat hodně už teď. Vlastně máte před sebou dvě možnosti, buď hlad utišit, nebo ho oblafnout. Když zvolíte variantu oblafnutí, zabijete dvě mouchy jednou ranou.

Daň povánočního období je krutá, naše tělo dostalo zabrat. Jsou však možnosti, jak se s tím poprat. Leden je ideální dobou, jak přeorientovat své stravovací návyky, držet hlad na uzdě, případně nasadit rozumnou dietu a i ochutnat hlad.

Co je hlad

Jestli chceme nepřítele poznat, musíme ho pochopit. Hlad je jednoduchý, kdo by ho neznal. Otázka zní, zda je vůbec nepřítelem. Vždyť se stará o chod našeho těla i mysli. Ovšem také se umí učit, a když ho naučíme, že čím častěji se bude ozývat, tím častěji dosáhne svého a bude ukojen, je tu průšvih.

Klasická hudba vystřídaná klasickou kachničkou s červeným zelím. Připravte si koktejl Rossini Číst článek

U hladu nejde jenom o pouhé kručení v břiše, ale i o myšlení, které nás k jídlu vytrvale nutí. Za všechno může párový „bloudivý nerv“, který spojuje krční, břišní a hrudní dutiny.

Nepodléhá naší vůli, udržuje vnitřní podmínky našeho organismu na optimální úrovni a je nejdelším nervem s touto úlohou. V žaludku má za úlohu hlídat jeho plnost a vyslat do mozku signál, což dokáže vyhodnocením obsahu glukózy v krvi.

Když obsah klesne pod určitou úroveň, dostává mozek signál: máš hlad. Upozornění přijde, když i hormon leptin signalizuje snížení množství tuku v organismu. Tělo nenechalo nic náhodě a je vybaveno dalšími dvěma hormony, ghrelinem a cholecystokininem, které dávají na náš hlad pozor. My jim za starost o naše zdraví musíme být vděčni, ale na druhou stranu: co je občas oblafnout?

Jak méně jíst

Bezpochyby znáte dost způsobů, jak méně jíst. Základní otázkou je: „Budeme dostatečně dlouho a poctivě dodržovat známé zásady a jsou ještě jiné možnosti?“

Existuje řada způsobů, na které si lze trvale navyknout a tím udržovat tělesnou hmotnost a vzhled na úrovni, se kterou budeme spokojeni. Většinou jde o jednoduchá opatření jako třeba používání menších talířů. Mozek je tím oklamán, „vidí“ plný talíř, což je vlastně pravda, ale servírovaná porce může být až poloviční.

Pocit dostačující porce může navodit i tvar talíře, jeho barva (porce světlých těstovin na modrém talíři vypadá větší) a rozložení jídla, kdy polovinu talíře zaplníte ovocem a zeleninou a škrobům a bílkovinám necháte jenom čtvrtinu.

Možné fatální chyby na Silvestra a Nový rok a přání PF 2023 Číst článek

Jídelní stůl nezaplňujte tácky, hrnci a miskami, to nás nenápadně nutí přidat si, přiložit si, doplnit talíř. Jídlo naservírujte na talíř a stůl poté nechte čistý.

Též si můžete navyknout nedojídat. Těžko to asi budete realizovat v restauraci a necháte na talíři nekřesťansky drahé jídlo. Doma jídlo klidně nedojezte a využijte ho jako další porci dne. Horší je dojídat jídlo, když jste už nasyceni. Většinou jde o porce podávané navštívenými babičkami, tetičkami a přáteli, kteří vám chtějí dopřát. Ovšem i tady se znalosti věcí můžete požádat o menší dávku.

Už jsem se dotkla stravování v restauraci. Jak víte, existuje řada možností, jak se vyhnout přecpání. Stačí si říct o malou či poloviční porci, případně si nechat zbytek zabalit domů, na což je už většina dobrých restaurací vybavena a zvyklá.

Když už jste to s hladem přehnali a musíte se „nacpat“, napijte se před jídlem vody, minerálky, bylinkového čaje a třeba i čistého vývaru. Hlad částečně utišíte a poté sníte méně. Podobného cíle lze dosáhnout tím, že budete konzumovat jídla, která nás rychle nasytí.

Pozornost věnujte ovoci, zelenině a hlavně vlákninám, které dokáží zvýšit objem pozřeného jídla. Proto si připravte třeba salát s lososem, kuřecí maso, na řadu může přijít i řecký jogurt s ovocem a ořechy.

Vánoce jsou o zdrobnělinách, tak jsem připravila perníkové bábovičky Číst článek

Zajímavým šidítkem jsou mátové chutě. Příchuť máty v ústech umí snížit pocit hladu, používejte zubní pastu s mátovou příchutí a klidně i stejně ochucenou žvýkačku. Hlad bude opět chytře obelstěn.

Někdy vás však hlad přepadne s takovou intenzitou, že máte pocit, že neodoláte a sníte půlku dortu. Přitom stačí zaměstnat se činností, kterou odkládáte, složit prádlo, uklidit šuplíky v kuchyni či vynést koš. Říká se tomu „rušivé aktivity“ a umějí pocit hladu bezpečně zahnat.

I délka jídla může udělat zázraky. Dlouhé vysedávání u stolu je sice příjemné, ale člověk stále „uzobává“. U stolu se necpěte, ale jídlo cíleně rozkousejte, budete lépe trávit. O benefitech správně rozmělněného jídla jsem už psala.

Úplně špatné je zaútočit tvrdým omezením jídla. Drastické metody více škodí, účinkují krátkodobě a mohou mít následky. Tím nejmenším je, že rychle doženete, ba předeženete to, co jste násilně shodili ze své hmotnosti.

Čím začít

Když mluvíme o jídle, tak určitě právě tím. Pokusím se shrnout, jak na jídlo, abyste neměli hlad a tělo dostalo, co vyžaduje. Pojídání semínek není ničím novým, ale uznávám, moc přitažlivě to nepůsobí. Nicméně si je dopřejte v salátech, cereáliích a v jogurtech. Získáte dost, stabilizaci hladinu cukru v krvi, nižší tlak a cholesterol.

Veka, šunka, bramborový salát. Chlebíček je symbol češství, překonal módní vlny, říká majitelka lahůdek Číst článek

Renezanci prožívají datle a já dodám, že právem. S jejich doporučením nemám problém, protože na nich ujíždím. Prokazatelně pomáhají při diabetu a snižují pravděpodobnost srdečního onemocnění. Dlouhodobě zářící kometou je avokádový olej, který umí snížit cholesterol, krevní tlak a ztučnění jater.

Nemáme sice moře, ale rybí konzervy k nám na pulty obchodů umí „doplout“. Kupujte si staré dobré tučné sardinky a klidně i lososa, bohatý obsah omega-3 mastných kyselin je dostatečně výmluvný.

Poněkud přestáváme slyšet na omílané fermentované potraviny. Konzumace jogurtů, kombuchy, kefíru, kysaného zelí či kimchi zázračně podpoří váš imunitní systém.

Zasytit umí i žitný chléb (knäckebrot) obsahující vlákninu, která nejenom upevní zdraví, ale umí i nasytit a důsledkem toho méně jíme.

Vlákninovou bombou jsou mandle konzumované se slupkou. Ovšem to není všechno. Umí si s vaším hladem pohrát natolik, že pokud sníte 30–50 g mandlí, máte vše pod kontrolou natolik, že příští jídlo může být až o 300 kalorií menší. Což je dost.

A jak hlad chutná

Úplně na závěr dodám, že žijeme na kontinentě a v zemi, kde hlady netrpíme, spíše naopak, proto také tento článek. Důsledky přejídání mohou vyspělé státy ohrožovat, stejně jako hlad. Život má být v rovnováze a i hlad nám má chutnat.

Průměrný Polák sní 120 kilogramů brambor za rok. V Poznani mají ‚pyry‘ i své muzeum Číst článek

Určitě všechny potraviny, doplňky a jídla, o kterých píši, znáte a umíte si je vychutnat a kombinovat. Jednoduše jezte chytře. A pokud se ptáte, jak to mám s dietou po Vánocích já, prozradím svůj plán: jím méně a v jiných časových cyklech, tedy delší přestávky, přerušovaný půst.

Nechám, aby mi hlad ještě chvilku vydržel, tedy mi zachutnal, a pak stačí jen malé porce a chutnají báječně. Funguje to! Ovšem než se do čehokoliv pustíte, nezapomeňte na to, že musíte být v pohodě.

Já si na chutě budu muset ještě chvilku počkat. Připravil mě o ně nějaký potloukající se virus, a to se na nás prý řítí další, pojmenovaný po mytické příšeře a bájném obřím hlavonožci zvaném Kraken. Kéž by se jednalo pouze o stejnojmenný tmavý kořeněný karibský rum, ze kterého se dají připravit báječné koktejly!