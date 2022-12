Kapra na kusy, salát jen se zálivkou, cukroví s olejem. Hana Michopulu radí, jak ušetřit na vánoční tabuli

„Kdyby byla rodina jako firma a měla si osekat náklady na Vánoce, tak bych jednoznačně nešetřila na položkách, ale na obecných rozhodnutích, jak Vánoce pojmout a jak je trávit. Na tom se dá ušetřit mnohem víc, než když místo másla koupíte margarín,“ doporučuje gastro publicistka Hana Michopulu. Na instagramu zveřejňuje recepty Skromné jídlo. „Přejídání se a hojnost je dnes už součástí Vánoc,“ říká. Praha 16:52 23. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoční perníčky | Zdroj: Shutterstock

Vánoce v Česku stojí mimo jiné na hojnosti. „Lidé si chtějí udělat radost, dokázat si, že se mají dobře a že můžou. Vánoce jsou svým způsobem svátky vděku. Jenom to tahá z kapsy peníze,“ uznává publicistka.

Mnozí z nás si Vánoce nedovedou představit bez bohaté hostiny. Ale co když máme letos hlouběji do kapsy? Je tu Finančák s tipy od autorky kuchařek Hany Michopulu

Přiznává, že dřív si nedovedla představit, co ze své kuchyně vypustit, dnes se ale dokáže obejít skoro bez všeho, co se běžně používá.

Například bramborový salát si dovede představit bez majonézy, jen se zálivkou. „Ta obsahuje dvě důležité složky, olej a ocet, případně jinou tekutinu. A ničemu to nevadí. Salát je pak odlehčený a pořád vynikající,“ nabízí tip, jak ušetřit na štědrovečerní večeři.

Ušetřit se dá také na kaprovi, radí Michopulu: „To, co platí obvykle, že koupí celého zvířete a porcováním doma ušetříte, u kapra paradoxně neplatí. V supermarketu teď stojí kapr 210 korun za kilo. A když koupíte porce, můžete použít jenom tolik, kolik opravdu potřebujete. Obvykle totiž kusy kapra leží do druhého dne na stole a nikdo to nechce, protože už to není čerstvé.“

„Trpíme nadspotřebou, jídlo je velmi často způsob, jak se ujistit ve svém statusu. Je to patrné právě na Vánocích. Samozřejmě to zvyšuje dopamin, co zažíváme o svátcích s jídlem, ale jenom do určité míry. Pak už to přestává fungovat a nálada se tím zhoršuje,“ upozorňuje publicistka.

Méně, bez másla i vajíček

U cukroví doporučuje publicistka ubrat na kvantitě a nabízet ho jen příležitostně. „Místo patnácti druhů bych udělala třeba deset nebo pět. Levnější jsou druhy, kde nejsou polevy nebo které nejsou slepované a zdobené. To znamená klasické sušenky.“

„Na cukroví se spotřebuje hodně másla, které má vliv na chuť. Ale pokud je potřeba ušetřit, tak ze srovnání másla s margarínem, sádlem a olejem vychází nejlépe olej,“ radí Michopulu a doplňuje:

„Nehodí se do všech druhů těst, třeba do těch, které potřebujeme nějak tvarovat nebo vykrajovat. Tam máslo totiž formuje tvar. Ale pokud dáváme něco do formiček, tak bych se nezdráhala olej použít a snížit tím náklady.“

Vejce se dají z mnoha receptů úplně vynechat. „Loni jsem to zkoušela u vanilkových rohlíčků a není to poznat. Ale musíme myslet na to, že musíme vejce nahradit v konzistenci to znamená tekutiny – voda, olej, máslo.“

A místo ořechů je možné použít slunečnicová semínka, dodává Michopulu.

Poslechněte si celý pořad Finančák, audio je výše v článku.