Agent 007 nemá čas zemřít a nemá čas na jídlo

S tímto mužem však nejde nic jednoduše, když se totiž ke kaviáru přizná, vzápětí jedním dechem dodá: „Problém není v tom, jak získat dostatek kaviáru, ale jak k němu mít dostatek toustů.“

Máte pocit, že se vytahuje? Váš pocit je na místě. James Bond totiž právě tohle, mimo jiné, umí v kinech už 60 let a já mu chci dnešní gastroglosou popřát ke kulatému výročí filmových narozenin a také se podívat, co rád jedl.

Jak je to s výročím

Tyto kulatiny jsou spojené s uvedením první filmové bondovky na plátna kin. Stalo se to přesně 5. října 1962 a film se jmenoval Dr. No. Do dnešního dne jich bylo natočeno celkem dvacet sedm.

Pokud vezmeme v úvahu, že literární otec agenta s právem zabíjet, Ian Fleming, napsal celkem 12 románů a dvě sbírky povídek, je počet filmů překvapující. Ovšem co není u Jamese Bonda překvapujícího. I když, něco by se našlo, třeba Bondovo jméno si Fleming vypůjčil od ornitologa. Jak všední, že?

Za specialitami Andalusie. Býčí zápasy přímo v restauraci. Vítejte ve vyhlášené El Pimpi Číst článek

Kulatiny se slavily po celém světě a byly dokonce vydány stříbrná a zlatá mince. Do parkovacích automatů by ale vložit nešly, mají totiž tvar obdélníku a byly vydány v Tuvalu. Neděste se, také jsem se musela podívat, kde vlastně je. Je to ostrovní stát ležící v Tichém oceánu mezi Havají a Austrálií. A já zase musím s obdivem podotknout, kde všude má James Bond své prsty.

Minci vydala i australská mincovna a jde o emisi stříbrné pamětní mince, kde je na lícní straně podobizna Alžběty II. a na rubu logo 007 a číslovka šedesát. U příležitosti kulatého výročí dokonce proběhla aukce filmových rekvizit z bondovek, za které se utržilo 60,1 milionu liber. Hlavním tahákem byl Aston Martin z posledního filmu, vydražený skoro za 3 miliony liber.

V londýnské Royal Albert Hall proběhl 4. října koncert s filmovou hudbou. Pokud máte pocit, že něco chybí, troufnu si říct, že máte na mysli „drink“. Ani v tomto případě nezůstalo výročí bez odezvy, skotská palírna Macallan vydala šest limitovaných edic „single malt“ whisky s upraveným alkoholem na 43,7%. Ta sedmička na konci je poctou agentu 007.

Aby toho nebylo málo, britský výrobce motocyklů Triumph nabídl 60 kusů speciální ultra-limitované edice Speed Triple RR Bond Edition.

Komu je to málo, vězte, že došlo i na poštovní známky, vodu po holení, sluneční brýle, boty bez tkaniček či speciální edici francouzského šampaňského Bollingeru. Nechyběly ani ponožky s logem, stolní hry, klobouky… a dost!

Jako bychom neměli dost jiných starostí. Na celé akci mě mrzí jedna věc: nezjistila jsem, jestli byla vyrobena třeba speciální várka špaget, kaviáru, pomerančového džusu a marmelády, toustů a klidně i másla.

Hladovějící agent 007

Musím přiznat, že britský agent si ve filmových bondovkách na jídlo moc času neudělal. Avšak v autorových románech si literární Bond pochutnává často a není žádným tajemstvím, že na tom samém, co měl rád Ian Fleming. Například v románu Srdečné pozdravy z Ruska (From Russia with love) se Bond přizná, že k snídani miluje míchaná vajíčka se slaninou a klobáskou.

Buď je miluješ, nebo nenávidíš. V druhém případě jste nezkusili kvalitní ančovičky Číst článek

Pochutná si na toustu s pomerančovou marmeládou, případně jahodovým džemem, a kupodivu před čajem dá přednost silné černé kávě.

Obecně lze tvrdit, že Bond má rád britské jídlo, ale pokud je na cestách, pochutná si na místních specialitách, jako jsou langusty ve Francii, v Itálii tagliatelle verde nebo krab na másle v USA. Literární Bond je „masožravec“ a s oblibou si dává hovězí, jehněčí i zvěřinu.

Na filmovém plátně je ovšem častěji hladov než nasycen.

Filmoví Bondové

Začnu tím posledním, Danielem Craigem, který natočil pět bondovek. Více než jídlu se věnoval akcím a každý nezaujatý milovník bondovek musí uznat, že do moderního ztvárnění přinesl akčnost dosud nevídanou. Nemůžeme se divit, že na jídlo mu nezbývá čas. I když v poslední bondovce Není čas zemřít (No Time To Die) připravoval své dceři palačinky a na mužství mu to neubralo, spíše naopak.

Za svou fyzičku je herec vděčný speciální dietě a tréninkovému plánu. Pro mužskou část čtenářů dodávám důležitou informaci, že alkohol smí pít pouze v pátek večer a v sobotu!

Daniel Craig svou dietu popsal následně: „Vyřadil jsem všechna svinstva, jím 5–6 krát denně, sacharidy vynechávám odpoledne a večer, hodně jím zeleninu a ovoce. Bílkoviny doplňuji rybou, vejci a kuřecím masem.“ Opět poznámka pro muže: dostal se jim do rukou návod, jak být „skoro“ Jamesem Bondem.

Švestky coby afrodiziakum, předmět morálky, rčení, pranostik a magie. Inspirujte se dvěma recepty Číst článek

Prvním filmovým představitelem Bonda byl legendární Skot Sean Connery, který natočil šest filmů. Na sklonku svého života byl sice zatvrzelým vegetariánem, a jak sám upozorňoval, jediným důvodem byly ty zdravotní. Před tímto vynuceným rozhodnutím si jak v bondovkách, tak v osobním životě pochutnával na všem dobrém a rád si dopřával thajské zelené kari.

Jeho apetit v mládí ovlivnil fakt, že trpěl žaludečními vředy, v důsledku čehož byl propuštěn z Britského obchodního námořnictva. Já mám mírné podezření, z čeho hercova nemoc pramenila. On se totiž agentu 007 podobal i v civilním životě. Po celém světě si totiž užíval dobré jídlo, pití, rychlá auta a krásné ženy, někdy z toho všeho můžete mít problémy se žaludkem.

Agenty s povolením zabíjet ztvárnili ještě herci George Lazenby s jedním filmem, Timothy Dalton se dvěma a nejvíc, sedm, jich natočil Roger Moore. Já se však podrobněji zmíním o Pierce Brosnanovi, který natočil čtyři bondovky.

Ve filmové roli agenta 007 se také moc nenajedl, ale v civilním životě miluje indické jídlo, speciálně kari, a jedním z nejoblíbenějších je Chicken Tikka. K této závislosti se dopracoval, když hrál v Londýně v divadle, které bylo indickými restauracemi obklopeno.

K jídlu patří i víno, v tomto případě Pierce Brosnan upřednostňuje kalifornská Chardonnay. Vzhledem k předešlým informacím je zajímavá následná informace, že má rád irského lososa, zeleninu, a světe div se… bramborovou kaši. Vaření moc nedá, ale přiznává, že umí uvařit těstoviny, paellu a snaží se uvařit kuřecí Tikka Masalu.

Není čas zemřít

K tomu všemu já mohu dodat jediné: že filmoví představitelé Jamese Bonda nejsou na filmovém plátně zrovna žádní jedlíci. Aby také byli, když v poslední bondovce dokonce „není čas zemřít“. Ovšem v soukromém životě si dobré jídlo a pití uměli a umí vychutnat a je dobře, že v tomto směru máme hodně společného.

Dobré jídlo a pití k životu patří a proč si jednu z nejlepších částí upírat?