Japonci vykoupili dětská menu v McDonald's jen kvůli kartičkám Pokémonů. Jídlo vyhazovali
Řetězec restaurací rychlého občerstvení McDonald's v Japonsku zjistil, že lidé si ve velkém kupovali jeho Happy Meal jen díky přiloženým kartičkám Pokémonů a jídlo vyhazovali. Informovala o tom agentura Kjódó.
Plýtvání jídlem se provádělo u takzvaných Happy Setů, které jsou v České republice známé jako Happy Meal.
Jde o krabici určenou především pro děti, ve které je hlavní pokrm, jako jsou hamburgery, vedlejší jídlo jako hranolky, nápoj a hračka. Japonské pobočky amerického fastfoodového řetězce po tomto odhalení začaly omezovat nákupy Happy Setů na pět kusů na osobu.
Před třídenní speciální akcí, která měla začít minulou sobotu, také přijaly opatření zabraňující v přeprodávání kartiček za vyšší cenu. Požádaly zároveň provozovatele blešího trhu o pomoc s nabídkou těchto žádaných sběratelských předmětů.
McDonald's ale přiznal, že jeho přípravy nebyly dostatečné, a omluvil se. Akci ukončil hned první den, protože mu kartičky došly. Společnost v tiskové zprávě uvedla, že v budoucnu zavede přísnější postupy, například odepře vstup lidem, kteří budou chtít kupovat hodně Happy Setů.
Pokémoni se v Japonsku poprvé objevili v roce 1996 ve hrách pro herní zařízení Game Boy. Jejich pojmenování vychází z výrazu pro „kapesní monstra“ (Poketto Monsuta).
Na úspěch videoher navázal o rok později kreslený seriál, který se dodnes vysílá po celém světě. Vytvořeno bylo i několik kreslených filmů a počítačových i karetních her.