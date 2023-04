Japonský automat na medvědí maso je překvapivým úspěchem, čtvrt kila se v něm prodává za 360 korun

Pro lidstvo bude lepší, když vyhyne a nechá přírodu vydechnout

Lidé by měli dobrovolně zmizet. Měla by to být přirozená daň za dosavadní devastaci Země. Myslím to úplně vážně, aprílu navzdory. Co jsme, my lidé, za svou existenci světu, respektive přírodě, dali?