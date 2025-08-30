Je libo anglický čaj... z Anglie?
Anglie je mým druhým domovem. Postřehla jsem tu spoustu věcí a souvislostí, které mi dlouho unikaly. Věnovala jsem se Anglii, její historii, kultuře a v neposlední řadě gastronomii. Pochopila jsem, že jedním ze symbolů Anglie, i když sám o sobě není původem anglický, je čaj.
Anglie se zásadně podílela na rozšíření zvyku pít čaj po celém světě. Britská Východoindická společnost zajišťovala jeho dovoz z Číny, později z Indie a Cejlonu. Díky tomu se čaj stal každodenní součástí nejen britského, ale i koloniálního života. Tradiční „afternoon tea“ se stal kulturním fenoménem v celé zemi.
Já na odpolední čaj občas v Brightonu zajdu. Hotelové restaurace ho umí připravit a servírovat s nevídanou péčí, jednou jsem měla dokonce to štěstí, že jsem si ho vychutnala na tenisovém Wimbledonu.
To byl zážitek nevídaný, o to chutnější, že jsem tím oslavovala tenisový titul naší Markéty Vondroušové, kterou jsem během utkání navzdory publiku mohutně povzbuzovala. Mé unavené hlasivky si hladivý čaj zasloužily.
Čaj a britská historie
Pití čaje ovlivnilo společenský život, stalo se rituálem měšťanských domácností i aristokracie.
Britská poptávka po čaji byla také důvodem k ekonomickým a geopolitickým krokům, od obchodní výměny s Čínou přes opiové války až po rozvoj čajových plantáží v Indii. Čaj je přímo spojen s érou britského impéria a fakt, že zasahoval do politiky, nemusím zdůrazňovat.
Kdo by neznal Boston Tea Party (1773)? Šlo o protest amerických radikálů proti britské čajové dani vedoucí k „čajové vzpouře“ v Bostonu, kde byla do moře svržena celá zásilka čaje. Tento symbolický čin se stal předehrou americké revoluce a ukázal, jak moc byl čaj nejen nápojem, ale i politickým nástrojem.
Anglie kvůli tomu na čaj nezanevřela a zaslouží si velkou pochvalu za to, že dala čaji globální význam, proměnila jej z luxusu dováženého z Orientu v každodenní nápoj všech. Čaj se stal kulturním symbolem i historickou rozbušku.
Kdo, kolik a jaký čaj má nejraději
Velká Británie patří mezi největší spotřebitele čaje na hlavu, jak dokazuje přehled světových lídrů. Když se podíváme na aktuální údaje týkající se nejvyšší spotřeby čaje na osobu v Evropě, na špičce je tradičně Turecko, dosahuje hodnoty kolem 3,2 kg na osobu ročně, následované Irskem (okolo 2,2 kg) a právě Velkou Británií a Ázerbájdžánem, kde spotřeba činí okolo dvou kilogramů na osobu ročně. Naproti tomu ve Francii či v jiných zemích je spotřeba mnohem nižší – ve Francii převládá kavárenská kultura.
Nejoblíbenějším typem čaje (globálně) je černý čaj, který je nejrozšířenější a oblíbený hlavně v Evropě, Rusku, Indii a na Blízkém východě. Typické jsou směsi jako English Breakfast či Earl Grey nebo jednodruhové čaje Darjeeling, Assam a Ceylon.
Zelený čaj je populární hlavně v Asii (Čína, Japonsko), ale i na Západě pro jeho spojení se zdravím. Oblíbené druhy jsou Sencha, Matcha, Longjing (Dragon Well).
Polofermentovaný čaj Oolong je něco mezi zeleným a černým čajem, milovníky ceněný pro jemnost a složitost chutí.
Bylinné nápoje nejsou technicky čaj, ale velmi oblíbené jsou, rooibos, máta, heřmánek, šípek, ibišek.
Faktem je, že černý a zelený čaj tvoří naprostou většinu světové spotřeby. Existuje i luxusní segment nejdražších čajů, jako jsou Da Hong Pao, Gyokuro či různé „zlaté čaje“.
Ty se prodávají spíše jako investice a rarita, než že by je běžně někdo pil k snídani. Mezi nimi je zajímavý Pu-Erh, ceněný pro svou schopnost zrát a zlepšovat se s časem. Čaje z velmi starých stromů, Gushu, nabízejí jedinečný chuťový profil a jsou vzácným sběratelským artiklem.
Myslím, že každý z luxusních čajů by nám dokázal provětrat účty, ale tomu, kdo se cítí silný v kramflecích, mohu doporučit čaj potažený zlatem, typicky Yellow Gold Tea Buds od singapurské značky TWG Tea.
DAGMAR HEŘTOVÁ
Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po
recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Vybrané gastroglosy vyšly v knižní podobě pod názvem Vidličkou po mapě.
Pije se stejně jako jiné kvalitní čaje, ale s ceremoniální noblesou. Rozdíl je v tom, že čajové pupeny jsou ručně potaženy 24karátovým zlatem.
Zlato se při zalití horkou vodou neabsorbuje a pochopitelně ani chemicky nerozpouští, jen se uvolní drobné částečky, které ve vodě vytvářejí třpytivý efekt. Tyto mikročástice jsou pak při pití spolknuty. Jelikož je zlato biologicky inertní, tělem projde beze změny a je považováno za bezpečné.
Je to zvláštní představa, že by mnou putovalo zlato bez další možnosti použití. Komu to však vrtá hlavou a rád by tímto čajem pohostil své milé sousedy, nejblíž se prodává v Londýně v salonku TWG Tea na Leicester Square.
Není to levná záležitost, ale předem lze ochutnat konvičku čaje Grand Golden Yin Zhen za něco málo přes 4000 našich korun.
Občas je prý v prodeji i v londýnském Harrods i se zlatými 24karátovými vločkami, ale momentálně je vyprodán. Budu tam v druhé polovině září, tak se mohu poptat, jestli ho už mají. V USA stojí jeden kilogram asi 3000 USD. Dolar proti koruně trochu poklesl, tak to v přepočtu nebude tak zlé.
Čaj z Británie
Pokud vám čaj se zlatem připadá cenově výhodný, mám pro vás ještě jeden tip, na který jsem narazila při ranním čtení The Times.
Dočetla jsem se, že si můžete koupit čaj z britského Dartmooru ležícím v srdci Devonu, který získal mezinárodní ocenění a prodává se až za 2 600 liber (téměř 74 tisíc korun) za kilo podle druhu.
Zlaté částečky sice neobsahuje, ale zato se pije v čínském stylu gongfu, kdy se vysoce kvalitní sypaný čaj připravuje v malých konvičkách a několik gramů lístků se používá pro opakované krátké nálevy. Celý proces může trvat hodinu i déle. Kdo by v takovém případě spěchal?
Čajová plantáž byla snem Jo Harpera, který se živil jako zdravotní pracovník. Před svou manželkou Kathryn svůj sen prezentoval tak často, až mu řekla: „Buď to udělej, nebo o tom přestaň mluvit.“
To byl dostačující impuls a Jo si objednal na internetu asi tisíc čajových semen. Vyklíčila mu však jen hrstka, ale dnes se stará o 10 000 rostlin, pěstovaných organicky na farmě, která se stala útočištěm pro divokou přírodu i pokusným polem britské čajové vědy.
Zatím se Harperovi zúčastnili jen dvou soutěží, kde se čaje hodnotí naslepo. V obou uspěli a získali zlatou hvězdu na Great Taste Awards v roce 2021 za černý čaj a na Leafies International Tea Awards v roce 2022 za zelený čaj, kde byli jedněmi z dvaceti vítězů mezi více než 400 účastníky z celého světa.
Harperovi jsou součástí rodícího se hnutí britských pěstitelů čaje. Asi půl tuctu producentů je rozeseto po Anglii a Walesu. Ve Skotsku existují menší „mikropěstitelé“, kteří často spolupracují v kolektivech.
Když projekt v Dartmooru začínal, sousední farmáři, většinou chovatelé dobytka, se nápadu posmívali. Ovšem paní Harperová ví své. Anglické víno prý začínalo stejně a průkopníci v Kentu byli nejprve terčem posměchu, než se jejich vína začala podávat na státních banketech.
Těžko odhadnout, zda si anglický čaj vybojuje stejně úspěšné místo na výsluní. Britské relativně chladné a vlhké klima se ale může v současnosti ukázat jako výhoda. Stačí připomenout, že francouzští pěstitelé vína zakládají v Anglii vinice, neboť na jejich vinicích začíná být až příliš horko.
Zatím jsem si nevšimla pozorovatelů a obchodníků z Číny a Indie, kteří by se chystali nakoupit pozemky a začít zde pěstovat čajové keře.
Ale jeden nikdy neví.